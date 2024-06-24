Работа сложная, работа интересная. 50 лет трудится на Кировском машзаводе 1 Мая модельщик Евгений Овчинников

В этом году «Первомайка» отмечает юбилей - 125 лет со дня основания. 21 августа 1899 года в Вятке для обслуживания железнодорожной ветки направления Пермь - Вятка - Котлас были созданы железнодорожные мастерские. Сегодня предприятие является крупнейшим в РФ и СНГ разработчиком и производителем железнодорожных кранов.

Долгую славную историю завода выстраивали все эти годы вятские рабочие и инженеры, сегодня они укрепляют техническую мощь России.

Современные высокотехнологичные производственные мощности Машзавода и сейчас размещены в корпусах, построенных в начале прошлого века - настолько значительным был задел предшественников, их уверенность в будущем предприятия. В этих цехах ремонтировали паровозы в начале прошлого века, изготавливали танки и самоходки в годы Великой Отечественной войны, а сегодня производят современную железнодорожную технику мирового уровня. Вот и модельный участок, где трудится герой нашего рассказа, разместился в кирпичном здании старой постройки.

Евгений Овчинников встретил нас в воротах цеха, пригласил войти. Первое, что удивило - запах свежих древесных опилок, не свойственный машиностроительному производству. Как выяснилось, и сам модельный участок - подразделение нерядовое, требующее от рабочих особых, совершенно специфических знаний и умений. Но обо всём по порядку.

Евгений Петрович, вы помните свой первый день на машзаводе 1 Мая?

Конечно! 27 августа 1974 года, после окончания десяти классов средней школы, я пришёл сюда и начал трудиться в четвёртом цехе - у меня мама там работала контрольным мастером. Сначала стал учеником токаря. Поработав, понял, что быть токарем - это не моё. У нас была бригада слесарей-сборщиков. Делали ширпотреб - навесные замки и другие изделия. И я перешёл в эту бригаду. Одна смена была молодёжная - ребята моего возраста, а вторая смена - опытные, пожилые рабочие. И все очень здорово работали. Вот в этой бригаде я и оставался до самого призыва в армию.

Школу сержантов прошёл в Литве, потом служил в Туле. Демобилизовался, вернулся в Киров. Встал вопрос, куда идти работать. Мой друг Саша Матанцев незадолго до того устроился на машзавод, на медеплавильный участок чугунолитейного цеха. Он и позвал меня. Я пришёл на участок и проработал там 15 лет.

Там было очень интересно: сами формовали детали, сами заливали в формы металл. Но всё-таки для здоровья горячее производство - вещь небезопасная. Я отработал норму по вредности, надо было искать другое место. А этот цех, где мы с вами сейчас стоим, раньше тоже относился к чугунолитейному производству. Вот я и подумал, почему бы не пойти в модельщики. И с 1993 года работаю модельщиком - 31 год уже.

Есть всем понятные специальности: токарь вытачивает детали на станке, слесарь собирает изделия, литейщик работает с расплавленным металлом. В чём специфика работы модельщика?

Работа сложная, интересная. Представляете двигатель у машины? Его корпус - это литая деталь. Модельщик должен сделать из дерева модель этой детали, чтобы потом в литейном цехе её заформовали в песок и отлили из металла. Потом этот корпус обработают и отправят на сборку. И по этому принципу отливаются всевозможные изделия. В принципе, почти всё можно так изготовить. Но сначала нужен чертёж, по которому модельщики сделают модель детали.

Бывают и очень сложные задачи. Например, однажды пришли на завод два дизельных двигателя на подъёмные краны. Но у них не было крыльчаток - вентиляторов охлаждения. Перед нами поставили задачу срочно изготовить две восьмилопастных крыльчатки. Мы вдвоём с Андреем Зубаревым делали модель этого вентилятора. Справились. Потом в цеху по модели отлили из алюминия две крыльчатки. Поставили на двигатели, те нормально работали. Мы выполняли и сторонние заказы. Например, всем участком делали модель крупногабаритной детали диаметром три метра.

Значит, модельщик - специальность творческая?

Когда получаешь сложное задание, голову ломаешь, как к нему подступиться. Бывает, проснёшься среди ночи от того, что пришла мысль, как сделать тот или иной узел. Да, это творческая работа. Иногда всем коллективом собираемся в цеху, думаем, прикидываем. Подключаются технологи, вместе с ними разрабатываем чертёж. Делаем вычерку - в чертеже размеры даются в масштабе, а в вычерке - один к одному. А уж по ней изготавливаем модель. А она состоит не из одной детали: сначала делаем основание, на него крепятся другие элементы.

