С любовью к Родине в сердце

"Автопортрет с автопортретом".

Кировскому художнику Сергею Горбачёву исполнилось 60 лет. К его юбилею в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ) открылась выставка «Больше, чем графика» (0+). На ней показано более ста работ мастера, которые представляют срез его творчества длиною в жизнь.

Эта выставка не является ретроспективной, то есть отражающей путь художника с младых ногтей до зрелости. Её скорее можно назвать «the best of…», то есть лучшее, избранное из всего, что создал за 40 лет художник.

К своему 60-летию Сергей Горбачёв подошёл, имея за плечами почётное звание «Заслуженный художник РФ» и признание заслуг со стороны Российской академии художеств, которая сделала его своим членом-корреспондентом. Несколько лет Горбачёв возглавлял региональное отделение Союза художников России и до сих пор остаётся его членом.

"В осеннем поле поднимают зябь".

Помимо творчества, Горбачёв ведёт преподавательскую деятельность. Год назад он вернулся в «альма-матер» - Вятское художественное училище имени А.А. Рылова и в этом году набрал свой первый курс, который будет вести до выпуска.

Среди кировских художников и ценителей прекрасного Сергей Горбачёв более известен как график и акварелист. Но выставка в ВХМ раскрывает его также как живописца. На ней, помимо графики и акварелей, представлены работы, выполненные темперой и акрилом.

"Заполярное лето".

- Сергей Юрьевич - натура многогранная, - говорит о Горбачёве его коллега по цеху художница Татьяна Тимкина. - Он тонкий акварелист, мастерски владеет графикой, работает в акриле. Во всех его работах звучат тонкий лиризм, огромная любовь к вятской земле. И хотя Сергей Юрьевич относится к русской школе акварели, я бы не стала сравнивать его с кем-либо, так как каждый художник поёт в своём творчестве свою песнь и она для каждого уникальна.

Любимым жанром Горбачёва был и остаётся пейзаж. Но ему не чужды также портрет и натюрморт. И те и другие тоже можно увидеть в авторской экспозиции.

Художник много путешествовал по стране. Бывал он и за границей. Поэтому на выставке можно увидеть образы не только вятской природы, но и тех мест, которые посетил Горбачёв в своих поездках.

"Красный домик".

Пейзажи, написанные рукой художника, разнообразны по тем чувствам, которые они вызывают. В одних ощущается лирический настрой, в других - печаль, в третьих - суровая в своём величии природа, в четвёртых - романтика или загадочность. Они как бы протягивают эмоциональную нить между автором и зрителем, заставляют резонировать нервы на одной частоте.

Сергей Горбачёв и сам тонко чувствует такую взаимосвязь, поэтому не случайно на открытии выставки он сказал:

- Я не верю словам тех людей, которые говорят, что они работают для себя. Все мы работаем для других людей. Мы все хотим быть увидены, услышаны и поняты. Всё хорошее, что человек видит в моих работах, находится в нём самом. Ведь то, что я пытался вложить в свои картины, должно находить резонанс в сердце зрителя. Только эмоционально пустой человек не откликается ни на что. Мы, художники, уповаем на «наполненного» зрителя. Я искренне надеюсь, что в моих работах есть то, что вызывает ответный отклик.

"Мосточки".

В такой своей открытости, как отмечает Сергей Юрьевич, кроется и большая доля уязвимости творца.

- Художник не защищён, - говорит Горбачёв. - Он открыт, потому что вкладывает в произведения свою душу. Настоящий мастер не может спрятаться. А потому каждый раз, когда открывается выставка работ художника, это для него волнительно и тяжело.

Что же хотел сказать Сергей Горбачёв своей юбилейной выставкой зрителю?

"Начало".

- Моя выставка - это, наверное, о Родине, - заключает художник. - Сейчас настало время, когда важно просто говорить о ней, воспевать красоту родных мест. Последние годы это было непопулярно, зато теперь мы понимаем, как это важно.

Кировский график и акварелист предлагает всем, кто придёт на его выставку, не искать знакомые места, а окунуться в мир разнообразных ощущений, которые вызывают различные уголки большой России.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора и из архива С. Горбачёва.