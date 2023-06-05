«Рога поотшибаю!» Кировская мэрия ищет деньги для покупки троллейбусов

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Неделю назад водитель кировского троллейбуса и по совместительству председатель первичной профсоюзной организации АО «Автотранспортное предприятие» (АТП) Ирина Павлова провела одиночный пикет в Москве у здания Министерства транспорта РФ. Целью акции активистки было желание обратить внимание федерального ведомства на сокращение и ветшание троллейбусов в Кирове.

Ситуация с общественным электротранспортом в областном центре действительно аховая. Но ни правительство региона, ни Кировская городская администрация действенных мер по ее исправлению пока не приняли. Более того, муниципальная власть, как показала последняя планёрка у губернатора Кировской области Александра Соколова, не имеет чёткой программы по выведению из кризиса этой отрасли.

Проблему видим, выход – нет

В этом году Кировское троллейбусное депо отмечает свой юбилей - 80 лет со дня выхода на линию первого троллейбуса. С какими же результатами оно подошло к своему празднику?

Как сообщил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков, в Кирове имеется 91 троллейбус, из которых ежедневно на линию выходит порядка 70-ти. Всего в городе осталось шесть троллейбусных маршрутов (а это, согласитесь, очень немного для города с полумиллионным населением).

Последний раз город покупал новые машины в 2019 году. Тогда приобрели 15 троллейбусов, производителем которых был завод в Волгодонске. Но в последующие годы было списано 26 единиц, а еще четыре находились в стадии подготовки к списанию.

По словам Симакова, на сегодняшний день в депо есть машины еще 1991 года выпуска, а также имеются не столь древние раритеты, но всё равно в весьма почтенном возрасте - старше 20 лет.

Уже давно сотрудники депо бьют тревогу по поводу состояния и численности подвижного состава. По их словам, им с трудом удается обеспечить обслуживание имеющихся маршрутов.

- Какая ещё резервная техника? - с огорчением рассказывали они год назад корреспонденту одного из региональных изданий. - Уже несколько недель после 12 часов нет ни одного исправного резервного троллейбуса, чтобы заменить сошедший с линии. Более того, ежедневный недовыпуск - три-четыре машины, о каком резерве идёт речь? Мы полностью поддерживаем инициативу обновления парка, лишь бы она принесла для начала хотя бы 20 новых троллейбусов.

Таким образом, если перед городской властью всё-таки стоит задача сохранения электротранспорта, то требуется в срочном порядке решать вопрос покупки новых машин. Как подсчитали в горадминистрации, нужно приобрести ещё порядка 50 троллейбусов (а по словам сотрудников троллейбусного депо, даже больше - 80 машин). Вот только где и за чей счёт, этого в мэрии, как выяснилось, не знают.

Как заметил Симаков, городские службы пытались «выцыганить» списанные, но поддающиеся ремонту машины в Санкт-Петербурге, где идет волна обновления парка троллейбусов. Однако ответа оттуда чиновники не получили. Сегодня они придумали два новых варианта. Во-первых, передача троллейбусного депо в концессию и, во-вторых, закупка машин по лизингу. Якобы по первому сценарию имеется даже интересант.

- Мы получили концессионное предложение от одной частной компании, - сообщил Симаков. - Также существует программа поддержки экологического транспорта на федеральном уровне, есть определённые требования - необходимо нормативную базу пересмотреть, закольцевать определённые маршруты, должны быть определённая инфраструктура, протяжённость, пассажиропоток и полосы для движения общественного транспорта. Сейчас детально изучаем и прорабатываем все эти вопросы.

Но троллейбусное движение нуждается не только в подвижном составе. Нужна хорошая ремонтная база. По словам главы администрации, она есть. Вот только никакая база без запчастей не сможет обеспечить необходимый уровень обслуживания машин, а их, запчастей, по словам тех же сотрудников депо, уже сейчас не хватает.

Как заметил сити-менеджер, есть также проблемы с «инженерными сетями» и с кадрами. Активное развитие автобусного парка привело к тому, что водители троллейбусов стали пересаживаться на автобусы. Этот отток руководство АТП пытается сдержать с помощью бесплатного обу­чения водителей и высоких зарплат - порядка 50 тысяч рублей в месяц.

И бывший имеет слово

Сотрудница АТП Ирина Павлова, которая провела пикет у федерального Минтранса (с чего мы и начали свой рассказ), как раз и пыталась донести до своего и до вышестоящего руководства озабоченность работников троллейбусного депо состоянием дел в данной отрасли. И ей это удалось.

Вот что рассказал о пикете корреспонденту «ВК» экс-директор кировского АТП, член общественного совета при министерстве транспорта области Денис Пырлог:

- Я считаю Ирину прекрасным профсоюзным лидером, который не боится отстаивать права работников перед работодателем. Таких, к сожалению, осталось очень немного. В деле развития троллейбусного парка ожидать многого нельзя, так как руководители городской транспортной службы меняются с космической скоростью. И хорошо, что Ирина заострила на этом внимание. Такие пикеты полезны. А данный уже принёс результат. Нынешний руководитель АТП Дмитрий Катынов уже обратил более пристальное внимание на развитие троллейбусного движения (чего не делал ранее). Движение на уровне АТП началось, и оно, считаю, продолжится этажом выше, в городской администрации. Возможно, конкретные его результаты не появятся сейчас, но в отдалённой перспективе будут. К тому же этот пикет заставил Дмитрия Катынова считаться с мнением коллектива, с его видением ситуации. До него он почти не обращал внимание на подчинённых, не проводил с ними собраний, не спрашивал их мнения, чего делать нельзя.

