«Родина» всё молодеет. Её старт в чемпионате страны в воскресенье
СПОРТ
В понедельник были сыграны первые матчи чемпионата России. Так, например, хабаровский «СКАНефтяник» одолел «Сибсельмаш» из Новосибирска 15:0, кемеровский «Кузбасс» казанский «Ак БарсДинамо» 11:1. Разница в итоговом счёте данных встреч 10 15 мячей. А ведь играют между собой сильнейшие! В суперлиге! И это не единственная её особинка.
Другая в отказе от спортивного принципа при определении дальнейшей судьбы команды, занявшей в чемпионате страны последнее место. Она не вылетает в турнир рангом ниже, если у региона, который команда представляет, есть финансовые возможности её содержать. Будь подругому, представляете, какой бы оказалась судьба кировской «Родины», штатного аутсайдера чемпионатов страны в последние сезоны, да и, собственно, других клубовнеудачников? При таком раскладе суперлига могла скукожиться с 14, как нынче, до 10, а то и меньшего количества команд. Ведь и «на вход» не всегда есть реальные претенденты из высшей лиги.
Нынешний чемпионат страны для кировского клуба начнётся в грядущее воскресенье. Перспективы нашей хоккейной дружины в нём? Вместо ответа придётся разве что развести руками, заглянуть в заявку команды на этот турнир (в ней 26 игроков) и снова развести руками. По составу «Родина» не стала сильнее. Нет в её нынешней заявке, если сравнивать с той, что была год назад, девяти хоккеистов, в том числе Евгения Леухина, Артура Шельпякова, Кирилла Литвинова, Антона Тихвинского, во многом определявших лицо команды... Но есть так уж совпало девять 17 18летних доморощенных хоккеистов. Из них только двое пробовали свои силы в играх чемпионата страны и Кубка России. Остальные, в том числе 17летний нападающий Вячеслав Бронников сын легенды вятского хоккея с мячом, выступают в высшей лиге, в которой пока и продолжат играть, если не будут призваны в главную команду.
Стоит ли удивляться, что «Родина» самая молодая команда в суперлиге, средний возраст её игроков нынешней осенью 22 года. Несколько больше этот показатель в архангельском «Воднике», кемеровском «Кузбассе», «Сибсельмаше», ульяновской «Волге» и абаканских «Саянах» 24. А вот в московском «Динамо» и «Мурмане» из столицы Заполярья 29 лет. Кстати, если заглянуть в статистику «Родины» за последние десять сезонов, то окажется, что в сезоне2013/2014 сей показатель у команды составлял 30 лет, затем дважды по 28, в сезоне2021/2022 25 лет, 2022/2023 23 года.
Из самых опытных в «Родине» 34летний полузащитник Олег Пивоваров, сыгравший 344 матча в чемпионатах России, 32-летний нападающий Рамиль Ибрагимов, 181 игра в этом турнире, 30-летний вратарь Максим Шакиров, 174 матча в чемпионатах страны.
В заявке команды закреплена хорошая новость: в «Родине» снова появился тренерский штаб, потому как с её игроками будут работать не один, как это было в предыдущем сезоне, а два наставника Игорю Коноплеву с октября помогает Вячеслав Бронниковстарший. Кстати, в суперлиге есть, например, команды («Енисей» и «Кузбасс»), в которых в штате по пять тренеров, и даже шесть, как в «СКАУральском трубнике».
И наконецто в Кирове устранили нелепицу и дикость двух предыдущих сезонов речь об отсутствии в «Родине» своего врача (чего не могли допустить ни в одной команде суперлиги, кроме нашей). Появилась вакансия и в клуб вернулся известный в спортивной медицине специалист Константин Столбов.
Теперь не о перспективах кировской команды в очередном чемпионате страны, а лишь о задачеминимум. На болельщицкий взгляд. Эта задача прервать затянувшуюся безвыигрышную серию «Родины» в официальных матчах. Началась она после того, как 26 января 2022 года наша команда на выезде взяла верх над «Мурманом» 5:4. На сегодня упомянутая серия 51 игра без побед: 10 (чемпионат России2021/2022) + 26 (чемпионат страны2022/2023) + 6 (Кубок России2022) + 6 (Кубок страны2023) + 3 (Кубок ЛД «ВолгаСпортАрена»2023).
Или для «Родины» нынешнего образца это программамаксимум?
Евгений МАХОВ.
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