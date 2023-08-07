Росгвардия: что на экваторе? Итоги служебно-боевой деятельности в первом полугодии

Фото: 43.rosguard.gov.ru

Если ночью вдруг сработала тревожная кнопка на объекте - значит, кто-то незаконно туда проник. И первыми на помощь выезжают сотрудники Росгвардии. Они в любое время суток начеку.

Об этом и о многом другом, подводя итоги служебно-боевой деятельности в первом полугодии текущего года, на брифинге перед журналистами рассказал начальник Управления Росгвардии по Кировской области генерал-майор полиции Дмитрий Пушкин. Он ответил на вопросы корреспондента газеты «Вятский край».

- Дмитрий Владимирович, в июле в органах государственной власти, в силовых структурах принято подводить итоги первого полугодия. Какие задачи решают кировские рос­гвардейцы сегодня, с какими показателями пересекают, так сказать, экватор года?

- Несмотря на то что деятельность силовых структур в текущем году проходила под знаком специальной военной операции, все поставленные задачи в зоне нашей ответственности кировские рос­гвардейцы чётко и достойно выполнили.

Давайте начнём со статистики. Подразделения вневедомственной охраны обеспечили безопасность более чем на 13 тысячах 460 объектах различной формы собственности, в том числе на 6400 местах проживания и хранения имущества жителей Кировской области.

В центре внимания ещё 3380 объектов, которые оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Замечу сразу же: краж из охраняемых «зон особого внимания» не допущено.

Кроме этого, охраняем 23 транспортных средства физических лиц, в чём нам помогают системы мониторинга.

Ежесуточно на охрану и общественного порядка встают в боевой строй более 120 сотрудников.

С начала года наряды вневедомственной охраны отработали 3630 сигналов тревоги из охраняемых объектов, на территории которых пресекли более 910 правонарушений.

За это многие понесли ответственность: 700 человек доставили в органы внутренних дел, составлено более 480 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 76 уголовных дел.

И вот ещё интересный момент: в федеральный бюджет за услуги по охране имущества юридических и физических лиц перечислено более 117 миллионов рублей.

- На различных церемониях с участием первых лиц региона в течение года неоднократно с особой теплотой и благодарностью говорили о многих росгвардейцах, торжественно звучали их имена. А поощрения, которые они получали, связаны с успехами в службе?

- Особо хочу заметить, что сотрудники вневедомственной охраны проявляют мужество не только при исполнении служебного долга, но и во внеслужебное время. Например, наш страж правопорядка из города Кирово-Чепецка Антон Богданович получил из рук главы региона государственную награду - медаль «За спасение погибавших» (он спас уто­пающего ребёнка).

Ещё один пример. Сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Кирову Илья Клопот достал из воды мужчину, провалившегося под лёд водоёма в областном центре, и стал победителем конкурса «Герой нашего города»: в ходе интернет-голосования, организованного одним из кировских средств массовой информации, большинство голосов люди отдали за росгвардейца, а награду ему вручал глава администрации города.

В феврале в пригороде Советска заблудилась и буквально замерзала девочка-подросток. Её нашли сотрудники вневедомственной охраны и на руках вынесли к машине скорой помощи.

Группа задержания оказала помощь водителю и пассажиру опрокинувшейся автомашины.

В городе Малмыже из горящего дома наш сотрудник спас подростка, а офицеры управления стали донорами в Кировском плазмоцентре. Так что нам есть чем гордиться, даже помимо сухих служебных показателей.

К слову, говоря о результатах нашей деятельности, нельзя не упомянуть подразделения лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), регулирующие оборот оружия, частной охранной деятельности.

В подразделениях ЛРР управления зарегистрировано более 28 тысяч 100 владельцев гражданского оружия и 84 юридических лица, осуществляющих торговлю, хранение и использование оружия и патронов.

В текущем году сотрудники Росгвардии совместно с органами внутренних дел провели более 3220 проверок тех, кто имеет оружие. Их цель следующая - выяснить, как граждане соблюдают условия его хранения по месту жительства.

Сотрудники подразделений ЛРР управления за различные нарушения правил оборота оружия составили 338 протоколов об административных правонарушениях. Разумеется, за подобные деяния граждане ответили по закону: у них изъяли 556 единиц оружия.

- Это, действительно, серьёзный объём работы, требующий немалого времени и существенных сил от личного состава. Но теперь настало время высоких технологий, способных ускорить и облегчить процесс. Касается ли это сотрудников и граждан – пользователей услуг?

- Безусловно, одним из важнейших направлений деятельности является обес­печение доступности и надлежащего качества государственных услуг. За истекший период 2023 года подразделения лицезионно-разрешительной работы управления приняли более 9100 заявлений от граждан и представителей юридических лиц на получение необходимых документов в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, более 8920 из которых - в электронном виде через Единый портал госуслуг.

В результате анализа, проведённого с помощью средств независимого контроля, установили, что сто процентов граждан, обратившихся в ЛРР, удовлетворены качеством государственных услуг.

- Изменился ли круг обязанностей подразделений специального назначения в современных, прямо скажем - непростых, условиях?

- Спецназ всегда был и будет на переднем крае! Однако время раскрывать детали ещё не настало. Вместе с тем новые реалии не исключают, что бойцы элитных структур будут задействованы для силовой поддержки правоохранительных органов в их оперативно-разыскных и следственных действиях на территории нашего региона.

За первое полугодие 2023 года сотрудники СОБРа «Щит» около десяти раз привлекались для силового сопровождения оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых изъяли более 65 килограммов наркотиков, задержали по подозрению в совершении преступлений 13 человек.

Сотрудники ОМОНа «Вятич» обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан в ходе 23 массовых мероприятий. Сапёры инженерно-технического отделения произвели 43 выезда по сообщениям о подозрительных предметах.

В ходе выполнения служебных задач задержали четырёх граждан по подозрению в совершении преступлений, пресекли 236 нарушений административного законодательства, обезвредили одно взрывное устройство (граната Ф-1).

Бойцы все поставленные задачи выполнили в полном объёме, нарушений общественного порядка не допущено.

- Дмитрий Владимирович, не так давно вам присвоили очередное специальное звание. Стало ли такое важное событие знаковым в вашей жизни и, разумеется, в службе?

- Действительно, руководство страны мне оказало большое доверие. Всегда считал, что чем больше звёзды на погонах, тем больше груз ответственности на плечах.

Указ Президента о присвоении звания генерал-майора полиции считаю поводом для того, чтобы ещё более ревностно и ответственно относиться к исполнению служебных обязанностей, скрупулёзнее и тщательнее работать над решением задач, поставленных командованием. Главное - на благо жителей Кировской области!

К печати подготовил А. ВЯТКИН.