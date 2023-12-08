Шаляпин, Циолковский и прочие «вятские». В Кировской области снят анимационный сериал о знаменитых земляках
КУЛЬТУРА
Когда в декабре прошлого года в честь 185-летия библиотеки имени Герцена открывали «Вятский кабинет», никто и не предполагал, какая судьба ждет персонажей пентаптиха (так называются пять картин, написанных одним автором и связанных друг с другом сюжетом), созданного для этого кабинета Максимом Наумовым. Однако прошло совсем немного времени, и они стали героями мультсериала «Вятское собрание». Их увидели посетители кировского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ.
«Вятский край» встретился с автором этого анимационного проекта - известным кировским художником, педагогом, директором Вятского художественного училища им. А.А. Рылова Максимом Наумовым.
- Как родилась идея снять этот сериал?
- Для начала хочу сказать, что в 2020 году между министерством культуры Кировской области, Вятским региональным отделением Союза художников России, Вятским государственным университетом, художественным училищем имени Рылова и детской художественной школой города Кирова было подписано соглашение о сотрудничестве.
В рамках этого соглашения велась и ведётся активная проектная деятельность. В каждом из таких проектов под руководством профессиональных художников студентами ВятГУ и художественного училища создаются памятники, мемориальные доски и прочее. В общем, широкий спектр работ, включающий в себя как архитектурно-скульптурные формы, так и полиграфическую деятельность. Данный мультипликационный сериал - ещё один пример реализации заключённого три года назад соглашения.
Когда в прошлом году в Герценке открывали «Вятский кабинет», там, помимо моего пентаптиха, запечатлевшего 20 исторических персонажей, связанных с историей нашего края, была также установлена мемориальная доска Ермилу Кострову, выполненная по портрету Татьяны Евгеньевны Тимкиной, а также представлен анимационный проект о Кострове, который я делал для Слободского музейно-выставочного центра.
Я никогда не думал, что буду заниматься анимацией, но так уж случилось, что пришлось. В этом проекте мне помогали студенты ВятГУ и нашего художественного училища. Он реализовывался в рамках полученного гранта и достаточно успешно себя показал. За неделю в социальных сетях его посмотрели 24 тысячи человек.
Всё это в целом стало как бы подготовительным этапом к созданию анимационных роликов на основе написанного мною для «Вятского кабинета» пентаптиха. А такая идея, в связи с подготовкой к 650-летию Кирова и к проведению выставки «Россия», появилась.
Нечто подобное ранее уже делалось. ОРТ («Общественное российское телевидение». - Ред.) в своё время сделало совместно с Юрием Грымовым проект «Ожившие картины Третьяковской галереи», а в 1995 - 1997 годах Константин Эрнст снимал для «Первого канала» серию роликов «Русский проект». Так что мы пошли, можно сказать, по проторённой дорожке.
- Как происходил отбор персонажей для вашего сериала?
- Я в течение десяти лет работал над портретами видных деятелей, связанных с историей Вятского края. Моё панно в Герценке - лишь часть этой работы.
С каждым из этих персонажей связаны истории и побасёнки, которые раскрывают их связь с Вяткой. Где-то в их подоплёке лежат исторические факты, а где-то они носят шуточный формат. Вкупе это даёт основу для рассказа о каждом из деятелей.
Из двадцати людей, которых я запечатлел в своём панно для «Вятского кабинета», мы отобрали пятнадцать и представили каждого в минутном ролике.
- Сериал уже полностью снят?
- Да. Мы постарались уложиться в самые сжатые сроки. Последняя серия была готова полтора месяца назад.
- Какой метод мультипликации использовался?
- В качестве основы были взяты мои картины, а перекладка была выполнена с помощью компьютерной, или, как она ещё называется, «костной» анимации.
- Кто, кроме вас, принимал участие в создании этого сериала?
- Команда аниматоров состояла из студентов Вятского художественного училища. В основном второго и третьего курсов. Одним из главных аниматоров стала наша выпускница Саша Глушкова, которая сейчас работает в медиацентре ВятГУ.
Техническая база и музыкальная озвучка сделаны студентами и медиа-студией ВятГУ.
Литературной обработкой занималась Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы ВятГУ.
Голос сериалу дал актёр Театра на Спасской заслуженный артист РФ Александр Королевский. Я с ним давно сотрудничаю. Он же ранее озвучивал и «Салтыкиаду» (анимационный проект, подготовленный Максимом Наумовым, о жизни и деятельности на Вятке Михаила Салтыкова-Щедрина. - Ред.), и «Ермила Кострова», о котором я уже упоминал.
- Я так понимаю, что сотрудничество оказалось успешным?
- Да. Первые три серии были готовы уже весной. Они были посвящены Шишкину, Салтыкову-Щедрину и Аркадию Рылову. И уже тогда я представил их на встрече с главой региона и ректором ВятГУ в качестве пилотных. По результатам этой презентации решили реализовывать проект уже не только как внутренний, носящий локальный характер, но и выйти с ним на уровень региона и даже Федерации, в рамках работы нашего павильона на выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня добавился вариант трансляции наших роликов в московском метро. Но пока он только прорабатывается, хотя соответствующие договоры с руководством метрополитена уже подписаны.
- Можно ли этот сериал увидеть уже сегодня?
- С 4 ноября он транслируется в интернете. Сначала отдельные серии появляются на аккаунтах губернатора Кировской области, а потом, путём репоста, распространяются в социальных сетях. В основном это «ВКонтакте» и «Телеграм».
Согласно графику выкладки серий, этот процесс продлится до 14 февраля следующего года. Он построен таким образом, чтобы поддерживать интерес к сериалу, но при этом не мешать и не пересекаться с появлением другой, в том числе рекламной, информации к 650-летию Кирова.
Когда все серии будут таким образом анонсированы, сериал переместится на сайты министерства культуры Кировской области, ВятГУ, Вятского художественного училища и регионального отделения Союза художников России.
- Можно ли сказать, что сериал уже стал успешным в интернете?
- Я отслеживаю результаты и могу сказать, что каждая серия набирает от 60 тысяч просмотров за неделю. По-моему, весьма неплохой показатель. Надеюсь, что такой интерес к сериалу сохранится и далее.
Комментарии в основном положительные. Отрицательных я не видел. И, что тоже можно засчитать в плюс, по поводу отдельных персонажей возникают оживлённые обсуждения. Таким образом, в целом сериал встречен вятской публикой вполне доброжелательно.
Беседовал Сергей СМОЛИН.
Фото из архива Максима Наумова.
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