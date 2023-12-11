Разговор на голубом глазу. В день прямой линии люди записали видеообращение к Президенту России

Охоч наш народ до жалоб на дураков, дороги и прочие неурядицы. И ему не важно, кому их подавать - царю или помещику, в ЦК КПСС или в домком, губернатору или главе района. Когда-то жалобы писали на бумаге, сегодня - в интернете. В общем, народная забава у нас такая.

Власть во все времена тоже в этой забаве участвовала. Когда-то - более активно, когда-то - менее. Понимала, что людям нужно выпустить пар, чтоб жить было проще.

Вот и пристрастились в последнее время чиновники проводить прямые линии, во время которых они как бы народ выслушивают и его проблемы решают. Не остался в стороне от этого модного тренда и губернатор Кировской области.

На прошлой неделе на канале ГТРК «Вятка» он провел очередной сеанс общения с вятской публикой, в ходе которого занимался «материализацией духов и раздачей слонов», то есть разбором проблем, которые волнуют народ. И процесс этот затянулся аж на два часа.

Подчиненные главы региона, отвечающие за медийный блок, остались просто в восторге от проведенного мероприятия. «Накануне эфира и во время него, - написали они, - через социальные сети и по телефону поступило порядка 1500 вопросов. В ходе двухчасового общения с жителями области губернатор ответил на 39 вопросов».

Мы не ставим под сомнение умение губернатора отвечать на вопросы. Должность у него такая - уметь говорить с людьми. Совсем другое дело - количество поступивших вопросов. На странице правительства Кировской области в социальной сети «ВКонтакте» в 17-00, за два часа до начала прямой линии, насчитывалось всего четыре вопроса. А еще порядка двух десятков вопросов были заданы во время проведения самой прямой линии.

У себя на страницах в соцсетях губернатор анонс мероприятия не размещал. А на аккаунтах правительства Кировской области в соцсети «Одноклассники» и в «Телеграме» комментариев с вопросами нет. Так откуда же взялись эти пресловутые полторы тысячи жалоб и обращений?

Впрочем, содержательная часть прямой линии тоже вызывает вопрос: почему глава региона кому-то ответил, а кому-то - нет? Так, он с энтузиазмом рассуждал о том, что проект «Дорожный миллиард» будет продлён и на 2024 год (о чём, собственно, уже знает большинство жителей области), но совершенно проигнорировал тему строительства в Котельниче новой школы с бассейном и прочими «прибамбасами», которую сам же обещал жителям этого города. Также без должной оценки оказалась ситуация в Вятских Полянах, где подрядчик сорвал сроки благоустройства «купеческой» части города в рамках федерального проекта.

Вызывает удивление, что губернатор только на этой линии смог ответить на вопрос о строительстве дороги на выезде из «Европейских улочек» (новый кировский жилой комплекс), хотя задавали ему его еще месяц назад. К «залежавшимся» темам относится и благоустройство площадки за Спасским собором в Кирове. Ее придумал, и уже достаточно давно, сам глава региона, когда прошелся по этим местам после открытия «Приказной избы», а позднее сам же сказал о ней на одном из оперативных совещаний. И вот нынче он решил сам себе задать вопрос, и сам же на него ответил.

В общем, забавным получилось общение губернатора с народом. Нынешним стендаперам такой уровень юмора даже не снился.

Ну а если серьёзно, то главе региона стоило бы задуматься над снижением числа обращений к нему. Теряет народ веру в то, что губернатор способен сдержать своё слово. А это уже чревато неприятными для него последствиями.

Сегодня жизненно важные вопросы жители региона адресуют уже не губернатору, а непосредственно Президенту РФ. Так, в день прямой линии кировского губернатора к Владимиру Путину обратились жители посёлка Донаурово, что находится в Уржумском районе Кировской области.

В записанном видео они жалуются на отсутствие воды, дорог и доступной медицины. По словам людей, чтобы добыть воду, они вынуждены топить снег. Однако снег служит не только источником воды, но и препятствием для проезда по территории поселка, так как дороги там не чистят.

«Районные власти и губернатор никак не реагируют на наши обращения и жалобы, - возмущаются местные жители. - Мы обращались ко всем - начиная от прокуратуры и заканчивая главой района и губернатором. Одни отписки, а иногда откровенная ложь».

На таком фоне губернаторская прямая линия с разговором о несуществующих проблемах выглядит, откровенно говоря, глумлением над здравым смыслом.

Иван ТРОФИМОВ.