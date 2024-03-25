Самый мощный кран. Продукция Кировского машзавода 1 Мая представлена на всероссийском уровне

В марте в Челябинске состоялась научно-практическая конференция «Системы защиты и управления грузоподъёмных машин и строительно-дорожной техники-2024». Её целью был обмен опытом в решении технических и организационных задач в области разработки, производства и модернизации грузоподъёмных машин. Также на повестке стояли вопросы установки и эксплуатации систем безопасности и управления на действующие и новые образцы техники.

Конференция проводится ежегодно, и представители Кировского машзавода (КМЗ) 1 Мая не раз становились её участниками. А разработки различных программно-аппаратных комплексов от научно-производственного предприятия (НПН) «Резонанс», организатора конференции, используются при производстве кранов на «Первомайке». В частности, почти на всей линейке грузоподъёмных кранов на железнодорожном ходу кировского производства установлена система безопасности ОГМ-240 производства НПП «Резонанс».

В конференции приняли участие более 80 человек, представляющих интересы крупных производителей грузоподъёмной, дорожно-строительной и пожарной техники, а также представители организаций, осуществляющих монтаж и техническое обслуживание систем безопасности на действующих машинах. Свои разработки и продукцию представили ООО НПП «Резонанс» и специалисты ведущих предприятий и организаций, таких, как Челябинский механический завод, Кировский машзавод 1 Мая, Казанский электромеханический завод, Челябинский тракторный завод. Кировский машзавод на конференции представляли исполнительный директор Юрий Логинов и главный инженер Николай Коробейников.

Коробейников рассказал коллегам о продукции кировского завода, о новых разработках, а также о применении систем безопасности на серийных и вновь разработанных образцах железнодорожных машин. По словам участников, далеко не все из них знали о заводе 1 Мая и о его продукции, а после конференции появились предложения о дальнейшем сотрудничестве между российскими предприятиями. Особый интерес проявили коллеги к кировским кранам грузоподъемностью 150 тонн и к новой разработке завода - крану мощностью 200 тонн.

- Завод серийно производит широкую гамму дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу, способных выполнять самый широкий круг задач по погрузочно-разгрузочным, строительно-монтажным и аварийно-восстановительным работам. Завод обладает мощной производственной базой. На предприятии непрерывно совершенствуется конструкция кранов, учитываются современные тенденции и опыт эксплуатации, привлекаются ведущие научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. Также на заводе работают два собственных конструкторских отдела, - отметил в своём выступлении Николай Коробейников.

Достижения конструкторского бюро были отмечены на федеральном уровне: интеллектуальная разработка специалистов АО «КМЗ 1 Мая» «Механизм системы выравнивания грузоподъёмного крана» была оценена Роспатентом. Завод вошёл в двадцатку лучших участников среди 170 претендентов из 34 регионов РФ и стал финалистом конкурса «Успешный патент 2022 года».

Рассказал главный инженер и о перспективных разработках - проектировании крана КЖ-2071 грузоподъёмностью 200 тонн под задачи ОАО «Российские железные дороги». Ведь современные локомотивы становятся всё мощнее и тяжелее - и для их установки на пути, в случае схода, требуется всё более и более мощная грузоподъёмная техника.

- Кран грузоподъёмностью 200 тонн предназначен для использования в восстановительных поездах железных дорог в качестве аварийно-восстановительного грузоподъёмного средства для ликвидации последствий сходов подвижного состава, в том числе инновационного, а также для ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера. Применение крана должно быть эффективным при ремонте и эксплуатации инфраструктуры железных дорог, а именно - при замене стрелочных переводов, замене пролётных строений мостов, установке вагонных замедлителей, погрузке и выгрузке крупногабаритных тяжеловесных грузов, монтажных работах в строительстве объектов инфраструктуры железных дорог. Отличительная особенность нашего мощного крана - поворотный противовес, который позволит работать в стеснённых условиях без значительной потери в грузовых характеристиках, - так рассказал о новой разработке завода Николай Коробейников.

Он представил еще один проект, над которым трудится инженерный коллектив завода. Это разработка выправочно-подбивочно-рихтовочной машины для московского метрополитена, поставка которой в столицу ожидается в 2025 году. Кстати, машина ВПРС-03 в серийном исполнении успешно отработала при строительстве Крымского моста.

Ещё одна задача для «Первомайки», поступившая от дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», - разработка путевых машин для эксплуатации в тяжёлых климатических условиях: при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Сейчас ведутся конструкторские изыскания.

Главный инженер КМЗ 1 Мая представил на конференции и ту продукцию, которая изготавливается на заводе много лет и успешно показывает себя в эксплуатации. Это дизель-электрические и гидравлические краны на железнодорожном ходу грузоподъемностью от 16 до 150 тонн. В 2023 году завод изготовил 21 кран разной грузоподъемности, четыре моторные платформы МПД-2М1, две машины типа ВПРС-03. На предприятии рождаются путевые машины, электрокары, проводится капитальный ремонт железнодорожной техники. По результатам 2023 года Кировский машзавод 1 Мая увеличил выпуск продукции более чем на 20 процентов. И на этом не собирается останавливаться.

Сегодня Кировский машзавод 1 Мая - это современное, стабильно развивающееся предприятие, способное не только решать задачи собственного развития, но и помогать России в общем объёме отечественной тяжёлой промышленности. При помощи техники, изготавливаемой предприятием, построены и обслуживаются десятки тысяч километров стальных магистралей в России и далеко за её пределами.

Л. СЕМЁНОВА.

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