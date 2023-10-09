Разделяй, и… будет чище. В Кировской области меняется подход к утилизации мусора

Жителей нашей области продолжают волновать вопросы, связанные с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и с их утилизацией. Вот и на последней прямой линии губернатора, посвященной годовому юбилею пребывания его на посту, по этой теме было немало вопросов.

Интерес народа к «мусорной теме» всегда обостряется в тот момент, когда рядом с каким-либо населенным пунктом чиновники планируют создать свалку или мусоросортировочный завод. А последних, по данным правительства области, у нас собираются построить в ближайшее время целых пять. Вот и беспокоятся люди.

Однако, по словам первого лица региона, волноваться не стоит. Руководство «Куприта», главной организации, отвечающей за вывоз и утилизацию отходов, поменяли. Строительство мусоросортировочного завода рядом со Слободским отменено. Старые свалки, во исполнение указаний правительства России, ликвидируют засучив рукава. В общем, «тишь да гладь да Божья благодать».

Вот только можно ли доверять тому, что говорят чиновники, даже самые высокопоставленные?

Мусорные заводы пришли на Вятку

Прошли те времена, когда проблем с коммунальными отходами в стране не было. В деревнях и селах, да даже в небольших городах, переработка и уничтожение ТКО осуществлялись на уровне каждого отдельного домохозяйства или квартиры.

Но время идёт, и всё меняется. Строительство в России общества потребления привело к тому, что количество мусора кратно возросло, а соответственно - возникла и проблема с его утилизацией. И если его оставлять без переработки, то, глядишь, вся страна превратится в одну большую свалку.

Именно потому на уровне федерального руководства приняли решение о коренном преобразовании методов утилизации отходов. Акцент был сделан на сортировку ТКО и возвращение их части во вторичный оборот.

Не обошел этот тренд и Кировскую область. Вот только до последнего времени «мусорная реформа» у нас выливалась во введение поборов с населения, в повсеместную установку контейнеров да рекультивацию переполненных свалок.

Но вот пришла пора для региональной власти подумать и о совершенствовании способов утилизации ТКО. В Кировской области, по словам чиновников регионального правительства, в настоящее время решается задача к 2030 году в два раза сократить количество размещаемых на полигонах отходов путем со­здания современной системы обращения с ТКО.

В 2024 - 2025 годах на территории области будет построено пять мусоросортировочных объектов. Один, самый большой, появится рядом с Центральным полигоном (недалеко от дер. Осинцы Слободского района), а четыре - в районах: Лузском, Яранском, Вятскополянском и Шабалинском.

Пока все эти объекты находятся в начальной стадии строительства.

За что боролись…

Многие должны помнить о том, как нынешний губернатор, еще пребывая в статусе исполняющего обязанности и знакомясь с вверенной ему территорией, отменил по просьбам жителей строительство мусоросортировочного комплекса рядом со Слободским. Он даже на последней прямой линии напомнил об этом.

Но, отбившись от этого соседства, слобожане всё же получат на территории района такой комплекс (пусть и не рядом с райцентром). И он станет самым большим в области. На него повезут мусор из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского (города и района), Верхошижемского, Оричевского, Кумёнского, Юрьянского, Мурашинского и Опаринского районов.

В состав этого предприя­тия, как сообщил зампредседателя правительства области Юрий Терешков, войдет мусоросортировочный завод с мощностью 200 тыс. тонн в год и участок утилизации ТКО не менее 33 тыс. тонн в год. В настоящее время необходимый для строительства земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет.

До конца 2023 года, как говорит региональная власть, планируется разработать проектную документацию на комплексный объект, а в 2024 году получить положительные заключения государственной и экологической экспертиз и приступить к возведению объекта.

На строительство предприятия выделен бюджетный кредит в размере 971 млн рублей.

И тут нужно напомнить о том, что место для нового мусоросортировочного комплекса оказалось рядом с Центральным полигоном, против создания которого в своё время активно боролись жители деревни Осинцы. Только что могли сделать простые люди из вятской глубинки против всесильного тогда «мусорного короля» Михаила Шихова и его компаньона Александра Хорошавцева? Ничего. В результате - свалка под боком, а теперь ещё и мусоросортировочный комплекс.

