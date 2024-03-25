С оценкой «неуд». Администрация Кирова не справляется с кричащими вывесками и с облезлыми киосками

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Кто не знает, что в этом году Киров отмечает своё 650-летие? Очевидный ответ: «Знают все». Вот только очевидный - не значит правильный. Кое-кто в городской администрации об этом либо знал, но забыл, либо до сих пор пребывает в неведении о юбилее. И это явственно прозвучало 20 марта на заседании комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры городской думы.

На этом заседании депутаты заслушали информацию городских чиновников о приведении в соответствие с правилами внешнего благоустройства вывесок и «иных средств наружной информации», а также внешнего облика ларьков (говоря по-чиновничьи - нестационарных торговых объектов, или НТО). Заслушали и взгрустнули.

Вывеска «вырви глаз»

Как говаривал в своё время Ленин о компромиссах, есть вывески и вывески. За одни не стыдно: смотришь - и глаз радуется, да и внешний вид дома, где располагается обозначенное вывеской заведение, она не портит. На другие же без боли смотреть нельзя. Так и хочется тому дизайнеру, который эту вывеску рисовал, руки повыдёргивать.

Городские чиновники уже давно объявили войну таким изделиям безумных дизайнеров. И то, что депутаты периодически спрашивают чиновников об успехах такой борьбы, тоже не удивляет. Тем более что в конце прошлого года городские законодатели наконец-то окончательно определились с внешним видом средств наружной информации.

Также были установлены этапы замены конструкций, не соответствующих правилам. Для этого город поделили на две зоны: № 1 (историческая часть) и № 2 (всё остальное). В первой изменения должны были произойти к январю 2024 года, во-второй - до января 2025-го.

Нетрудно убедиться в том, что «время «Ч» для главной зоны уже прошло, а потому неплохо было бы увидеть результат. Ведь до лета, когда начнутся основные юбилейные торжества и в город будут съезжаться туристы, осталось совсем немного.

Вот только городские чиновники порадовать депутатов, да и всю вятскую публику какими-то значимыми успехами пока не могут.

Восемьдесят процентов первой зоны находится в Первомайском районе города. Как сообщил глава территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району Сергей Решетников, работа по замене вывесок идёт совсем не так быстро, как хотелось бы. К настоящему времени выданы 34 предписания, по 15 из них ещё не истёк срок выполнения, составлен один протокол.

К тому же по своему усмотрению демонтировать вывески администрация не может: мешает несовершенство законодательства. Поэтому в ближайшее время в гордуму будет внесен документ, который должен упростить процедуру ликвидации средств наружной информации, не соответствующих правилам внешнего благоустройства.

Но портят внешний вид кировских улиц не только разнокалиберные вывески магазинов, столовых, кафе, организаций и учреждений. Очень много еще встречается различных растяжек, объявлений и баннеров, которые можно увидеть в окнах домов, на стенах и в других местах. С ними тоже нужно бороться, считают депутаты. Но пока большой активности в решении этой проблемы не наблюдается. И для того чтобы в этом убедиться, достаточно проехать по городским магистралям.

По версии городских чиновников, борьбу с незаконной рекламой они ведут бескомпромиссную и регулярную. Только она, как та служба, «на первый взгляд как будто не видна».

Возникают сомнения в том, что городским службам удастся к лету привести внешний облик исторического центра в надлежащий вид. Не случайно глава комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры Андрей Березин предложил заслушать чиновников по этому вопросу и в апреле, и в мае.

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И снова киоски

Внешний вид ларьков - еще одна долгоиграющая тема городского уровня.

Больше десяти лет городская администрация пытается придушить «ларёчный» бизнес разными способами. То ларьки в схемы расположения не вписываются, то торгуют не тем и не так, то выглядят не так, как нужно. Дошло до того, что вместо НТО недобросовестных коммерсантов чиновникам удалось ликвидировать сеть киосков «Роспечать». И сегодня на улицах областного центра купить газету или журнал - большая проблема. Хотя, за исключением последнего случая, это больше проблема бизнеса, чем кировчан.

Конечно, в преддверии юбилея хотелось бы, чтобы киоски на кировских улицах выглядели достойно и презентабельно. Чтобы, проезжая по Кирову с гостями города, нам было не стыдно за натыканные тут и там ларьки. Да и сделать для этого, по большому счёту, нужно немного: следить за тем, чтобы внешний вид таких точек соответствовал разработанному городской администрацией и принятому думой типовому стандарту.

Однако, то ли чиновники в этом вопросе не проявляют должной расторопности, то ли сопротивление нововведению со стороны собственников НТО слишком велико, дело продвигается крайне медленно.

Согласно докладу заместителя главы администрации города Всеволода Фролова, который он сделал на заседании комиссии, на принадлежащих городу земельных участках установлены 242 НТО, 89 из которых приведены в надлежащий вид. Проведена работа с владельцами еще 58 торговых точек. Пока не решен вопрос по 95 павильонам и киоскам.

Что касается 300 нестационарных торговых объектов, расположенных на придомовых и частных территориях, то изменений не требуют только 21 из них. Поданы 17 заявок на согласование индивидуального облика торгового объекта. Владельцы 227 НТО пока никаких действий не предприняли.

И здесь нужно напомнить о том, что внешний облик павильонов и киосков определяется каталогом типовых архитектурных решений, утвержденным еще в 2021 году, а к 1 января 2024 года все нестационарные торговые объекты должны были быть оформлены с учетом новых требований.

В отличие от 2012 года, времён правления городом Владимира Быкова, когда ларьки сносились без особых заморочек, снести сегодня НТО «по беспределу» не получится. Федеральный законодатель оградил малый бизнес от подобных действий муниципальных чиновников. Поэтому заставить ларёчника вложиться в улучшение внешнего вида своей торговой точки непросто.

- Территориальным управлениям поставлена задача до конца апреля вынести предписания всем нарушителям и в случае их неисполнения обращаться в суд, - развел руками Фролов.

Но ведь все мы знаем, что суды у нас работают не быстро. Следовательно, ожидать, что к лету 2024 года все киоски будут выглядеть «на ять», не приходится. Кстати, того же мнения придерживается и глава города Елена Ковалёва.

- Ситуация неудовлетворительная, - сказала она. - Если мы не будем активны в этом вопросе, ничего не изменится. Нужно добиваться того, чтобы правила работали.

Артём ОБЛОМОВ.