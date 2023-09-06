Реальность, которой сопереживаешь. Объявлен лауреат премии имени Александра Грина

23 августа, в день 143-летия писателя-романтика, в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина состоялась торжественная церемония вручения литературной премии имени Александра Степановича Грина.

В этом году экспертный совет рассмотрел три представленные на соискание премии кандидатуры. Среди них писатели, чье творчество адресовано детям, подросткам и юношеству и созвучно с идеями выдающегося русского писателя-романтика Александра Грина, а также те, кто внес большой вклад в отечественную литературу.

Наибольшее количество голосов набрал Сергей Дьячков, писатель, представ­ляющий свои произведения под псевдонимом Сергей Георгиев.

От имени губернатора лауреату 2023 года вручили диплом, приз в виде статуэтки и памятный подарок.

Сергей Дьячков поблагодарил за награду и заметил, что Александр Грин является одним из его любимых писателей. Лауреат также подчеркнул, что для него произведения Грина рассказывают больше о мире реальности, которой «сочувствуешь и сопереживаешь», нежели о мире фантазии и грез.

Лауреат 2023 года принял участие в мероприятиях, посвященных дню рождения писателя-романтика.

Так, вместе с лауреатами премии разных лет, общественниками, школьниками Сергей Дьячков возложил цветы к памятнику Александра Грина.

В библиотеке имени А.С. Грина состоялась встреча писателя с читателями. На протяжении всей творческой встречи звучали отрывки из книг в авторском исполнении Сергея Дьячкова. Читатели библиотеки для детей и юношества им. Альберта Лиханова выступили с художественным чтением мини-рассказов из книг Георгиева. Сергей Дьячков является автором более пятидесяти сюжетов для киножурналов «Ералаш», ряд из которых был показан во время проведения встречи.

А 24 августа делегация лауреатов литературной премии им. А.С. Грина разных лет традиционно отправилась на малую родину Саши Гриневского - в город Слободской. Здесь Сергей Дьячков вместе с коллегами также провел встречу с почитателями творчества писателя-романтика. В тот же день делегация лауреатов побывала на экскурсии по Соборной площади Слободского, в Никольском храме, посетила музей-усадьбу академика А.Н. Бакулева.

В рамках празднования дня рождения Александра Грина на территории одноименного музея открыли литературный дворик «Алые паруса». Здесь высадили любимые цветы знаменитого писателя - герани, фуксии, жёлтые розы. Оборудовали декоративные садовые решётки, которые украсили шиповником и девичьим виноградом. Отдохнуть в музейном дворике могут все желающие, в теплое время года здесь будет работать лавка по обмену книгами.

Напомним, литературная премия имени Александра Грина учреждена в 2000 году по инициативе областного отделения Союза писателей России, администраций городов Кирова и Слободского. В 2006 году в число учредителей премии вошло правительство Кировской области.

Подготовила Анастасия Четвергова.

Фото министерства культуры и пресс-центра правительства Кировской области.