Даже наметившиеся было протесты против такого решения быстро завяли, не успев расцвести. Да и как им было не сойти на нет, если, по признанию самого губернатора на прямой линии, ему удалось договориться с владельцем полигона. И сегодня региональная власть ищет подрядчика на строительство комплекса.

Проекта нет, возражения есть

Если со строительством предприятия недалеко от Осинцев дело уже «на мази», то к районным мусоросортировкам чиновники еще только приступают. Две из них - в Яранском и Вятскополянском районах - будут комплексными, а в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе построят простые мусоросортировочные станции. Работы на этих объектах уже начаты.

Так, в конце августа в Яранске начались археологические и геодезические изыскания на участках возможного размещения предприятия. Далее там будут произведены геологические и экологические изыскания.

Подрядчиком работ в Яранске выступает ООО «Кам­экопроект» (г. Пермь). Проектная документация должна быть разработана к концу этого года, а заключения государственных экспертиз предполагают получить до 1 апреля 2024-го.

Но уже на этой начальной стадии проект сильно беспокоит жителей Яранского района. Одна из них, Елена Ленина, обратилась с вопросом на последнюю прямую линию губернатора.

«Из социальных сетей узнала, что рядом с нашей деревней Бараново Яранского района планируется строительство мусоросортировочной станции, - написала она. - Я и жители близлежащих деревень (дер. Титово, Иванаи, Савичи, Шагадаки, Берляки, Пушкино, Ширкино, Коновалово) с этим не согласны, так как рядом находятся водные источники - реки, овраги, откуда бьют ключи. В этом районе берет свои истоки небольшая река Ирка, впадающая по цепочке (реки Ирка - Шуда - Иж - Пижма - Вятка - Кама) в более крупную реку Вятку на территории Кировской области, обеспечивающую питьевой водой значимые населенные пункты. Деревня Бараново находится в низине, и все стоки вод стекают в нее, весь этот мусор будет стекать в нашу деревню. Жители пьют воду из колодцев и поливают огород этой водой. С появлением мусоросортировочной станции в деревне заведутся грызуны (мыши и крысы), которые побегут по жилым домам и будут заражать жителей деревни опасными болезнями».

На основании этих аргументов женщина делает вывод о нецелесообразности расположения там мусоросортировочной станции. Но услышит ли местная власть и губернатор этот голос?

В начальной стадии, как сообщила глава Лузского муниципального округа Людмила Беляева, находится и процесс создания мусоросортировки в этом северном районе области. О протестах со стороны местных жителей пока ничего не слышно.

За чей счёт банкет

Вряд ли кто-то будет спорить, что современные способы утилизации отходов нужны и актуальны для Кировской области (если, конечно, твой дом не стоит по соседству с таким предприятием). Стоит приветствовать также тот факт, что финансирование этих строек берет на себя федеральный бюджет. Но никто пока не говорит, как будут работать эти мусоросортировочные заводы и станции.

И первый вопрос, который в связи с этим возникает: кому будут принадлежать данные предприятия? Одно дело, если ими будет владеть государство, другое - частник. Согласитесь, было бы нелогичным, если б построенные за государственный счет объекты перешли к ушлому частному собственнику.

Не худо было бы чиновникам пояснить людям и другой момент: где будут перерабатываться отходы, которые можно использовать вторично (пластик, жесть и прочее)? Будут для этого создаваться поблизости специальные предприятия или же вторсырье повезут в другие регионы? Если правилен второй вариант, то за чей счет такой банкет?

Ну и, наконец, как скажется новый метод утилизации мусора на тарифах для населения?

И тянуть с ответами на эти вопросы чиновникам не стоит: 2024 год не за горами, а вместе с ним - и пуск первого мусоросортировочного комплекса. Времени «на подумать» совсем нет.

Артём ОБЛОМОВ.