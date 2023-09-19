С Днём оружейника!

19 сентября оружейники России отмечают свой праздник. Этот день напоминает нам о значимости представителей профессии, которая служит защите народа России.

В руках рабочих и инженеров оборонно-промышленного комплекса – безопасность Родины, ведь без плодов их труда не было бы ни армии, ни правоохранительных органов, что стоят на страже порядка. Мастерство предыдущих поколений оружейников и высокие технологии современных тружеников ОПК гарантируют защищенность Отечества от посягательств любых врагов. Каждый российский солдат уверен в превосходстве отечественного оружия над любыми иностранными поделками.

Пусть изготовленное вами оружие никогда не подводит, пусть каждое новое изделие становится шедевром, полным красоты и функциональности! Пусть русское оружие всегда стоит на защите справедливости!



Редакция газеты «Вятский край» желает всем, кто посвятил свою жизнь оружейному делу на благо Отечества, и кто только начинает свой путь в профессии, крепкого здоровья, уникальных идей и разработок, грандиозных планов и уверенных стремлений, больших надежд и смелых решений!