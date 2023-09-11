Руки, кующие победу. «Сельмаш» решает проблему дефицита рабочих кадров

Новые времена требуют новых решений и… новых кадров. Казалось бы, что тут сложного? Нужны люди - набирай

Нехватка на заводах рабочих, особенно квалифицированных, была и остается острой. Для оборонных предприятий города Кирова эта ситуация усугубилась с началом СВО.

Как решали кадровый вопрос на заводе «Сельмаш», рассказала Елена Васильевна Ткач, руководитель отдела управления персоналом пред­приятия:

- Два года назад, когда планы по выпуску продукции на заводе увеличились в разы, перед кадровой службой встала задача резко увеличить численность персонала и вывести предприятие на круглосуточный режим работы. Я думаю, в Кирове многие оборонные предприятия столкнулись с той же проблемой, что и мы. Использовать традиционные способы подбора людей было недостаточно. Поэтому мы задействовали все доступные средства поиска, в том числе и нестандартные.

Так, год назад в качестве эксперимента мы привлекли к работе студентов Юридического полицейского колледжа, в котором готовят будущих сотрудников МЧС. Колледж был готов предоставить ежемесячно от 50 до 80 человек, желающих совместить учёбу с подработкой. И мы, конечно, воспользовались этим предложением. По согласованию с руководством колледжа для таких студентов организовали специальный график, который позволял бы им совмещать работу и учёбу. При этом директор колледжа выставил одно условие: чтобы работа не влияла на успеваемость. Часть студентов отсеялась. Те, кто смог выдержать напряжённый режим, остались на заводе. Группа таких студентов до сих пор работает на деревообрабатывающем производстве, и все они получают хорошую заработную плату.

Но самый хороший результат мы получили от своих же заводчан. Как оказалось, «сарафанное радио» стало лучшей рекламой.

- Почти все промышленные предприятия сталкиваются с проблемой нехватки работников технических специальностей: механиков, технологов, энергетиков, токарей, - продолжает Елена Васильевна. - Того количества специалистов, которое выпускают техникумы и вузы, на наш город слишком мало. Конкурсы на технические факультеты в техникумах большие, не все желающие поступают. Может быть, стоит обучать рабочим профессиям не только на бюджетной, но и на платной основе?

Кстати, на заводе «Сельмаш» есть программы целевого обучения за счёт средств предприятия. Многие молодые ребята пришли на завод со средним техническим образованием и в процессе работы получили высшее образование. Это очень удобно, когда ты работаешь и учишься одновременно. Можно развиваться профессионально и двигаться по карьере.

Довольно часто нам приходится принимать людей без профильного образования и обучать их прямо на рабочем месте. За каждым новичком закрепляют наставника по тео­рии и практике. Учёба идёт продуктивнее, когда знаешь, что в конце месяца тебя ждёт достойный заработок.

Из кондитеров – в рабочие

Ярким примером того, как можно с нуля обучиться профессии прямо на производстве, является история Павла Волкоморова (на фото), который пришел работать на «Сельмаш» в конце 2022 года. Павлу 25 лет, по образованию он повар-кондитер и на тот момент был бесконечно далек от производства. После окончания Нолинского политехнического техникума пробовал работать по специальности, но быстро понял, что это не его. Знакомая ситуация, не так ли? Сколько их, вот таких неприкаянных, которые получили образование, а что с ним делать, не знают. Павлу повезло. От знакомых он узнал о «Сельмаше» и о том, что здесь хорошо платят. Прошел собеседование и попал в цех конечной сборки оператором на станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Непростая специальность, обычно на нее берут людей с образованием. А тут повар-кондитер…

- В первый день хотел сразу уйти, - признался Павел, - потому что вообще не понимал, что я делаю. Меня привели в цех, бригадир показал мне две детали, объяснил, как делать. Я до этого вообще станков с ЧПУ не видел. Конечно, первую партию сделал брак. Потом стал наблюдать, как другие работают, спрашивал у наладчиков, у соседа по станку. Мой мастер многое мне подсказывал. Мы тогда работали без выходных, была возможность совершенствоваться каждый день. Постепенно я втянулся.

Работает Павел с тяжёлыми деталями. Здесь, помимо умений, нужны хорошие физические данные. А они у Павла есть. Он вообще парень способный. Уже через два дня выпустил первые годные детали. Кроме того, Павел изу­чает техпроцессы, умеет читать чертежи. И всё же он считает, что для такой работы нужно образование. Павел и сам хотел бы обучиться рабочей специальности, но времени пока нет.

Оператор Волкоморов хорошо помнит момент, когда почувствовал себя за станком уверенно.

- Это было в середине февраля 2023 года. Я попал в больницу и боялся, что, пока лежу, растеряю все навыки. А когда вернулся в цех, поработал - понял, что у меня всё получается. И я от этого ловлю кайф. Работать легко. Мне и коллектив нравится. Много молодёжи. Но и опытные работники есть. Начальник участка относится к нам внимательно. Зарплата хорошая. Конечно, нужно поработать, чтобы получать такие деньги. Но где ещё так заработать можно?

Сменный 12-часовой график, 4/2, Павла вполне устраивает. И время на семью остается.

Молодежь идёт на производство

Мы продолжили с Еленой Васильевной Ткач разговор о заводе «Сельмаш» и о его кадровой политике.

- Конечно, работа на заводе нелёгкая: скользящий график, ночные смены. Выдержать такой режим может не каждый. Но кто хорошо работает, тот хорошо и зарабатывает. Уровень зарплат на «Сельмаше» достойный. К нам стали приходить люди с других крупных предприятий города. За год численность работников завода выросла с 1200 до трёх тысяч человек. За последние годы коллектив предприятия заметно помолодел. В 2015 году рабочие в возрасте до 35 лет составляли всего 20 процентов коллектива. Сегодня их уже 43 процента. Я считаю, это очень хороший результат. И очень отрадно, что молодёжь возвращается на производство.

Завод «Сельмаш» продолжает увеличивать производственные мощности. Мы закупаем новое оборудование, открываем новые участки и цеха. Потребность в новых кадрах большая. Все вакансии предприятия размещены на нашем сайте, где можно заполнить анкету соискателя, или в группе в соцсети «ВКонтакте» «Работа и вакансии АО Сельмаш».

Сейчас перед нами стоит главная задача - сформировать устойчивый, сплочённый коллектив, способный работать на результат и быстро реагировать в условиях меняющейся обстановки. Ведь продукт нашего труда сейчас так нужен стране.

Если вы ищете стабильную работу с достойным заработком, приходите к нам на завод. Нам очень нужны рабочие руки и квалифицированные кадры.

Беседовала Екатерина ПАНКРАТОВА.