Достижения современной науки и техники как-то повлияли на вашу работу?

Времена идут, меняются технологии. Сейчас некоторые модели делают не из дерева, а из пластика. Но дерево как материал, мне кажется, не выйдет из использования. Мне коллега-модельщик из Москвы рассказывал, что у них на производстве перешли на пластиковые модели, но те часто ломаются. И, в результате, их заменяют деревянными.

Да и в литейном производстве есть изменения. Раньше мы изготавливали много моделей для отливки из чугуна, а теперь чугун в производстве используется гораздо меньше. В прежние годы ассортимент литья на заводе был гораздо шире. На медеплавильном участке стояли машины литья под давлением, на которых изготавливали детали из бронзы. Лили алюминий - в том числе знаменитые шестигранные алюминиевые пельменницы. Меньше стали использовать литьё в опоки - приспособления для удержания формовочной смеси. А в прежние годы на чугунолитейном участке работал конвейер на 88 площадок для опок. Они шли по кругу: в формы заливают металл, потом выбивают деталь, а формовщики ставят новые формы на площадки. И так цикл за циклом.

Кстати, когда работал на медеплавильном участке, заходил иногда на эту конвейерную линию, пробовал заливать в формы. Интересно было, пробовал что-то новое, учился. Получалось. А потом, когда уже два года отработал на модельном участке, как-то по просьбе начальника цеха заменял приболевшего литейщика. Смену отработал, не подвёл.

Заводская жизнь состоит не только из рабочих смен. Как в Советские годы жил коллектив предприятия?

Вместе работали, вместе проводили досуг. Отлично действовал спорткомитет, играла заводская футбольная команда «Машиностроитель» - она и сейчас хорошо показывает себя на чемпионате области. Работал стадион. Организовывали всевозможные турниры: по волейболу, по футболу, даже по хоккею с мячом. На базе пионерского лагеря проводились зимние и летние военизированные эстафеты. Бегали на лыжах в противогазах. Даже был этап - гонка на ходулях. Спортом занимались все. Смену отработаешь, и идёшь в спортзал в Дом культуры 1 Мая тренироваться или играть. И сил на всё хватало.

Мы в чугунолитейный цех пришли вчетвером: Сергей Ситников - его уже нет в живых, Александр Печенкин - он и сейчас работает вместе со мной, Александр Матанцев и я. И так вместе работали, дружили семьями, вместе отмечали все праздники.

Если говорить о модельном участке, костяк коллектива сложился примерно в тот год, когда я туда перешёл. И работаем этим составом до сих пор. Есть и более молодые специалисты. Например, Анатолий Титов - настоящая «палочка-выручалочка» для участка.

Трудно ли освоить вашу специальность?

Не всякий может стать модельщиком. Многие приходили, пробовали. Работали вроде бы и не плохо, но чего-то им не хватало, чего-то важного они не могли уловить. Например, формовочный уклон. Чтобы его понять, надо хотя бы полгода поработать на формовочном участке. Кроме того, надо уметь читать чертежи. А для этого не только образование требуется, но и опыт в работе модельщиком.

Когда я перешёл на модельный участок, моим наставником стал Анатолий Ильич Урванцев - рабочий со стажем. И первым делом мне дали задание сделать… табурет. И я делал табурет! Без станка, вручную - пилой и стамеской. Анатолий Ильич пришёл и строго проверил качество моего изделия. И только после этого экзамена я начал учиться работе модельщика. С любыми вопросами обращался к наставнику. Но и другие опытные рабочие готовы были помочь новичку. Василий Назарович Халявин, а ему тогда уже было 50 лет, стал другом и наставником не только в профессии, но и в жизни.

На машзаводе 1 Мая весь народ хороший. Моя жена перешла с нашего завода на другое промышленное предприятие Кирова. И призналась, что там атмосфера совсем другая, люди друг к другу относятся иначе, чем на «Машинке».

Я всю жизнь провёл с заводом и на заводе. Я и живу в семи минутах ходьбы от проходной. И он для меня по-настоящему родной. Мой отец работал здесь, потом перешёл на «Лепсе», затем на шинный завод, но всё равно вернулся на Кировский машзавод. Моя мама работала здесь, мой брат трудится в отделе главного конструктора.

А молодым рабочим в год юбилея завода хочу пожелать хорошей зарплаты и терпения, чтобы стать настоящими специалистами, достойными хорошей зарплаты. Ну и здоровья, конечно!

Беседовал А. СМИРНОВ.