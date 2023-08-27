С миром и покоем в душе. Выставочный проект «Старообрядцы: культура и традиции»

Новый выставочный проект «Старообрядцы: культура и традиции» представили на минувшей неделе в главном здании Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина. Он раскрывает наиболее интересные и неизвестные страницы истории религиозного движения на Вятке.

Начнем с истории. Вятская губерния традиционно была заселена старообрядцами. Время после раскола Русской церкви на Вятской земле проходило спокойно, без притеснений, что связано с деятельностью епископа Александра, который руководил новообразованной епархией и сам тайно придерживался дораскольных традиций до конца 1674 года.

Александр Вятский оказывал помощь старообрядцам, укрывавшимся от преследований. Например, игумену московского Златоустовского монастыря Феоктисту, арестованному в Вятке в 1666 г. в результате сыска накануне собора, который должен был вынести приговор противникам церковных реформ. На нём рассматривалось и дело епископа Александра, но он покаялся, и его оставили без наказания.

По данным всеобщей переписи населения 1897 года, в Вятской губернии насчитывалось 95 тысяч 862 старообрядца, а по информации департамента духовных дел МВД, к началу 1912-го - 109 тысяч 958 человек (третье место после Пермской и Донской губерний).

В советский период все старообрядческие общины были уничтожены. Службы проводили тайно - на свой страх и риск - в домах у прихожан.

Мне, к сожалению, редко приходилось общаться с приверженцами старообрядчества, больше знал о старой вере по книгам. Однажды, побывав в краеведческом музее посёлка Уни, познакомился с местными староверами (они и теперь живут на территории Унинского района). Интересовался их бытом, обычаями, укладом жизни. Многие их этих сведений оказались противоречивыми. Одно понял: эти люди - со светом и миром в сердце. Жизнь с ними обходилась жестоко, несправедливо, однако же они не сетуют, живут крепкой верой. Об этом свидетельствуют и уникальные экспонаты новой экспозиции.

Как говорят нынешние староверы, в 2000 году в развитии старообрядчества на Вятке начался новый виток. Благодаря Петру Родионовичу Филиппову, внуку известного в Омутнинске священнопротоиерея о. Иулиана (Босых), организовали и зарегистрировали старообрядческую общину г. Кирова Русской православной старообрядческой церкви. В 2001-м администрация города передала ей здание бывшего сельсовета.

9 мая 2001 года владыка Андриан освятил помещение и благословил перестроить его в церковь. Прихожане отремонтировали здание, открыли храм для служб. 11 февраля 2012 г. общину впервые посетил Евфимий, епископ Казанский и Вятский. У прихода много лет не было священника. Община долго ждала и обрела своего настоятеля: 14 января 2014 года им стал Герман Чунин.

Когда я побывал в селе Красное (Нововятский район г. Кирова), где и находится старообрядческий храм, узнал для себя много интересного. Отец Герман рассказывал, что они идут в ногу со временем. С 2018 года выиграли шесть президентских грантов. К примеру, один проект - «Сохранение, популяризация и исследование старообрядческой книжной культуры». Старообрядцы показывают отреставрированные книги. А их, даже в небольшом музее храма, немало. Многие - на стендах выставки.

Среди экспонатов - книги XVI - XX веков, в том числе рукописные, созданные в Вятке. Есть старинный устав староверов: как надо себя вести, какие молитвы совершать. Однако я обратил внимание на фотоальбом «Хранители» (так назывался проект, тоже получивший грантовую поддержку). Фотовыставку, организованную в Герценке и в 10 регионах Центральной России, увидели более 22 тыс. человек. Название «Хранители» дали проекту авторы - кировские фотохудожники Сергей Тригубенко и Евгений Туманов.

- На фотографиях - попытка раскрыть образ современного старообрядчества. Стремились не нарушать естественный ход событий, насколько это возможно, остаться незаметными, - сказал Евгений Туманов.