По словам Дениса Пырлога, он и другие члены общественного совета при минтрансе собираются поднять в ближайшее время вопрос о развитии общественного электротранспорта в Кирове. В последние годы, заметил Пырлог, сделано очень много для пополнения автобусного парка, пришла пора обратить внимание на троллейбусный.

- Я предлагаю сформировать региональную программу и назвать её условно «Реновация кировского троллейбуса 80х20», - сказал бывший директор АТП. - В ней 80 - это процент финансирования покупки троллейбусов из областного бюджета, а 20 - процент затрат АТП. Почему 20? Да потому, что именно такая цифра будет комфортна для перевозчика. Её АТП сможет «потянуть». Основываюсь на своём знании предприятия. Эту программу, несмотря на то что сейчас уже конец мая, вполне можно реализовать до конца этого года. Просто пока об этом никто не думает.

От яркой юности к убогой старости

Наличие общественного электротранспорта всегда было признаком статусности города. Ведь то место, где он есть, уже не назовешь заштатным и захолустным. А потому кировский троллейбус - не только удобный и экологически чистый вид транспорта, но и показатель развития города, предмет гордости кировчан.

Хотя далеко не всем кировчанам известно, что первоначально на городские улицы планировалось вывести трамваи, а не троллейбусы.

Как напомнил организатор проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов, в 1935 году на страницах газеты «Кировская правда» началась дискуссия о проблемах развития городского транспорта. Тогда называлось два направления его совершенствования: организация пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами. Сторонников трамвая оказалось больше. В 1939-м началось активное строительство трамвайных путей и депо. Укладку путей прервала вой­на. Часть их была разобрана и отправлена в прифронтовые районы. А в 1942 году стало ясно окончательно, что трамвай не пустить. Зато в городе смогли появиться троллейбусы.

На одном из эвакуированных в Киров заводов оказались немалые запасы провода, который можно было использовать для навески контактной сети троллейбусов. Эту возможность и решено было реализовать в целях развития городского транспорта.

Руководство области обратилось в Ленинград с просьбой о передаче кировчанам нескольких троллейбусов. Ленинградцы согласились. 28 марта 1943-го было принято постановление Совета Министров РСФСР об устройстве в городе Кирове троллейбусной сети. В Ленинград для приёмки машин срочно выехала группа специалистов. Однако накануне их прибытия во время очередной бомбёжки большинство отобранных для кировчан машин пострадало. Поэтому пришлось брать первые попавшиеся, в большинстве своём неисправные. И вот 25 апреля 1943 года шесть первых троллейбусов, проделав путь по ленинградской Дороге жизни и по железной дороге, прибыли в Киров.

Первая троллейбусная линия была проложена по улице Коммуны (ныне - ул. Московская) через ул. Карла Маркса и ул. Комсомольскую до вокзала. Ее протяженность составляла пять километров.

Потом число линий только росло, а сами троллейбусы становились совершеннее и комфортнее.

Но советская эпоха закончилась. Начались «лихие 90-е». Киров в те годы потерял многое из «завоеваний Октября». Многое, но не всё. Удалось сохранить и троллейбусное депо. Во многом потому, что стало оно муниципальным предприятием.

Однако, пережив ельцинское лихолетье, троллейбусное хозяйство начало постепенно, но всё быстрее и быстрее катиться под гору. Первый скандал разразился в 2012 году, когда руководство Кировского транспортного предприятия закупило под видом новых 15 башкирских троллейбусов, собранных из бэушных запчастей. Общая сумма этой сделки составила 80 миллио­нов рублей, из которых 36 млн. заплатил город. К уголовной ответственности был привлечен бывший директор Сергей Шулаев. По словам начальника УМВД по Кировской области Сергея Солодовникова, он и его подельники «себе в карман положили больше 13 миллионов рублей».

В 2019 году Киров купил еще 15 троллейбусов. Однако и здесь не обошлось без скандала. Машины были приобретены в лизинг за 160 миллионов рублей. Но когда они прибыли на место, выяснилось, что их параметры не соответствуют техническому заданию по закупке. Как сообщили тогда в прокуратуре области, АТП в результате такой сделки был причинен материальный ущерб на сумму почти два миллиона рублей. Кто за это ответил, неизвестно.

И вот сегодня мы подошли к тому, что требуется закупить как минимум полсотни машин, но нет уверенности в том, что город получит качественный транспорт. Как, впрочем, непонятно вообще, найдут ли местные чиновники на это деньги.

И если молодость кировского троллейбусного движения была многообещающей, то старость (а 80 лет - это и есть самая настоящая старость) готова привести к летальному исходу. Если, конечно, не обнаружится где-нибудь молодильного яблока.

Иван ТРОФИМОВ.