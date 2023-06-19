Работа в новых регионах. Кировские волонтеры помогают жителям Мариуполя и Луганска

Фото: vk.com/kirovmger

На днях в областной библиотеке имени А.И. Герцена собрались молодые активисты Кировского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (КРО ВОО «МГЕР»).

Как было заявлено перед слетом волонтеров, темой встречи стали обучение и отправка добровольцев организации для участия в гуманитарных миссиях на освобожденных территориях. Впрочем, для ребят это не является неожиданностью, многие из них уже в мае побывали в Северодонецке, Мариуполе, Луганске.

На слет приехали молодые активисты из 25 районов Кировской области, где созданы местные отделения «Молодой гвардии» («МГ»). Сначала прошла отчетно-выборная конференция, на которой избрали руководителя, региональный штаб. В этот же день наградили наиболее отличившихся волонтеров.

На слёте присутствовали председатель всероссийской организации «МГ» Антон Демидов, координатор по ПФО Андрей Капитонов.

Чем занимаются молодо­гвардейцы? Какие акции проводят? Какие впечатления остались от миссии в Донбассе? На эти и другие вопросы корреспонденту «ВК» и ответили участники слета.

Долг и патриотизм

Руководителем Кировского регионального отделения «МГ» избрали Илью

Катаева. Он, помимо новой обязанности, работает помощником депутата Госдумы Рахима Азимова.

- Илья Борисович, кто сегодня пришёл (приехал) на слёт? Какие вопросы рассмотрите?

- Пройдут встречи с представителями правительства области, в том числе с губернатором региона. Обсудим вопросы о помощи жителям Донбасса в восстановлении, ремонте, в проведении различных акций и других мероприятий. Словом, всё, что необходимо для нормальной жизни на тех территориях, где началась мирная жизнь.

Местные отделения «Молодой гвардии» готовы работать. В основном это студенты кировских вузов, ВятГУ например. Есть ребята из пожарно-спасательного колледжа и из других учебных заведений. Все они настроены на активную благородную работу.

- Вы уже побывали на осво­бождённых территориях. Какие впечатления?

- Из новых регионов вернулись сразу два отряда: один на протяжении двух недель работал в Северодонецке, а второй - сначала в Мариуполе, а затем его перенаправили в Луганск.

Ежедневно активисты помогали медицинскому персоналу в транспортировке больных, разгрузке и доставке гуманитарной помощи по организациям города, работали в пунктах обогрева, оказывали жителям адресную помощь.

Вернулись домой с чувством полного удовлетворения: все задачи выполнили. Отряд, который я имел честь возглавить, работал в Северодонецке. Наша задача заключалась в развозке гумпомощи, продуктовых наборов, оказании адресной помощи горожанам, работе с детьми, на пунктах обогрева, на раздаче хлеба.

- Как я знаю, молодогвардейцы принимают участие во многих городских акциях…

- Например, активисты Кировского регионального отделения «Молодой гвардии» оказали адресную помощь матери военнослужащего, выполняющего свой долг в зоне специальной военной операции.

Татьяна Васильевна обратилась за помощью в Комитет семей воинов Отечества, с которым «Молодая гвардия» давно и активно сотрудничает. Мы, разумеется, согласились помочь женщине. До начала СВО садом занимался её сын. Сейчас он мобилизован. Выполнять там работы некому. Женщине это не под силу. Молодогвардейцы приехали и оказали всю необходимую помощь: скосили траву, убрали сорняки, навели порядок.

Были и другие акции. Например, молодогвардейцы раздавали ленточки с изображением российского флага всем желающим и напоминали прохожим о Дне России, также рассказали о некоторых возможных вариантах ношения государственного символа. Воспитание в гражданах чувства патриотизма - одна из основных задач нашей организации.

- Для того чтобы подготовить ребят к важной миссии - работе на освобождённых территориях, необходима и морально-психологическая составляющая. Кто этим зай­мётся?

- Для этих целей планируется создать центр подготовки. После обучения молодогвардейцы поедут по местам, которые определят в центральном штабе.

- Вы сами сколько лет в организации?

- Пять. До этого прошёл обучение в «Школе молодого политика».

