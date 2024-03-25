Россия выбрала Владимира Путина. Оглашены итоги голосования на выборах Президента РФ

Фото tass.ru.

Самым значимым событием последнего времени стали выборы Президента РФ. В них приняли участие жители всех российских регионов, а также граждане РФ, проживающие за рубежом. СМИ и многочисленные наблюдатели отметили высокую избирательную активность населения России. Не остались в стороне от этого тренда и вятские.

Безусловным победителем президентской гонки стал действующий Президент РФ Владимир Путин. Впрочем, в этом даже до старта голосования никто не сомневался. Поэтому главной интригой было, как распределятся места между другими кандидатами: кто займет второе и следующие места. И здесь результат отличался от региона к региону. Чем же удивила Кировская область?

Фото ria.ru.

Проголосовали ногами

Уже на стадии предвыборной кампании было понятно, что акцент нынешних президентских выборов будет сделан на повышении явки населения на избирательные участки. К реализации этой задачи подключились СМИ, социальные сети и лидеры общественного мнения. Но тут нужно отдать должное и противникам Российской Федерации, ведущим необъявленную войну против нашего народа. Посредством различных демонстративных шагов, направленных против интересов РФ, им удалось повысить политическую активность россиян.

В результате явка избирателей оказалась выше, чем в предыдущие кампании по выбору Президента РФ. Она побила рекорд, составив 77,44 процента. Это заметно выше итоговой явки на выборах 2018 года, когда голосование было однодневным (67,54 процента), и даже превышает результат самых массовых президентских выборов в российской истории - 12 июня 1991 года (74,66 процента).

Наивысшую активность, преодолев планку в 90 процентов, показали избиратели Чеченской Республики, Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии, Тывы, Кемеровской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Активно шло голосование в новых российских регионах. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на участки пришли более 80 процентов избирателей.

В Кировской области явка тоже оказалась выше, чем в прежние годы. Она составила больше 66 процентов. В 2018 году проголосовало 62,75 процента избирателей. Лишь на президентской кампании 2008 года активность населения была выше - 70,29 процента.

В пятерку лидеров по явке, показавших более 80 процентов, входят пять муниципалитетов нашего региона: ЗАТО Первомайский, Нагорский район, Немский и Богородский муниципальные округа, а также Белохолуницкий район.

Фото: Алексей Даничев, "РИА Новости".

Жириновцы последние

Подавляющее число голосов избирателей России получил Владимир Путин. Он набрал свыше 87 процентов. Такой результат превосходит прежние его показатели. Путину удалось перетянуть на свою сторону даже часть электората, традиционно голосовавшего за некоторых его конкурентов на выборах. Это произошло в том числе потому, что избирательные кампании представителей КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» проходили вяло, без огонька. И вообще было ощущение, что они заранее считали себя проигравшей стороной, а потому опустили руки и плыли по течению.

Еще до старта голосования многие блогеры начали гадать, кто из оппонентов Путина займет «почетное» второе место. Значительная часть склонялась к тому, что вторым будет представитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Ему в заслугу ставился опыт работы депутатом Госдумы, в которой он возглавляет комитет по международным делам, и частое мелькание его фамилии в СМИ (в том числе и во время российских переговоров с украинской стороной летом 2022 года). Ни Николай Харитонов, ни тем более Владислав Даванков не могли этим похвалиться. Однако всё пошло не так, как посчитали «диванные эксперты»: избиратель при голосовании сделал ставку не на личные качества претендентов, а на партийную принадлежность.

В результате в России вторым в президентской гонке пришел кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он набрал 4,3 процента голосов избирателей. И это худший результат коммунистов за все президентские кампании, в которых они традиционно набирали порядка 10 процентов голосов.

Третье место занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков (свыше 3,85 процента), а четвертое и последнее - Леонид Слуцкий (3,2 процента).

В оправдание Слуцкого можно заметить, что после смерти Владимира Жириновского ЛДПР переживает не лучшие времена. Потеря лидера в «партии вождистского типа» всегда сказывается негативно.

А вот Даванков сумел притянуть к себе голоса протестного электората. Сам по себе этот человек никому не известен. На его месте мог оказаться условный Иван Иванович Сидоров, и результат бы никак не изменился. При отсутствии графы «против всех» он оказался единственной фигурой, на которую сделала ставку несистемная оппозиция и либерально настроенная публика. Для него (а точнее, для «Новых людей») третье место - безусловная победа, хотя вряд ли кто вспомнит эту фамилию спустя лет пять.

Коммунисты проиграли либералам

В Кировской области, как и во всей стране, безусловное лидерство в голосовании - у Владимира Путина. Ему отдали свои голоса свыше 80 процентов избирателей.

А вот второе место занял Владислав Даванков, набравший 6,65 процента голосов кировчан, обогнав коммуниста Николая Харитонова (5,56 процента). Такой перевес ему обеспечило голосование в областном центре, где у Даванкова от 8,6 до 9,93 процента.

Лучший результат у Николая Харитонова в Малмыже (8,69), Пижанке (7,96), Кикнуре (7,89), Лебяжье (7,87) и Даровском (7,74).

Леонид Слуцкий в нашем регионе (как, впрочем, и в России в целом) замыкает список. В Кировской области он смог набрать только 5,41 процента голосов. Наиболее активно элдэпээровца поддержали в Немском, Опаринском, Афанасьевском и Фалёнском районах, а также в городе Котельниче.

Потеря областными коммунистами второго места в президентской гонке регионального уровня - закономерный результат. «Вятский край» не раз уже писал о том, что лидер областного отделения КПРФ Сергей Мамаев в силу своих личных качеств дает коммунистам столько негатива, сколько не создают противники партии. Чего только стоят его увлечение дорогими иномарками или дружба с ныне находящимся «в местах не столь отдаленных» бывшим вице-губернатором Андреем Плитко. И до тех пор, пока Мамаев будет стоять во главе обкома, КПРФ из ямы не выбраться.

На фоне падения рейтинга КПРФ в среде избирателей Кировская область уже давно выпала из «красного пояса» российских регионов. Но свято место пусто не бывает. Поэтому место левых успешно заняли либералы и навальнисты (хотя границу между ними провести весьма трудно). Самой показательной демонстрацией усиления этих настроений стала несанкционированная акция протеста, случившаяся в Кирове в 2021 году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Даванков в Кирове опередил Харитонова.

Иван ТРОФИМОВ.