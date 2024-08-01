«Сярем» собирает друзей

21 июля в селе Шапта прошёл седьмой Межрегиональный фестиваль национальных культур среди профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Кировской области и других регионов России «Сярем».

Кировская область, как и вся наша большая страна, многонациональна. Довольно большую часть населения региона составляет народ мари, который проживает в основном в юго-западных районах вятского края - в Пижанском, Уржумском, Яранском, Кикнурском. Как и другие народности, марийцы бережно хранят и чтут свою историю, поэтому регулярно проводят всемарийские съезды, собрания, фестивали, цель которых - сохранение своей культуры, самобытности, идентичности. Фестиваль «Сярем» является тому подтверждением.

В переводе с марийского «сярем» значит «очищение». Когда-то этот ритуальный праздник, связанный с изгнанием нечистой силы, символизировал собой макушку лета, буйный расцвет природы.

Сегодня этот день приобрёл немного другой смысл и уже не связан с очищением, теперь это повод вернуться к своим истокам, встретиться с родными и друзьями, вспомнить былое и загадать планы на будущее.

Ежегодно на фестиваль съезжаются творческие коллективы из Марий Эл, Нижегородской и Кировской областей. В этот раз в Шапту приехали гости из Мари-Ошаево (Пижанский округ), из Шабалино, из Старых Краёв (Нижегородская область), ну и, конечно, в фестивале приняли участие артисты из Кикнурского муниципального округа.

В Шапте фестиваль «Сярем» прошёл впервые, и впредь он намерен стать переходящим. В предыдущие годы праздник принимала деревня Цекеево.

Хлебом и солью (а у марийцев - трёхэтажными блинами и квасом) встречают дорогих гостей. Напевами и танцем «Верёвочка» заводят дружеский диалог и начинают веселье. Так и гости, и хозяева фестиваля 21 июля продолжили общение на сцене Шаптинского Дома культуры. И полилась национальная музыка. Развесёлый перепляс сменялся песнями, яркими красками играли наряды артистов.Зрительный зал ломился от гостей, а их ладони горели от аплодисментов.

Исторически сложилось, что 21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, в Шапте отмечается День села. В этот день в храме, построенном по проекту архитектора Ивана Чарушина, проходит служба, а затем гости и хозяева села спешат в сельский Дом культуры, где по традиции проходит праздничный концерт. Нынешний год не стал исключением: символически мероприятие было поделено на фестиваль и День села.

Считается, что наша жизнь подобна дереву, которое без крепких корней не сможет вырасти и дать здоровые плоды. Такова основная мысль, которую вложили шаптинцы в образ стелы, также открытой 21 июля в селе. Она представляет собой древо с причудливо переплетёнными ветвями, на которых висят мониста - элемент национального наряда марийских женщин.

В торжественном открытии стелы принял участие председатель Кировского регионального общественного совета народа мари Александр Макаров.

Красивым, ярким, масштабным получился «Сярем-2024». А самое главное, он стал символом межнациональной дружбы, любви к малой родине и надеждой на то, что село будет жить.

Анастасия МАКСИМОВА.

Фото: Юлия Головина и Елена Желонкина.