- Работая над темой, много общались с верующими. Поняли, насколько глубоко доминирует духовное в их жизни, - говорит Сергей Тригубенко.

Другой проект - «Символы и звуки древности». В его рамках прошли две большие выставки - в Герценке и в биб­лиотеке им. А.С. Пушкина. На них представили более 27 книг кириллистической печати XVI - начала XX века и информстенды. Состоялись концерты духовных песнопений. Старообрядцы выпустили диск «Златоуст» с записями древнерусского знаменного пения и чтения погласицы. Подготовка записи объединила несколько регионов России (Киров, Ржев, Москву), а также Румынию и Молдову, что вывело проект на международный уровень.

Еще одно направление - «Забытыми тропами». Продолжатели традиций планируют пойти по заброшенным старообрядческим храмам, привести их в порядок, повесить на них таблички, рассказывающие об истории создания церквей, памятные знаки. По возможности организовать богослужения со старинными песнопениями - пусть молодежь послушает.

Представители этого движения выступают за сохранение старинных церковных обрядов и культурных обычаев. Их мировоззрение оказало огромное влияние как на бытовой уклад жизни, так и на формирование религиозных традиций. До сегодняшнего дня в среде старообрядцев сохраняются принципы серьезного отношения к труду, отказа от расточительства, а также определённые каноны внешнего вида и одежды.

На выставке показаны экспонаты из собрания Кировского областного краеведческого музея им. П.В. Алабина и старообрядческой общины г. Кирова. Здесь можно увидеть, как выглядели старообрядцы, какую одежду носили. Необычный экспонат - детская игрушка, кукла в традиционном старообрядческом костюме.

Посетителям демонстрируют иконы, поступившие в музей из старообрядческой молельни г. Вятки, а также собранные в ходе экспедиций по районам Кировской области. Среди них - икона святого Христофора, выполненная в весьма необычной манере. Особенностью религиозной традиции старообрядцев являются медные литые иконы и кресты, которые также представлены в экспозиции.

Выставка рассказывает и об известных вятских старообрядцах. Среди них - основатель старообрядческой типографии, иконописной и литейной мастерских Лука Гребнев, купец первой гильдии (кожевенник), потомственный почётный гражданин г. Вятки Денис Зонов, обладатель первого в Вятке автомобиля Кузьма Лаптев и другие.

Вот, например, что пишет краевед Владимир Семибратов об одном из героев экспозиции: «В малмыжской районной, кировской областной, да и российской печати в последние годы было немало публикаций, связанных с именем Луки Арефьевича Гребнева - старообрядческого писателя, просветителя, типографа, библиофила, художника. Все эти ипостаси Луки Арефьевича так или иначе представлены в сборнике «К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования». Вышедший в 1991 г. в Санкт-Петербурге, он посвящен итогам археографических экспедиций Библиотеки Академии наук и Уральского университета...»

Деятельность старообрядческой типографии в селе Старая Тушка Малмыжского уезда и личность ее создателя и владельца екатеринбуржцы М.Г. Казанцева и А.Г. Мосин назвали предметом своего постоянного внимания и особого интереса, указав, что Л.А. Гребнев, «кроме типографского художества, занимался иконописанием, бронзовым литьем, перепиской и украшением рукописей, обу­чением детей солевому пению, сочинением духовных стихов и историко-публицистических текстов».

Первым же, кто открыл Луку Арефьевича просвещенному миру, был известный писатель-краевед Е.Д. Петряев. Дело, им начатое, продолжили другие.

Окруженные ореолом святости, книги Божественного Писания с юных лет и до самой смерти сопровождали «излиха преданных» своим убеждениям старообрядцев. И не было большего греха, чем обходиться с ними небрежно: слюнявить палец при перелистывании страниц, держать книги при чтении на весу...

На выставке в музее посетители увидят также фотоснимки со старообрядческого Великорецкого крестного хода, с богослужений, из жизни вятской общины.

А. ВЯТКИН.

Фото Кировского областного краеведческого музея им. П.В. Алабина.