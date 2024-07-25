Самокатчики в ответе. Вводятся штрафы за нарушение правил движения для водителей электросамокатов

Фото s0.rbk.ru.

Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые вводят наказания за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности. Речь об электросамокатах, моноколёсах, гироскутерах и прочем.

Увы, очень быстро люди на самокатах сделали всё, чтобы слово «самокатчик» в обществе стало едва ли не ругательством. «Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах, - цитирует «Российская газета» председателя Госдумы Вячеслава Володина. - Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей».

Володин отметил, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «К сoжалению, есть и смертельные исхoды», - добавил председатель Госдумы.

Как напомнил Вячеслав Володин, с 1 марта 2023 года действуют ПДД для этого вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. «Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведён порядок», - подчеркнул председатель Госдумы. И с этим трудно поспорить.

Теперь люди, решившие прокатиться на модных средствах передвижения, должны помнить об ответственности. Она касается и их. В соответствии с поправками, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдётся нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости - от 500 до пяти тысяч рублей.

За причинение лёгкого вреда здоровью при ДТП управлявшего модным средством нарушителя оштрафуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести - от 10 до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрёстков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан», - заявил Вячеслав Володин.

Фото www.kvadroavto.ru.

Как напоминают разработчики проекта, весной прошлого года в Правила дорожного движения были внесены изменения, определяющие особый подход к правовому регулированию средств индивидуальной мобильности как разновидности транспортных средств.

«Чёткая регламентация административного наказания, по своему виду и размеру соответствующего характеру совершённого правонарушения в предупредительных целях, соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности», - подчёркивают разработчики проекта.

Также они обращают внимание на необходимость развития велосипедной инфраструктуры, которая позволит разделить потоки участников дорожного движения, имеющих разную скорость: велосипедистов и самокатчиков с автомобилями и пешеходами. Речь о велодорожках. По данным авторов проекта, в настоящее время в России построено только около пяти тысяч километров велодорожек, что недостаточно.

Ещё новость: водителей электросамокатов проверят на реакцию. Правда, не всех, а только тех, кто пользуется этим транспортом по краткосрочной аренде. И то выборочно и в определённых локациях. О таком нововведении сообщила одна из компаний кикшеринга. Перед тем как взять в аренду электросамокат, приложение, с помощью которого это делается, предложит пройти короткий тест. Он и выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» (rg.ru).