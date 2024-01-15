Разгоняя мрак. Кировская городская администрация заменит светильники в центре города

«В Кирове явно не хватает освещённости улиц, а тем более в преддверии 650-летия такого быть не должно», - отреагировал год назад губернатор на жалобы горожан и переадресовал решение этой проблемы главе администрации областного центра Вячеславу Симакову. И сити-менеджер, «взяв под козырёк», поспешил исполнить волю главы региона.

Накануне Нового года стало известно, что кировским муниципалитетом заключён контракт на установку почти пяти тысяч новых светильников в областном центре. Об этом на очередной оперативке доложил зампред регионального правительства Алексей Жердев (хотя, по идее, это должен был сделать сам Симаков, но получилось как получилось).

Официальная информация об этом событии в силу своей краткости оставила много вопросов, а потому «Вятский край» поспешил разобраться в теме и найти ответы.

В центре будет светлее

Муниципальный контракт на установку новых светильников в центральной части Кирова, как сообщили в городской мэрии, был заключён в декабре 2023 года. Стоимость оборудования и работ по договору составит 278 млн рублей, которые будут выплачены из городского и регионального бюджетов. Подрядчиком выступает ПАО «Ростелеком».

Согласно контракту, в центре Кирова установят около пяти тысяч новых светильников повышенной мощности, а 5800 старых, демонтированных, будут перенесены на новые места для улучшения освещённости других территорий.

Работы будут проводиться в два этапа. Сначала пройдет модернизация освещения в центральной части города Кирова, а потом повысят уровень освещенности на всех остальных участках.

Планируемый срок завершения всех работ - 30 июня 2024 года.

По версии кировских чиновников, работы по модернизации послужат усилению освещенности города. В первую очередь это коснется пешеходных переходов, а также зон с недостаточным освещением, где бывает много людей. Светлее на улицах станет за счет перемещения туда более мощных светильников, а также после установки дополнительных приборов для освещения тротуаров. Свет появится в местах, где фонарей пока нет, но имеется опорная сеть с действующим световым оборудованием.

В связи с данным контрактом нельзя не вспомнить о том, что в декабре 2018 года кировская мэрия уже заключила с ПАО «Ростелеком» энергосервисный контракт. Согласно ему, энергетики брались за свой счет установить 27 тысяч менее энергоемких светильников, а свои расходы возместить используя полученную экономию.

Данный контракт заключён на семь лет, и, следовательно, срок его действия ещё не истёк. А тут и новый подоспел. Поэтому вполне резонно было бы спросить: не будут ли противоречить друг другу два этих контракта? Однако в горадминистрации считают, что ничего подобного не случится.

«По данному контракту (на установку пяти тысяч светильников. - Ред.) светильники по виду и типу свечения не должны отличаться от ранее установленных по энергосервисному контракту, - ответили в мэрии на вопрос «Вятского края». - С целью ненарушения гарантийных обязательств по энергосервисному контракту демонтируемые светильники будут перевешены в границах территорий, на которых распространяется действие энергосервисного контракта».

Вот только депутаты областного Законодательного собрания, с мнением которых муниципалитету приходится считаться, так как часть финансирования мероприятий по освещённости города взяла на себя область, не в восторге от деятельности городских чиновников.

- В прошлом (энергосервисном. - ред.) контракте было прописано, что всё будет сиять-сверкать и на 10 - 15 лет всего хватит, - напомнил Симакову Альберт Бикалюк (фракция «Справедливая Россия - За правду»), который пересел в кресло областного народного избранника из кировской городской думы. - Деньги заплачены, «Ростелеком» - в шоколаде. Прошло четыре года - и надо уже более мощные ставить? А раньше что думали тогда?

Впрочем, вопрос депутата так и остался без ответа. Хотя иного и быть не могло. Сменилась региональная власть, сменилось муниципальное начальство. В связи с 650-летием Кирова выросли запросы по части освещения города. И кто сейчас скажет, какие резоны были у прежнего градоначальника Ильи Шульгина при подписании первого контракта с «Ростелекомом»? Но даже если и было в его действиях что-то предосудительное, спросить с него всё равно уже нельзя. Так же как и с городских депутатов, которые за такое решение проголосовали.

О единой концепции забыли

Однако новые фонари, которые появятся в центре Кирова, - лишь часть программы по изменению освещенности городских территорий, которая должна быть реализована в связи с празднованием кировского юбилея. Идея создания программы возникла еще в апреле 2023 года на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия города.

