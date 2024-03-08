С Международным женским днём, 8 марта!

Милые дамы!



От всей души поздравляю вас с ярким весенним праздником – 8 Марта!



Только женщины способны соединять в себе нежность и твердость, мудрость и молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять свой профессиональный долг и наполнять уютом дом.



Благодаря женщинам, мир становится добрее, а человеческие отношения теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья является надёжной опорой.



Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья как можно чаще!



Желаю Вам жизненной энергии, творческих успехов, семейного благополучия, крепкого здоровья и процветания.



С праздником!

Руководитель Группы "Сельмаш" Александр Чурин