«Родина» всё молодеет. Её старт в чемпионате страны в воскресенье





В понедельник были сыграны первые матчи чемпионата России. Так, например, хабаровский «СКА­Нефтяник» одолел «Сибсельмаш» из Новосибирска ­ 15:0, кемеровский «Кузбасс» ­ казанский «Ак Барс­Динамо» ­ 11:1. Разница в итоговом счёте данных встреч ­ 10 ­ 15 мячей. А ведь играют между собой сильнейшие! В суперлиге! И это не единственная её особинка.

Другая ­ в отказе от спортивного принципа при определении дальнейшей судьбы команды, занявшей в чемпионате страны последнее место. Она не вылетает в турнир рангом ниже, если у региона, который команда представляет, есть финансовые возможности её содержать. Будь по­другому, представляете, какой бы оказалась судьба кировской «Родины», штатного аутсайдера чемпионатов страны в последние сезоны, да и, собственно, других клубов­неудачников? При таком раскладе суперлига могла скукожиться с 14, как нынче, до 10, а то и меньшего количества команд. Ведь и «на вход» не всегда есть реальные претенденты из высшей лиги.

Нынешний чемпионат страны для кировского клуба начнётся в грядущее воскресенье. Перспективы нашей хоккейной дружины в нём? Вместо ответа придётся разве что развести руками, заглянуть в заявку команды на этот турнир (в ней 26 игроков) и снова развести руками. По составу «Родина» не стала сильнее. Нет в её нынешней заявке, если сравнивать с той, что была год назад, девяти хоккеистов, в том числе Евгения Леухина, Артура Шельпякова, Кирилла Литвинова, Антона Тихвинского, во многом определявших лицо команды... Но есть ­ так уж совпало ­ девять 17 ­ 18­летних доморощенных хоккеистов. Из них только двое пробовали свои силы в играх чемпионата страны и Кубка России. Остальные, в том числе 17­летний нападающий Вячеслав Бронников ­ сын легенды вятского хоккея с мячом, выступают в высшей лиге, в которой пока и продолжат играть, если не будут призваны в главную команду.

Стоит ли удивляться, что «Родина» ­ самая молодая команда в суперлиге, средний возраст её игроков нынешней осенью ­ 22 года. Несколько больше этот показатель в архангельском «Воднике», кемеровском «Кузбассе», «Сибсельмаше», ульяновской «Волге» и абаканских «Саянах» ­ 24. А вот в московском «Динамо» и «Мурмане» из столицы Заполярья ­ 29 лет. Кстати, если заглянуть в статистику «Родины» за последние десять сезонов, то окажется, что в сезоне­2013/2014 сей показатель у команды составлял 30 лет, затем ­ дважды по 28, в сезоне­2021/2022 ­ 25 лет, 2022/2023 ­ 23 года.

Из самых опытных в «Родине» ­ 34­летний полузащитник Олег Пивоваров, сыгравший 344 матча в чемпионатах России, 32­-летний нападающий Рамиль Ибрагимов, 181 игра в этом турнире, 30­-летний вратарь Максим Шакиров, 174 матча в чемпионатах страны.

В заявке команды закреплена хорошая новость: в «Родине» снова появился тренерский штаб, потому как с её игроками будут работать не один, как это было в предыдущем сезоне, а два наставника ­ Игорю Коноплеву с октября помогает Вячеслав Бронников­старший. Кстати, в суперлиге есть, например, команды («Енисей» и «Кузбасс»), в которых в штате по пять тренеров, и даже шесть, как в «СКА­Уральском трубнике».

И наконец­то в Кирове устранили нелепицу и дикость двух предыдущих сезонов ­ речь об отсутствии в «Родине» своего врача (чего не могли допустить ни в одной команде суперлиги, кроме нашей). Появилась вакансия ­ и в клуб вернулся известный в спортивной медицине специалист Константин Столбов.

Теперь не о перспективах кировской команды в очередном чемпионате страны, а лишь о задаче­минимум. На болельщицкий взгляд. Эта задача ­ прервать затянувшуюся безвыигрышную серию «Родины» в официальных матчах. Началась она после того, как 26 января 2022 года наша команда на выезде взяла верх над «Мурманом» ­ 5:4. На сегодня упомянутая серия ­ 51 игра без побед: 10 (чемпионат России­2021/2022) + 26 (чемпионат страны­2022/2023) + 6 (Кубок России­2022) + 6 (Кубок страны­2023) + 3 (Кубок ЛД «Волга­Спорт­Арена»­2023).

Или для «Родины» нынешнего образца это программа­максимум?

Евгений МАХОВ.