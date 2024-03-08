С Международным женским днём, 8 марта!
ОБЩЕСТВО
Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с ярким весенним праздником – 8 Марта!
Только женщины способны соединять в себе нежность и твердость, мудрость и молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять свой профессиональный долг и наполнять уютом дом.
Благодаря женщинам, мир становится добрее, а человеческие отношения теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья является надёжной опорой.
Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья как можно чаще!
Желаю Вам жизненной энергии, творческих успехов, семейного благополучия, крепкого здоровья и процветания.
С праздником!
Руководитель Группы "Сельмаш" Александр Чурин
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