И характер, и мужество

Еще один участник слета - Евгений Бологов - тоже не новичок в «Молодой гвардии» (он состоит в организации с 2016 года). Избран членом регионального штаба КРО ВОО «МГЕР». В числе кировских волонтеров он побывал в Мариуполе.

- Евгений Николаевич, какие задачи решали в организации?

- За прошедшее время их было много - и по тематике, и по географии. Со всеми справились успешно.

- Да, одна из них - миссия в Мариуполе. Илья уже рассказал, чем занимались. Непосредственно ваши впечатления?

- Мы оказывали адресную помощь: развозили гуманитарную помощь - продукты питания, медикаменты, лекарственные препараты.

- Значит, «гуманитарки» поступает много? У нас люди всегда активно откликаются на чужую беду.

- Да, она идёт со всей России. Вся доходит по адресам.

- Как относятся к волонтёрам местные жители?

- По-разному. У кого-то нарушен их повседневный уклад жизни. Другие прекрасно понимают, что они - один народ, тоже россияне.

- С какими сложностями пришлось сталкиваться?

- Например, не всегда было удобно подъезжать к каким-то подъездам и так далее. Но затащить холодильник на четырнадцатый этаж - для нас это было нормальным явлением.

- Это тоже гуманитарная помощь?

- Нет, просто люди получают новое жильё взамен разрушенного. Пишут заявки на приобретение необходимых вещей. Их частично удовле­творяют.

- Вы там находились две недели, причём в составе кировской команды активистов были только юноши. Почему?

- Девушкам с точки зрения эмоциональной, наверно, рановато заниматься таким делом. Нам же приходилось работать в лечебных учре­ждениях: транспортировать больных, травмированных. А это, согласитесь, весьма тяжело морально и психологически. Здесь нужен мужской характер!

- С Ильёй мы говорили о создании центра обучения добровольцев именно на освобождённых территориях.

- Хотелось бы, чтобы он существовал у нас в области: так удобнее и практичнее.

Ждём юношей!

Анна Гаджиева - руководитель Слободского отделения «Молодой гвардии Единой России».

- Анна Александровна, местная структура в Слободском начала работать недавно. Что удалось сделать?

- Начали с весны. Привлекаем ребят, занимаемся гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи. Провели акцию «Георгиевская ленточка». Учащимся рассказывали, как она появилась, как правильно её носить.

Накануне недавнего Дня России раздавали ленточки-триколоры. Тоже говорили, что это один из значимых символов нашего государства, к нему надо относиться трепетно, с большим уважением.

- Кто в составе вашего отделения?

- Пока у нас немного активистов. Хотелось бы привлечь побольше юношей. У нас же в городе есть семьи, у которых сыновья, мужья, братья находятся в зоне специальной военной операции. Им надо помочь, поддержать.

Есть ещё и участники Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Им тоже необходимы тёплое участие и наша помощь. Мы тесно сотрудничаем с городскими властями, они нас поддерживают. Планов много. Для этого мы и собрались сегодня: узнать друг друга, обсудить, возможно поделиться опытом.

- Мне сказали, что в Донбасс предпочтительнее отправлять юношей. А вы хотите там побывать, поучаствовать в добрых делах?

- Я давно хочу, спрашивала об этом. Это большое дело - помочь людям в нынешней непростой ситуации. Они должны понимать: их не бросили!

Александр ШИРОКОВ.

Кстати

На рабочей встрече с губернатором региона договорились о создании волонтерского центра. Ему отдадут помещение в Динамовском проезде, 2. Там станут обучать молодых людей навыкам, востребованным в гуманитарных миссиях (медицина, муниципальная служба).

Говорили также о батальоне операторов беспилотных летательных аппаратов, который формирует «МГ». Как заметил глава региона, у нас тоже есть свои наработки, в том числе по программированию нового типа техники.

Антон Демидов поблагодарил руководство области за содействие:

­ Мы имеем дело с одной из самых сильных региональных команд «Молодой гвардии» не только в ПФО, но и в стране. После открытия наших гуманитарных центров в Лисичанске, Рубежном, Сватово и Северодонецке один из первых отрядов был сформирован из волонтёров Кировской области. Мы сделаем всё, чтобы все озвученные договорённости реализовались в полной мере.