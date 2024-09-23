Самобытная Вятка

Вы знали, что несколько веков назад в Вятской губернии проводились масштабные ярмарки? Их насчитывалось четыре: Семёновская, Алексеевская, Великорецкая и Тихоновская. Им посвящена выставка «Расписная ярмарка» (0+), которая проходит сейчас «Приказной избе».

Историки утверждают, что из этой четвёрки самой древней является Семёновская ярмарка. Впервые её провели 1 сентября 1607 года. Такое название ярмарке дали из-за того, что заканчивалась она 14 сентября. В этот день православные вспоминали святого Симеона Столпника и отмечали наступление осени.

В основном на Семёновской ярмарке продавали хлеб, льняное и конопляное семя, сало, мёд. Не забывали, конечно же, и про ценную пушнину. Среди всего разнообразия товаров были шкурки вятских белок, лисиц, куниц и выдр, а вот наиболее дорогостоящие меха - бобров, соболей и чернобурок - торговцы привозили на ярмарку из Сибири.

В XVII веке по велению царя Алексея Михайловича в Котельниче была основана крупнейшая в Вятской губернии ярмарка - Алексеевская. Славилась она конным рядом. Купить маленьких и неприхотливых вятских лошадей приезжали крестьяне со всех уголков государства. Не забывали выставлять на продажу предметы ремёсел. Ярмарка проводилась в марте. С первого дня начинали торговать местные кустари - корзинами, тарантасами и телегами, лаптями, овчинами.

Традиция проведения Великорецкой ярмарки связана с крестным ходом с иконой Николая Чудотворца на реку Великую. Село Великорецкое, в котором, собственно, и проводилась ярмарка, не было большим: в нём проживало менее ста душ крестьян. Несмотря на это, сюда съезжались купцы из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Костромы. В основном на продажу выставлялись деревянная и берестяная посуда, кожаная обувь, лапти, валяные шляпы, чайная посуда, земледельческий инвентарь.

По сей день уникальная Тихоновская ярмарка радует людей в разгар лета, в Тихонов день - 29 июня. В Сорвижах в торговых рядах можно было увидеть самый разнообразный товар. Рядом с сапогами красовались самодельные шкатулки, а ещё дальше - вилы, грабли и прочая утварь. Глаза разбегались!

На вятских ярмарках широко был представлен традиционный сундучный промысел. Сундуки на Вятке стали делать примерно в начале XIX века. Они и являлись частью интерьера в крестьянских домах, и служили обязательным элементом приданого у невест. Мастера старались не только сделать сундук вместительным, но и заботились о его внешнем облике. Сундуки были окованы металлом, расписывались «мороженым» узором. Местные сундуки настолько пользовались спросом, что искусники поставляли целые наборы в другие губернии. Создавались они по принципу матрёшки: от самого большого сундука до самого крошечного - доходило до семи элементов в наборе, и каждый предназначался определённому члену семьи. Большинство сундуков окрашивались в яркие цвета: красный, жёлтый и оранжевый. Такие оттенки символизировали радость и счастье. Экскурсовод Анна Львовна Хлыбова рассказала историю своей бабушки, которая при переезде в город захватила с собой сундук с вещами. До конца жизни она застилала себе постель и спала на крышке этого огромного короба.

Сундук никогда не был пустым. Внутри чаще всего лежало приданое девушки. Его кудесница начинала готовить с самого детства. Ткачество является одним из древнейших ремёсел на Руси. Девочек учили вышивать и прясть с семи лет. В двенадцать лет девочку сажали за ткацкий станок и учили ткать. Часто ткали пестрядь - юная крестьянка создавала узорчатую ткань с использованием нитей разных цветов. Рукодельница шила рубахи и полотенца, ведь, выходя замуж, она должна была одарить всю семью мужа.

Домовая роспись - неповторимый, но, к сожалению, забытый вид народного творчества. Вятской домовой росписью украшали предметы быта. Главными её элементами были цветы и ягоды. На прялках часто изображали солнце - символ плодородия и жизни. Нередко на музейных экспонатах можно увидеть изображения птиц. Крестьяне верили, что пернатые соединяют мир живых и мёртвых. Обычно домовой росписью занимались всей семьёй.

К кому шёл крестьянин после покупки на ярмарке коня? Конечно же, к шорнику - изготовителю конской упряжи. На выставке «Расписная ярмарка» показаны удивительные экземпляры конных дуг. На одной из них сохранились засохшие растения. Вероятно, это была свадебная дуга. Гербарий из пёстрых цветов доказывает, что наши предки старались видеть радость во всём.

А что насчёт чая? В XVIII веке на Урале начали изготавливать первые самовары. В XIX веке выпуск новинки освоили на Вятке. Вятский самовар отличался от своих родственников из других регионов толщиной металла. Выделялось несколько форм самоваров: «банка», «рюмка», «ваза». Выражение «блестеть как самовар» тоже пошло с тех времён, когда начищенный мелом до блеска самовар ставили на праздничный стол.

Ярмарка не обходилась без танцев и пения. На Вятку гармонь попала благодаря крестьянину Даниле Нелюбину. Поехал он на Нижегородскую ярмарку и решил купить это чудо заморское. Так хорошо Данила играл на гармошке, что та вскоре и сломалась. Не отчаялся паренёк и вновь отправился в Нижний. Нашёл человека, продавшего ему этот немецкий музыкальный инструмент, а тот, в свою очередь, научил его мелкому ремонту. Выяснилось, что в гармошке испортилась голосовая планка, сделанная из толстого металла. Мастер заменил эту часть на латунную, отчего у инструмента «голосок» стал звонким и заливистым. Гармошка полюбилась вятчанам - вплоть до конца XX века работала в Кирове Ганинская гармонная фабрика.

Не подумайте, что на ярмарках только торговали. Бескрайнего веселья тоже хватало. Катание на карусели было дешевым, поэтому мальчишки, девчонки, а также их родители с большим восторгом предавались этой забаве.

Вятка всегда была гостеприимна и щедра, наш край славен богатой историей. Хочется погружаться в те события и всё время узнавать что-то новое.

Замечательная и поистине народная выставка «Расписная ярмарка» будет работать до января 2025 года. В программе также есть мастер-классы по росписи дымковской игрушки и резьбе по дереву.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.