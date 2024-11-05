Редкое дежурство проходит спокойно

29 октября вневедомственная охрана Росгвардии отмечала 72-ю годовщину со дня своего образования. В преддверии этой даты начальник ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области» полковник полиции Андрей Зонов рассказал «Вятскому краю», каких результатов достигло это подразделение Росгвардии в 2024 году.

Не имеет аналогов в мире

- Андрей Викторович, существенно ли изменилась вневедомственная охра­на спустя семь десятилетий?

- Однозначно да. Как полноправная служба в системе органов внутренних дел вневедомственная охрана была создана 29 октября 1952 года постановлением Совета Министров СССР с целью улучшения организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств. Именно тогда на смену сторожевой охране пришла служба, не имеющая и сегодня аналогов в мире.

На первом этапе своего становления сотрудники вневедомственной охраны обеспечивали безопасность промышленных и торговых объектов. Кроме того, патрули так называемой ночной милиции следили и за соблюдением правопорядка на своих маршрутах.

Постепенно в компетенцию службы добавилась охрана важных государственных объектов и крупных предприятий. Параллельно развивалась охрана квартир и мест хранения имущества граждан. Разумеется, эти процессы были неразрывно связаны с совершенствованием технических средств охраны: приборов слежения, сигнализации, средств связи, пультов централизованного наблюдения.

С 2016 года вневедомственная охрана является одним из структурных подразделений Росгвардии.

Уникальность нашей службы в том, что вневедомственная - единственная организация, которая, с одной стороны, оказывает услуги охраны объектов всех форм собственности, а с другой - занимается выявлением, предупреждением и пресечением преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования.

- Скажите, как много жителей региона доверяют охрану личного имущества вневедомственной охране?

- В настоящее время вневедомственная охрана обеспечивает безопасность более 12 тысяч 500 объектов различных форм собственности. Среди них квартиры, дома, гаражи, хозпостройки, автостоянки, коттеджные посёлки, детские сады и школы, поликлиники и больницы, объекты культуры, а также большое количество коммерческих объектов.

Система обеспечения безопасности неизменно демонстрирует стопроцентную надёжность. И тот факт, что количество охраняемых объектов увеличивается год от года, свидетельствует, что доверие граждан к вневедомственной охране растёт. Только в этом году принято под охрану 590 объектов и 315 квартир и мест хранения имущества граждан.

За девять месяцев 2024 года нарядами вневедомственной охраны осуществлено почти 6500 выездов по сигналу «тревога» и по заявкам правоохранительных органов, пресечено 1064 правонарушения на охраняемых объектах, при этом задержано более 457 граждан.

- Андрей Викторович, какие услуги по охране имущества, жизни и здоровья граждан пользуются сегодня популярностью у жителей региона?

- Сейчас наряду с установкой охранной сигнализации граждане устанавливают в квартире тревожную кнопку (она находится на брелке). Если кто-то попытается проникнуть в помещение, собственнику достаточно нажать на неё. В кратчайшее время на место происшествия прибудет полностью экипированный и вооружённый наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Также автовладельцы оценили возможность установить систему охранной и тревожной сигнализации и на личном транспортном средстве. Тревожная сигнализация, подключённая к навигационному оборудованию ГЛОНАСС, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт охраны, после чего специалисты в режиме реального времени определят местоположение автомобиля и ближайший наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибудет на место происшествия.

Что касается борьбы с преступностью и охраны общественного порядка: за девять месяцев этого года росгвардейцами выявлено 75 лиц, находящихся в розыске, 25 фактов правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств.

- Расскажите, пожалуйста, несколько случаев из практики несения службы.

- В мае этого года в Кирове, находясь на маршруте патрулирования, наши сотрудники обратили внимание на юношу и девушку, которые, держа в руках телефон и периодически поглядывая на экран, что-то искали под деревьями на улице Северо-Садовой. Увидев подъезжающий патрульный автомобиль, молодые люди попытались скрыться, но были задержаны. В ходе беседы с росгвардейцами задержанные признались, что заказали по интернету наркотики для употребления. При проверке документов и установлении личностей задержанных выяснилось, что 32-летняя кировчанка в квартире оставила трёх несовершеннолетних детей, одному из которых исполнилось всего два с половиной месяца.

Раскрытие преступлений по горячим следам - обычная работа для вневедомственной охраны. В июне в городе Орлове наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, принял от оперативного дежурного ориентировку с приметами мужчины, который в городском парке напал на двух девушек. Злоумышленник пытался произвести в отношении их действия сексуального характера. В ходе отработки прилегающей территории парка росгвардейцы выявили на улице Ленина прохожего, схожего по приметам. Увидев сотрудников правоохранительных органов, гражданин попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Курганской области, проживающий в одной из деревень Орловского района. Задержанный, 1989 года рождения, только что освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Редкое дежурство наших сотрудников проходит спокойно. Личному составу вневедомственной охраны, в особенности тем, кто несёт службу на маршрутах патрулирования, часто приходится принимать оперативные решения, действовать по ситуации, применять к правонарушителям меры реагирования: физическую силу и специальные средства, а иногда и табельное оружие. Выезжая по сигналу «тревога», как, впрочем, и на любое место происшествия, наши бойцы не знают, что именно произошло, поэтому должны быть морально готовы к любому развитию событий и к любым действиям - задержать грабителей, найти по горячим следам вора, помочь попавшему в беду человеку.

- Андрей Викторович, какими качествами должен обладать сотрудник вневедомственной охраны?

- Если мы говорим о бойце группы задержания (это сержантский состав), то, конечно, он должен быть психологически устойчив к стрессу, иметь хорошую физическую подготовку, быстро ориентироваться в сложившейся обстановке.

В структуре вневедомственной охраны, безусловно, возможен карьерный рост. Для того чтобы получить звание офицера и занять соответствующую должность, требуются высшее профильное образование и, что немаловажно, готовность и желание профессионально развиваться.

Также приглашаем на службу молодёжь, имеющую техническое образование.

Подробнее о том, какие требования предъявляются к кандидатам и какие льготы есть у сотрудников Росгвардии, можно узнать на сайте https://43.rosguard.gov.ru.

- И в заключение, Андрей Викторович, что вы хотите пожелать своим коллегам в ваш профессиональный праздник?

- Хочу поздравить своих коллег с праздничной датой и выразить благодарность всему личному составу за службу. Особую благодарность выражаю нашим ветеранам, тем, кто положил начало славным традициям вневедомственной охраны, внёс весомый вклад в её развитие, всегда с достоинством и честью выполнял свой служебный долг.

Особая благодарность - председателю Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области Сергею Теплякову, экс-председателю совета ветеранов отдела вневедомственной охраны по городу Кирову Алевтине Чикишевой, которые, уйдя в отставку, продолжают принимать самое активное участие в жизни нашей службы.

Искренне желаю всем сотрудникам и работникам вневедомственной охраны крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, жизненной стойкости и успехов в работе.

Артур БРОДИН.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области.