«Родина» - не последняя!

«Куда всё подевалось?» ­ только и могли вопрошать болельщики «Родины», которые ещё недавно были впечатлены двумя победами кировской команды ­ над «Саянами» и «Стартом», а теперь вынуждены сокрушаться после поражений своих любимцев с двузначным счётом в Ульяновске (7:11) и Красноярске (1:16). Во встрече с «Енисеем» наша команда выглядела совершенно неубедительно. Главный тренер «Родины» Игорь Коноплев назвал причину разгрома: «Для нас очень тяжело играть на крытом катке... На „улице“ снег, ветер нивелируют преимущество (более сильных) в скорости». В этих встречах мячи в ворота соперников у гостей отправили Рамиль Ибрагимов (3), Олег Пивоваров (2), Кирилл Кулаев (2), Максим Маслов.

Кстати, красноярцы, забив «Родине» 16 мячей, выдали свой самый результативный матч в нынешнем чемпионате страны. А ещё ­ вот незадача ­ в ворота «Родины» снова, как в Новосибирске, влетел «юбилейный» мяч. Тогда именинником был игрок «Сибсельмаша» Павел Рязанцев с 1000­м голом в чемпионатах страны. В этот раз ­ 10­кратный чемпион мира, 43­летний нападающий Сергей Ломанов­младший. На его счету после хет­трика в ворота «Родины» стало 1300 мячей, забитых в чемпионатах страны. Всего их у Ломанова за карьеру ­ в самых разных турнирах ­ более двух тысяч, 2000­й влетел 20 февраля в ворота «Саян». Говорят, за всю историю этого вида спорта никто больше не забивал.

Ну и милота того вечера на арене «Енисей» ­ обнимашки сразу после финального свистка Ломанова и старшего тренера кировской команды Вячеслава Бронникова, бомбардира № 1 в истории «Родины». Ровесники, они несчётное число раз играли друг против друга на самых разных соревнованиях.

Вчера команды суперлиги провели заключительный тур в «регулярке». «Родина» находилась на 11­й позиции и уже никак не могла оказаться на 14­й, последней. Определённый успех кировских хоккеистов, ведь два предыдущих чемпионата «Родина» заканчивала хуже всех и последнее место, похоже, было чуть ли не «закреплено» за ней.

А для команд из числа восьми лучших по результатам регулярного чемпионата страны 4 марта начинаются игры плей­офф. Как и прежде, в 1/4 финала первая встретится с восьмой, вторая ­ с седьмой и т. д.

Е. МАХОВ.