Шанс для молодёжи
СПОРТ
Фото chepetsk.ru.
«Олимпия» дала шанс попасть в ВХЛ трём игрокам молодёжного сезона. В команду приняли шестерых игроков, включая трёх наших из НМХЛ.
Из прошлого состава команды силы для «Вышки» попробуют защитники Егор Лекомцев и Назар Бурлуцкий, нападающий Аристарх Фальковский. Плюс клуб пригласил ещё трёх перспективных игроков, двое из которых имеют опыт игры за рубежом: защитников Алексея Аверьянова и Спартака Басимова, нападающего Ранеля Вафина.
У всех шестерых заключены не сезонные, а «просмотровые» контракты то есть кратковременные, рассчитанные на лето. Те из хоккеистов, кто выдержит скорости и интенсивность игры во время предсезонки, получат сезонные контракты.
В составе «Олимпии» сейчас 25 игроков: 19 на постоянных контрактах и шесть на пробных. Чувствительным вопросом остаётся поиск кандидатов на позицию первого вратаря. Конкуренция за игроков в лиге высокая.
Чепецкий клуб в максимальном темпе готовится к ВХЛ за полтора месяца проделан путь, который многие размеренно преодолевали за год. В переговорах с игроками решающую роль сыграли Максим Медовиков и Максим Трунёв.
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