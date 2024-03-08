С Международным женским днём, 8 марта!

ОБЩЕСТВО

08 марта 2024 211 0
На печать

 

Милые дамы!

От всей души поздравляю вас с ярким весенним праздником – 8 Марта!

Только женщины способны соединять в себе нежность и твердость, мудрость и молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять свой профессиональный долг и наполнять уютом дом.

Благодаря женщинам, мир становится добрее, а человеческие отношения теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья является надёжной опорой.

Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья как можно чаще!

Желаю Вам жизненной энергии, творческих успехов, семейного благополучия, крепкого здоровья и процветания.

С праздником!

Руководитель Группы "Сельмаш" Александр Чурин

ТЕГИ

8 марта! Международный женский день

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий