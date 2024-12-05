С 7 декабря 2024 года по 7 января 2025-го в Кирове, который на это время станет новогодней столицей России, состоится более тысячи праздничных мероприятий. А в музейно-выставочном центре «Диорама» 22 ноября уже открылась выставка «С новым годом, товарищи!» (0+), которая запустила новогодний марафон.

Изюминкой открытия выставки была презентация символа новогодней столицы России - хрустальной снежинки. Этот талисман городу передала в начале 2024 года предыдущая новогодняя столица - Суздаль.

Новогодние чудеса

Выставка знакомит посетителей с историей празднования Нового года в Кировской области в период с 1930-х до 1990-х годов. И начинается это путешествие во времени со стенда с копией статьи инициатора возрождения новогоднего праздника в СССР в 1935 году - Павла Постышева.

В 1929 году в СССР в рамках борьбы с религией запретили празднование Рождества. За соблюдением запрета следили строго: комсомольцы ходили по домам, и проверяли, не ставит ли кто-то ёлку. Если же указ был нарушен, то гражданина наказывали штрафом в размере от ста рублей или же месяцем принудительных работ.

Весь этот абсурд продолжался до 1935 года, пока в газете «Правда» не вышла статья советского государственного и партийного деятеля, публициста Павла Постышева. «Давайте организуем к новому году детям хорошую ёлку!» - так Павел Петрович назвал свою статью, в которой обратился с предложением вернуть праздник в школы, детские дома, клубы, дворцы пионеров. «Итак, давайте организуем весёлую встречу нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во всех городах и колхозах», - резюмировал сказанное Постышев. С 1937 года в СССР начали отмечать Новый год.

На выставке в Диораме показаны элементы детских новогодних костюмов 1940-х годов. За стеклом висит обычная на первый взгляд кольчуга, но, лишь приглядевшись, можно понять, что сделана она из кусочков бумаги, склеенных между собой особым образом. На том же стеллаже можно рассмотреть новогодние игрушки. Они отличаются от тех, что мы можем сейчас найти в магазинах. Те фигурки имели некую индивидуальность. Они не были похожи друг на друга. Куколки, уточки, зверюшки - у каждой игрушки свои черты и узоры. Рядом с игрушками в рамках стоят фото, запечатлевшие улыбающихся малышей. Они ещё не знали, что их ждёт через пару лет…

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Одним из страшнейших событий того времени стала блокада Ленинграда. О том, как отмечали Новый год в городе на Неве, рассказала председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Ивановна Кармазина: «Примерно в конце декабря увеличивали норму выдаваемого хлеба. Ленинградцам, получавшим 125 граммов, выдавали 200, а рабочим - 350 граммов хлеба. 23 декабря 1941 года Ленгорисполком принял постановление об организации детских новогодних ёлок. Старшие и младшие классы отмечали раздельно. Специально для малышей были доставлены мандарины, яблоки и конфеты. Привезли около тысячи ёлочек».

Татьяна Ивановна зачитала воспоминания ветерана-блокадника Веры Соколовой: «Детей Московского района пригласили на ёлку в помещении комбината пищевых концентратов. Мы увидели наряженную ёлку, а на столах - стаканы с горячим чаем и маленькими кусочками настоящего пирожного. Это было волшебство, сказка. Такое нельзя забыть».

Татьяна Кармазина вспоминает, как её мама украсила вместо ёлки большой фикус: на листья положила куски ваты, имитировавшие снег, вместо новогодних игрушек - огарки свечей и бусы из стекляруса. Лакомством для Танюши был маленький, с ноготок, кусочек сахара. Его для дочери принёс папа - Иван Константинович. Закончив свой рассказ, Татьяна Ивановна пожелала всем счастливого Нового года.

В центре выставочного зала стоит стол. На нём - предметы быта времён Великой Отечественной: керосиновая лампа, радиоприёмник, кружка с ложкой. Больше всего меня поразили две жестяные банки тушёнки. Я думала, что это муляж. Экскурсовод Нина Николаевна меня переубедила: «Тушёнку принёс нам коллекционер. Он собирает предметы периода войны».

В тяжёлое время люди не переставали верить в чудо. Они всё так же пели песни, танцевали и ждали, когда же в дверь постучится самый долгожданный, самый добрый Дедушка Мороз. Большую фигуру волшебника в подарок от рабочих получил директор завода № 537 (ныне - Кировский завод «Маяк») Анатолий Стрекопытов.

На стендах, посвящённых 60-м годам ХХ века, хорошо видно, как в лучшую сторону менялась жизнь советского народа. Оливье, конфеты, бутерброды со шпротами, сырные и колбасные нарезки лежали на столике возле дивана. Воссозданный антураж середины 1960-х погружает в те самые советские фильмы, без которых не обходится ни одно 31 декабря.

Не просто коллекция

Выставка переносит нас в прошлое, чтобы мы могли узнать, как люди жили раньше. А раньше они жили совсем по-другому. Да и были они не такие, как мы. Доказательства тому - письма, рассказывающие нам истории из жизни простых советских людей. Вот, например, в 1981-м студент пишет новогоднее письмо своей маме: «Я здесь недавно купил себе ещё книжек разных, штук шесть. Часто попадаются такие хорошие книги, что даже жалко по одной брать. Я вам послал «Асю» Тургенева». Сейчас редко встретишь студента, читающего бумажные издания. Мы заменили книги электроникой, но это уже совсем другая история…

Кстати, вернёмся к истории Нового года. На выставке «С новым годом, товарищи!» её воссоздали благодаря ещё одному коллекционеру - Константину Агалакову. Для выставки Константин Александрович передал 64 экспоната из собственной коллекции.

Уже на протяжении 15 лет он собирает новогоднюю атрибутику. Коллекционер вспоминает, что идея собирать новогодние игрушки появилась совершенно случайно: «В одном антикварном магазине я увидел коробку от ёлочных украшений. Коробка называлась «Сказка о рыбаке и рыбке». Оказывается, игрушки выпускались сериями. Они имели своё название и были посвящены определённой сказке». С тех пор он собрал порядка ста подобных наборов и не намерен останавливаться на достигнутом.

Агалаков считает самым ценным экземпляром своей коллекции из показанных на выставке маленькую новогоднюю игрушку из картона 1946 года. Она сделана в виде отрывного календаря. На первом листке стоит дата - 1 января 1947 года. «Я очень горжусь тем, что мне удалось найти подобное изделие. Несмотря на тяжесть тех лет, люди не переставали творить, ждать праздника», - говорит Константин Агалаков.

Выставка «С Новым годом, товарищи!» не оставит равнодушными тех, кому дороги воспоминания о детстве и о приближающимся чуде. Выставка работает до 19 января 2025 года. Возможно посещение по «Пушкинской карте».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.