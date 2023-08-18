Река не стала безопаснее. Ваше мнение!

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Прошлым летом тогда еще врио губернатора поднял вопрос о безопасности отдыха несовершеннолетних на водоемах Кировской области. Поводом стала гибель двух детей на реке Вятке в районе Котельнича. После этого резонансного случая от глав районов потребовали оборудовать безопасные места для купания и назначили их лично ответственными за жизни детей на воде.

В мае 2023 года требование оборудовать пляжи поддержали финансово – из областного бюджета было выделено 16 млн рублей.

Однако, по данным ГУ МЧС по Кировской области, детская смертность на водоемах за год не изменилась. В текущем году в реках и озерах региона, так же, как и в прошлом, погибли шесть детей.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы почувствовали перемены в обеспечении безопасного отдыха детей на водоемах?

- Да, родительские патрули следят за подростками у воды.

- Нет, дети по-прежнему везде купаются без присмотра.

- Контролеров хватает только на официальные пляжи.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Зампред правительства Кировской области Алексей Жердев и глава администрации Кирова Вячеслав Симаков прокатились в автобусе маршрута №5 с целью проинспектировать работу общественного транспорта.

«Посмотрели, как работает техника, кондукторы и водители, как реагируют пассажиры», - рассказал Алексей Жердев.

Судя по всему, чиновники остались довольны. Чего не скажешь о зампреде Общественного совета при Минтрансе РФ, члене комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Илье Зотове, который в тот же день испытал на себе все прелести кировского автобуса: «Ну вот так было, так и живем. Это про ситуацию с транспортом в Кирове. Позиция смириться с текущим состоянием перевозок не корректная».

«ВК» предложил выбрать ответ на вопрос:

Как вы оцениваете работу общественного транспорта?

- Положительно. Меня всё устраивает – 10 голосов (17,9%)

- Отрицательно. Недостаточно машин на линии - 27 голосов (48,2%)

- Отрицательно. Неудобные старые автобусы – 10 голосов (17,9%)

- Я не пользуюсь общественным транспортом – 9 голосов (16,1%)

Статью «Едет, и ладно» читайте в субботнем номере «Вятского края».