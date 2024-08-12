С вещами на выход. Губернатор КО потребовал уволить главу администрации Кирово-Чепецка

Фото chepetsk.ru.

На этой неделе апофеоза достиг конфликт жителей Кирово-Чепецка со своим городским руководством. 6 августа на оперативном совещании губернатор Кировской области высказал мнение, что глава администрации Чепецка Ольга Зыкина должна покинуть свой пост. Более того, он даже сделал обобщение, что система управления городом выстроена неправильно. Разобраться в ситуации и принять необходимые кадровые решения глава региона поручил вице-губернатору Андрею Лучинину.

Несмотря на то, что муниципальная власть де-юре губернатору не подчинена, де-факто мы видим обратную картину. Не угодившие областному руководству муниципальные чиновники обычно уходят со своих постов после резкой губернаторской критики. Примеров тому масса. Думается, что и в Чепецке с отставкой городской чиновницы проблем не будет.

Фото kirov.sledcom.ru.

От трагедии к массовому недовольству

То, что переполнило чашу народного терпения, произошло ещё 26 июля. В тот день на одной из улиц Кирово-Чепецка случилась трагедия - на четырёхлетнюю девочку упала ветка дерева. Ребёнок скончался. По данному факту в Следственном комитете сразу же возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Как писал портал Чепецк.ру, это страшное событие всколыхнуло город: в группах соцсетей и в чатах начали обсуждать петицию и готовить обращения с требованием привлечь виновных к ответственности. В том, что местная власть или её структуры виновны в произошедшем, не было сомнений практически ни у кого - слишком часто горожанам приходится читать отписки, объясняющие бездействие в благоустройстве городской среды. И слишком хорошо чепчанам известно, что оправдания про отсутствие денег не стоят ничего: ведь находятся у муниципалитета деньги на ремонты в своём здании, на новый транспорт для должностных лиц, на покупку дорогостоящей мебели для главы города.

Новость о происшествии в Кирово-Чепецке быстро перешагнула границы области и вышла на федеральный уровень. О ней написали ведущие российские информационные агентства, сообщили дикторы телевизионных каналов.

У губернатора за день до трагедии как раз начался очередной отпуск. Поэтому на обсуждаемое всеми событие он никак на своих страницах в соцсетях не отреагировал. Он даже не прервал отдых. А замещающий его в это время вице-губернатор Андрей Лучинин спустя четыре дня дал лишь задание муниципальным чиновникам (не только в Кирово-Чепецке, но и в других населённых пунктах) проверить состояние деревьев на территории вверенных им городов и посёлков.

Из-за отсутствия должной реакции со стороны городского руководства и «беззубого» решения областной власти уже на следующий день, 31 июля, в Чепецке сформировалось движение за отставку муниципальной верхушки.

Портал Чепецк.ру написал в тот день: «Смерть маленькой девочки, у которой впереди могла быть вся жизнь, ошарашила и разозлила горожан. Разозлила из-за усталости от бытовой бесхозяйственности в городской среде, от игнорирования обращений, от дисбаланса между хвастовством должностных лиц и качеством их управленческих решений».

На этой волне, как пишет чепецкий паблик, горожане моментально перешли от виртуальных петиций к сбору реальных подписей за отставку городских чиновников. Информация в чате активистов моментально разлетелась по знакомым и знакомым знакомых. Поддержать требование об отставке в первый же вечер пришли сотни человек. Несмотря на понимание, что публичное мероприятие не было согласовано, силовые структуры предпочли не требовать прекратить сбор подписей и просто следили за порядком.

За несколько дней было собрано 900 подписей чепчан. В обращении к губернатору жители Кирово-Чепецка просят взять ситуацию в городе на контроль и принять меры для улучшения ситуации с текущим обслуживанием и обустройством городской среды - финансовые, управленческие, кадровые.

Фото chepetsk.ru.

В тесной связке

Губернатор вынужден был отреагировать на недовольство людей. Ему положено знать, как опасно, когда негатив из виртуального пространства выходит на улицы города. Вот только реакция его не совпадает с мнением народа, который считает ответственной за трагедию не только главу администрации Кирово-Чепецка Ольгу Зыкину, но и главу города Елену Савину.

