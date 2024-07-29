Решений не найдено. Депутаты ОЗС заслушали доклады чиновников правительства КО и остались ими недовольны

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Заседания комитетов Законодательного собрания Кировской области по содержательности всегда интереснее, чем «пленарка». Вот и на этот раз данное правило сработало. На заседании комитета по промышленности и развитию инфраструктуры была заслушана информация, которая мало того, что важна для всех жителей области, но ещё и не прозвучала на большом сборе депутатов. В частности, речь шла о подготовке к новому отопительному сезону и положении дел у крупнейшего в области автоперевозчика «КировПассажирАвтотранс» (КПАТ).

От идеи к её профанации

Несмотря на сугубую актуальность для жителей вятского края двух вышеназванных вопросов, начать нужно всё-таки не с них, а с обсуждения темы создания Кировской агломерации.

Вопрос о развитии городских агломераций был поставлен Президентом РФ Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию, которое было озвучено в феврале этого года. Глава государства напомнил об удачном опыте специальных программ развития территорий в нескольких регионах страны и предложил расширить этот перечень.

- Предлагаю определить перечень ещё более 200 крупных и малых городов, - дал поручение президент. - Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план, а в целом программа развития должна охватить порядка двух тысяч населённых пунктов, включая сёла и посёлки.

При этом правительство РФ должно подготовить предложения по критериям определения агломераций, а после того совместно с руководителями регионов обозначить таковые для приоритетного инфраструктурного развития.

Почуяв запах больших федеральных финансовых вливаний, чиновники правительства Кировской области во главе с губернатором решили замахнуться на создание Кировской городской агломерации, включающей в себя Киров (в качестве базового элемента), Кирово-Чепецк и Слободской, а также других территориальных объединений. О том, что у них получилось, на заседании промышленного комитета докладывал замминистра строительства Кировской области Амаль Хачуков.

Проект по созданию крупных городских и сельских объединений чиновники представили в виде областного закона «О создании и развитии агломераций в Кировской области» (внесён губернатором Кировской области) и предложили депутатам с ходу принять его сразу в двух чтениях.

Согласно докладу Хачукова, при соединении в единое целое трёх крупных городов административное деление региона останется прежним, то есть все эти города как были, так и останутся отдельными муниципальными образованиями со своими органами управления и прочими функциями. А это значит, что все «изменения» будут происходить исключительно на бумаге, то есть носить чисто формальный характер.

Однако, по замыслу регионального руководства, такая «виртуальная» агломерация позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета и послужит улучшению жизни граждан. При этом никаких точных цифр о поступлении федеральных денег, их объёмах, порядке и целевом назначении названо не было. Да и «плюшки» для кировчан, чепчан и слобожан были обозначены абстрактно, без конкретики.

И уж совсем вскользь было упомянуто, что принятие закона повлечёт за собой немалые траты из областного бюджета. Как минимум, за подготовку мастер-плана развития Кировской агломерации придётся заплатить свыше 40 млн рублей.

Все детали всплыли в ходе обсуждения и не впечатлили депутатов. Те посчитали закон непроработанным и предложили принять его пока только в одном чтении.

Слушая эту дискуссию чиновников и народных избранников, поймал себя на мысли о том, как часто конструктивные и содержательные предложения руководства страны легко превращаются в их профанацию на местах. И этот законопроект тому пример.

Нас ждёт суровая зима

Закон об агломерациях вызвал, конечно, интерес у депутатов, но, судя по характеру обсуждения, не такой сильный, как больная для области тема подготовки ЖКХ к новому отопительному сезону.

Большой доклад по этой теме представил замминистра энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлёв. По словам чиновника, подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему сезону идёт полным ходом. Закупается топливо, ремонтируются котельные и теплотрассы, приводятся в порядок системы водоснабжения и водоотведения. Работа кипит, и, как полагают в министерстве энергетики и ЖКХ, будущую зиму удастся пережить без ЧП.

Хотя, по словам Журавлёва, министерство признаёт наличие в области проблемных точек, где могут наблюдаться нелады с подачей тепла в жилые дома. К их числу относятся Советск, Яранск и частично Котельнич, которые отапливает предприятие «Коммунэнерго». Это предприятие балансирует на грани банкротства (о чём уже не раз писал «Вятский край»), и потому есть большой риск срыва прохождения отопительного сезона. В прошлом году региональное минэнерго выделило компании на закупку угля деньги из областного бюджета. Видимо, и нынче чиновники пойдут по этому же пути.

Но у яранской горадминистрации и помимо ситуации в «Коммунэнерго» есть отчего голове болеть. Предприятие «Вулкан», которое также отапливает дома жителей Яранска, находится, как и «Коммунэнерго», в сложной финансовой ситуации. Из-за этого оно не может отремонтировать оборудование в котельной, чем ставит под вопрос начало отопительного сезона. Чтобы этого не допустить правительство области уже выделило предприятию два с лишним миллиона рублей.

Кроме того, как сообщил замминистра, есть большая вероятность, что будут проблемы с отоплением в заречной части Котельнича. Там собственник котельной и пальцем не пошевелил, чтобы начать подготовку к зиме, а потому министерство уже подало иск в арбитражный суд, чтобы принудить того к исполнению взятых на себя обязательств.

И это далеко не полный перечень, даже по информации чиновников, проблемных территорий. Их перечисление со стороны Журавлёва уже само по себе опровергает его же тезис о беспроблемном прохождении отопительного сезона. Об этом заместителю министра прямо в глаза было сказано депутатами.

По версии руководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» в Заксобрании Дмитрия Русских, ситуация в ЖКХ региона с каждым годом не улучшается, а деградирует. При этом министерство, как заметил депутат, не предпринимает никаких действий по его улучшению.

Ещё более жёсткую оценку дал работе чиновников руководитель фракции ЛДПР Владимир Понарьев. Он вообще предложил включить в резолюцию пункт об отставке министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского. Правда, другие депутаты его не поддержали.

В целом же по итогам доклада так и не было принято никаких конкретных решений. К их числу «принять информацию к сведению» (а именно так звучит итоговая резолюция) точно не относится. А посему будущая зима ещё удивит нас старыми и новыми ЧП с отоплением вятских городов и весей.

Проезд оплачиваем

«Под занавес» депутаты заслушали доклад генерального директора АО «КировПассажирАвтотранс» Михаила Кислицына о результатах работы вверенного ему предприятия за 2023 год и часть 2024 года.

Если отбросить цифровые показатели, перечисление маршрутов и прочие детали деятельности КПАТ, то в сухом остатке имеются две проблемы. Первая - кадровая. По словам Кислицына, на предприятии не хватает шофёров и кондукторов. Низкие по сравнению с другими отраслями зарплаты водителей вызвали значительный отток, который до сих пор не компенсирован.

Вторая проблема - убыточность. По итогам прошлого года она составила порядка 10 млн рублей. Убыток приносят перевозки граждан по межмуниципальным и пригородным маршрутам. А вот городские (по Кирову) маршруты прибыльны, хотя их у КПАТ не так много, меньше десятка.

И тут нужно вспомнить, как перед последним повышением тарифа на проезд в общественном транспорте директор другого кировского перевозчика - АТП - Дмитрий Катынов жаловался, что 30 рублей с человека не хватает, чтобы покрыть все издержки транспортного предприятия.

Вот тут и встаёт закономерный вопрос: один говорит, что городские перевозки прибыльны, другой утверждает обратное. Так кто из них лукавит? Или, может, просто не умеет работать?

Иван ТРОФИМОВ.