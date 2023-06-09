Родительский патруль на воде. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: 14.mchs.gov.ru
Губернатор Соколов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой стала безопасность детей на водоемах в период купального сезона.
Прозвучало предложение привлечь родителей к совместным рейдам сотрудников ГИМС и правоохранительных органов – создать родительский патруль.
– Предложение мне кажется верным. Необходимо составить график дежурства родительских патрулей в летнее время. Это очень важно! Думаю, каждый папа или мама сможет как минимум два раза в неделю нести дежурство на водоемах и в местах отдыха, где находятся, в том числе, и их дети, – отметил Александр Соколов.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы относитесь к идее губернатора Соколова создать родительские патрули на водоёмах?
- Поддерживаю. Надо уберечь наших детей от трагедий на воде
- У работающих родителей нет возможности патрулировать пляжи
- Пусть соколовские чиновники сами дежурят на реках и озерах
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