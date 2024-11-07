Шаг вперёд спустя 10 лет

После долгого перерыва кировский футбольный клуб «Машиностроитель» вернулся в профессиональный спорт, сделав уверенный шаг вперед.

В 2023 году команда заняла первое место в чемпионате Кировской области по футболу среди десяти команд, что позволило перейти на новый уровень - межрегиональный чемпионат. В этом турнире участвуют команды из Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представляя серьёзный вызов и перспективы для клуба.

Выход на новый уровень

В этом году «Машиностроитель» вступил в борьбу в межрегиональном чемпионате МФФ «Золотое кольцо» среди команд третьего дивизиона, в котором соревновались девять команд. Параллельно клуб участвовал в Кубке третьего дивизиона, в котором встречались двенадцать команд. Команда также приняла решение прекратить участие в чемпионате Кировской области, чтобы сосредоточиться на более крупных соревнованиях.

Сезон 2024 года стал этапом становления для команды, занявшей в итоге пятое место в чемпионате. Для того чтобы занять призовое место, «Машиностроителю» не хватило всего одной победы. Это достойный результат, учитывая долгий перерыв: клуб отсутствовал в соревнованиях такого уровня целых десять лет.

Болельщики поддерживают с первого дня

«Машиностроитель» - это команда с богатой историей, ведь её основали ещё в 1927 году. Возвращение клуба вызвало волну энтузиазма среди болельщиков: они активно следили за каждым матчем, поддерживали команду звонками и добрыми пожеланиями. Тренер клуба Сергей Николаевич Самарцев отмечает, что возвращение не было напрасным: команда показала себя достойно, и для первого года выступлений результаты можно считать успешными.

Достойные результаты и планы на будущее

В ходе сезона «Машиностроитель» провел 16 игр в чемпионате и шесть игр в Кубке. Команда завершила сезон на пятом месте, но это только начало пути. Завершающий матч сезона против «Динамо-М» был особенно ярким: победа со счётом 4:2, благодаря хет-трику лучшего бомбардира команды Ивана Лукьянова, стала хорошим завершением года.

Помимо этого, клуб занял второе место в Кубке, уступив в финале только ФК «Фанком». Кировское сражение с ФК «Фанком» стало настоящим украшением сезона: «Машиностроитель» взял реванш за поражение в Кубке, победив в чемпионате со счётом 2:1. Эти матчи стали важным опытом для команды, которая уверенно наращивает своё мастерство.

Команда с именем и надеждами

В составе «Машиностроителя» - опытные футболисты, такие как капитан команды Алексей Пугин, и перспективная молодежь в возрасте 15 - 16 лет. Главный тренер подчёркивает, что участие в межрегиональном чемпионате даёт молодым футболистам шанс проявить себя на всероссийской арене, а также сделать шаг вперёд в карьере.

Клуб заявляет 25 игроков на сезон, и каждый из них стремится к победе. Несмотря на пятое место в итоговой таблице, у команды хорошие перспективы: за спиной - опыт, перед глазами - цель. Клуб благодарит болельщиков за поддержку, заверяя, что всё самое интересное ещё впереди.