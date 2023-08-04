С Днем железнодорожника! Поздравление от Кировского машзавода 1 Мая

Свой профессиональный праздник, День машиностроителя, первомайцы будут отмечать через два месяца. Однако и День железнодорожника заводчане никак не могли пропустить.

Практически вся деятельность Кировского машзавода связана с этой отраслью. Уже более 120 лет предприятие производит технику для строительства и ремонта железных дорог по всей России и в 35 странах мира: железнодорожных кранов, а также путевых машин для строительства, ремонта и текущего содержания магистральных железных дорог и подъездных путей промышленных предприятий. Входящее в Группу «Сельмаш» АО «Кировский машзавод 1 Мая» является единственным производителем дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу на территории РФ, стран СНГ и Балтии.

В этом году, помимо традиционных официальных поздравлений, заводчане решили преподнести небольшой праздничный сюрприз всем работникам железных дорог. Подошли нестандартно. Руководствуясь известным принципом «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а также используя вполне доступные нынче достижения цифровой техники, они подготовили видеооткрытку, в которой от души поздравили своих партнеров с Днем железнодорожника.