Тогда по итогам обсуждения члены оргкомитета пришли к выводу, что необходимо создать концепцию единой световой среды. Она должна включать в себя три аспекта. Во-первых, установку более мощных светильников на улицах, в том числе увеличение уровня освещённости пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и тротуаров. Во-вторых, обустройство освещения на общественных территориях. И в-третьих, создание архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений городской инфраструктуры, в том числе «Приказной избы», Кировского областного колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина, часовни Михаила Архангела у Раздерихинского оврага на улице Казанской, объектов культурного наследия в Александровском саду и Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева.

Подготовить концепцию должны были совместными усилиями министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Кирова, ПАО «Россети», АО «Горэлектросеть», МКУ «Кировсвет» и другие специализированные организации. Разработчикам предписывалось определиться не только с организационными подходами, но и с источниками финансирования этой масштабной программы.

По мнению депутатов кировской городской думы, «Ростелеком» по контракту заменил светильники на улицах хаотично, причём визуально новые по яркости не отличаются от старых.

Создана ли на сегодняшний день эта концепция или нет, а если нет, то будут ли ее формировать (юбилейный год уже начался), - ни областные, ни городские чиновники не сообщают. Известно только, что Вячеслав Симаков весной 2023 года ездил в Пензу, где знакомился с опытом модернизации городского освещения.

Однако спустя полгода после этого градоначальник в интервью одному из кировских изданий об этой своей поездке даже не упомянул, так же как не заикнулся и о единой концепции световой среды. Зато он сказал, что городская администрация определилась с проведением первоочередных мероприятий по части изменения освещенности кировских улиц. И сделали это чиновники из горадминистрации с привлечением специалистов из других крупных городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Нужно понимать, что контракт на установку пяти тысяч новых фонарей в центре города как раз и стал результатом всех этих обсуждений. Но справится ли «Ростелеком» с поставленной задачей, ведь к реализации энергосервисного контракта, заключённого в 2018 году, и у горадминистрации, и у депутатов гордумы было много претензий.

Лучше не стало

Начнем с того, что, согласно энергосервисному контракту, «Ростелеком» должен был заменить светильники к лету 2019 года. Однако процесс растянулся до 2020-го.

В октябре 2019 года депутаты гордумы провели рейды в своих избирательных округах по жалобам жителей Кирова на кромешную тьму. По их словам, они обследовали микрорайоны Филейки, завода ОЦМ, Лепсе, Октябрьский проспект, улицы Воровского, Московскую, Волкова, Производственную, Щорса, Попова, посёлок Ганино, а также микрорайоны Радужный, Коминтерновский, ДСК и другие.

В результате народные избранники обнаружили недостаточную освещённость улиц, тротуаров, пешеходных переходов, дворов, подходов к школам, детским садам. По их мнению, светильники заменены хаотично, местами с одной стороны улицы, причём визуально новые по яркости не отличаются от старых.

Результаты работы «Ростелекома» депутаты раскритиковали на заседании комиссии гордумы по строительству и благоустройству. К ним присоединился и представитель городского отдела ГИБДД. Специалисты дорожной службы обследовали 50 пешеходных переходов в центральной части Кирова на соответствие нормам освещённости, и оказалось, что 22 из них этим нормам не соответствуют. При этом самая плохая освещённость зафиксирована на зебрах на улицах Дзержинского, Добролюбова, Кочкиной, Лепсе, Мира, Преображенской, Северо-Садовой, Энтузиастов.

Понятно, что все эти «косяки» «Ростелекома» упали на городскую администрацию, так как именно она отвечает за то, насколько подсвечиваются улицы по ночам, а никак не подрядчик, который меняет светильники. В результате в том же 2019 году в суд был подан иск, и истцом выступила мэрия, а ответчиком - «Ростелеком». После нескольких судебных разбирательств сторонам удалось прийти к мировому соглашению.

Вот только претензий у горожан к освещенности кировских улиц меньше не стало, что и отметил новый губернатор, когда в 2022 году поднял эту тему. Но одно дело - признать очевидное, другое - исправить ситуацию. По силам ли главе региона и его «команде» принести свет во мглу, сделать Киров городом, сияющим огнями? Ждать ответа на этот вопрос осталось недолго. 12 июня областной центр отметит свой юбилей, вот и посмотрим, какую иллюминацию горожанам и гостям Кирова покажет власть.

Иван ТРОФИМОВ.