Ещё до сбора подписей и формирования обращения к главе области портал Чепецк.ру написал: «Глава города, вероятнее всего, не войдёт в число ответственных за инцидент. В её обязанности не входит оперативное управление исполнительной властью. Она не издаёт распоряжений, не подписывает документы о приёмке работ, то есть не несёт ответственности за провалы и не имеет отношения к успехам. Единственный, но крайне маловероятный сценарий привлечения к ответственности высшего должностного лица - обращение администрации города о выделении дополнительных денег, которое было проигнорировано».

С формальной точки зрения всё это, конечно, так. Вот только народ, который живёт в Кирово-Чепецке, так не считает. И имеет для этого все основания. Он ещё не забыл, как в мае прошлого года проходил кадровый конкурс на должность главы администрации.

События годичной давности портал Чепецк.ру сравнивал с любительской театральной постановкой. Дело в том, что некоторые детали кадрового конкурса усиленно замалчивались. В частности, муниципальные чиновники не извещали горожан, что, помимо Ольги Зыкиной, на этот пост претендовали Сергей Торицын (экс-заместитель главы города) и Алексей Тихонов (экс-сотрудник городской прокуратуры). Вот только до конкурса их не допустили. И тогда чепчане недоумевали - почему? Были у этих претендентов и профильное образование, и управленческий опыт, ан нет…

Впрочем, ответ нашёлся сразу, как стало известно, что Ольгу Зыкину проталкивает на пост главы администрации глава Кирово-Чепецка Елена Савина. Она «в течение нескольких месяцев» отстаивала свою креатуру: сначала, как пишет Чепецк.ру, на уровне переговоров с региональной властью, а после мэр удосужилась представить будущую главу администрации чепецким коллегам по партии «Единая Россия».

Уже тогда жители города относились к будущей главе администрации города с настороженностью. «Скепсис и недоверие стали главной реакцией горожан, - писал об этом Чепецк.ру, - и это отношение сквозит не только в новостных или анонимных пабликах, но и в группе самой администрации. Подавляющее большинство высказалось об отсутствии опыта, сообразного стоящим задачам, - управлять вторым по величине городом региона, имея в подчинении более ста сотрудников. С подобными стартовыми условиями, включающими незнание актуальной повестки и процессов города, новому руководителю придётся непросто».

И сегодня стало понятно, что все эти опасения горожан оправдались полностью. Так же, как понятно им и то, о чём «забыла» или предпочитает не вспоминать областная власть, - тесная связка между Савиной и Зыкиной.

Фото kirov.sledcom.ru.

Открылся глаз

Сегодня, после случившейся недавно трагедии, можно только удивляться, почему правительство Кировской области не принимало кадровые решения ранее.

Единственным оправданием такого бездействия служит небольшой срок пребывания Ольги Зыкиной на посту главы администрации Кирово-Чепецка. Но ещё минувшей зимой стало понятно, что многочисленные проблемы городского хозяйства с приходом нового руководителя не только не решаются, а усугубляются. Зыкина так и не смогла наладить должную очистку чепецких улиц от снега. Ей в помощь опять был направлен десант из сотрудников министерства транспорта Кировской области. Сохраняются, судя по многочисленным жалобам в социальных сетях, проблемы с содержанием улиц в периоды весенней и осенней распутицы. Не решена проблема транспортного сообщения с микрорайоном Каринторф.

Да и многоквартирный дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья, заказчиком возведения которого является местная администрация, пока так и не достроен, хотя до окончания срока ввода в строй осталось меньше месяца (окончание планировалось на 31 августа).

Однако каждый раз, когда люди жаловались на те или иные проблемы, они получали отписки от городских чиновников. Сама же ситуация между тем не менялась.

И вот наконец губернатор обратил внимание на Кирово-Чепецк. Хотя ничто не мешало ему сделать это ранее. Все перечисленные выше недоработки не раз фигурировали во время проведения оперативок. Вот только непонятно, почему глава региона открыл, так сказать, один глаз, настаивая на отставке только Зыкиной? Почему бы ему не открыть и второй? Народ же просит.

Иван ТРОФИМОВ.