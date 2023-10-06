С Днём учителя!

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляем васс профессиональным праздником - Днём учителя.

Работа учителя, бесспорно, - ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах детей.



Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества - безграничной любви к детям. Если такой любви нет, то педагогу, пусть даже и окончившему самые престижные вузы, ребёнка к себе не расположить, а значит, не научить его.

Уважаемые педагоги, вы выполняете благородную миссию - воспитываете достойных граждан нашей страны, закладывая основы завтрашнего дня и формируя её интеллектуальный потенциал. От вас впервую очередь зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Поэтому мы выражаем вам искренние слова признательности за верность профессиональному долгу и служение благородному делу.

Желаем всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперёд, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия. Пусть этот учебный год будет успешным, а ученики радуют вас своим интеллектом, победами и достижениями!

Редакция газеты «Вятский край».