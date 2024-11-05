Путь длиною в 85 лет. Библиотека - величайшее место знаний. Любой может отыскать здесь ответы на все вопросы

28 октября свое 85-летие отметила кировская библиотека имени А.М. Горького. Актовый зал, в котором проходил праздник, сиял от улыбок гостей. В основном пришли читатели. Кто-то из них ещё ребёнком записался в Горьковку, но спустя несколько десятилетий так и не перестал посещать любимую с детства библиотеку.

История создания библиотеки уходит в первую треть XX века. Тогда, летом 1939 года, при сельскохозяйственных курсах Народного комиссариата земледелия СССР в здании старой поликлиники была выделена небольшая комната для библиотеки, а уже в конце осени, 28 октября, двери библиотеки открылись перед её самыми первыми читателями.

В годы Великой Отечественной войны библиотека подпала под опеку завода № 32 (впоследствии - Кировский машиностроительный завод имени ХХ партсъезда КПСС). С этого момента жизнь той самой книжной комнатки круто изменилась: стали пополняться книжные фонды, меняться помещения. Октябрьский проспект, 12, не сразу стал постоянным адресом библиотеки. Изначально она переехала в здание заводского Дома культуры и только в 1961 году обрела своё постоянное пристанище. В том же году библиотеке дали имя Алексея Максимовича Горького.

В начале 1970-х годов Горьковке присвоили звание «Библиотека отличной работы» и наградили дипломом Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, а также дипломом Министерства культуры «Лучшая библиотека РСФСР». Все звания и награды были абсолютно заслуженными, ведь за десять лет библиотека почти в два раза увеличила книжный фонд. Вместе с количеством книг росло и число читателей, они шли буквально один за другим, для того чтобы завести формуляр и брать книги на дом.

Уже в 1975 году заводская библиотека стала областной базовой библиотекой профсоюзов. Под её руководством шло распределение книг, проводились собрания профкомов и конкурсы, а библиотечные работники обменивались опытом друг с другом.

В 1990 году библиотека отмечала свой первый крупный юбилей - 50 лет. В честь этого события завод «Авитек» сделал ей подарок: в новом зале на Северной набережной, 11, был открыт филиал Горьковки. Сейчас это библиотека № 20.

В середине 1990-х годов библиотека на Октябрьском проспекте становится Центром семейного чтения - филиалом знаменитой Герценки. В 2010 году Горьковка вошла в состав Централизованной библиотечной системы города Кирова.

Долгий путь проделало учреждение-юбиляр: маленькая комната с книжными стеллажами выросла до полноценной библиотеки, в которую ходят люди всех возрастов. Всё же какой стала бы Горьковка, если бы не её сотрудники, трудившиеся не покладая рук?

Люди Горьковки

Библиотека - это корабль, бороздящий море знаний. На мостике есть свой капитан, отвечающий как за само судно, так и за всю команду. У Горьковки, как у настоящего морского лайнера, он тоже есть - это заведующая библиотекой Наталья Смирнова.

Трудовой путь в библиотеке имени А.М. Горького Наталья Ивановна начала в 2003 году. «У меня здесь работала подруга. Я решила тоже остаться в Горьковке», - говорит Смирнова.

- Наталья Ивановна, моя мама, как и вы, работает библиотекарем. Я знаю, сколько сил она оставляет на своей работе, но, несмотря на это, не перестаёт её любить, потому что в библиотеке всё время общается с людьми.

- Да, я абсолютно согласна с вашей мамой. Самое главное у нас - общение. Если ты не будешь разговаривать с читателями, интересоваться, как у них дела, то в следующий раз они могут и не прийти. К каждому надо найти свой подход.

По словам заведующей, раньше читателей было настолько много, что они стояли в очереди на получение книг. Спустя некоторое время их число сократилось, и библиотека начала реорганизовываться. Тому пример - появление Шаляпинской гостиной с экспозицией, посвящённой Ф.И. Шаляпину. «Знаете, было интересно раньше, но и сейчас не менее увлекательно. Библиотека всегда подстраивается под время», - поясняет руководитель Горьковки.

Я спросила у Натальи Ивановны, что она может пожелать своему кораблю. «Пусть судно держится на плаву. К нам ходят очень хорошие люди. Каждый день приходят постоянные читатели. Мы проводим мероприятия, сотрудничаем с детскими садами, школами и техникумом. Всё у нашего корабля будет хорошо», - сказала Наталья Смирнова.

Самые искренние читатели

Первый раз я пришла в библиотеку в начальной школе. Любила брать журналы и смотреть картинки. Больше всего мне нравилось разглядывать красочные постеры в увлекательном журнале про зверей и природу.

Примерно с такими же малышами 15 лет работала и Ольга Семёнова. Все эти годы она помогала маленьким читателям выбирать познавательную литературу. До библиотеки Ольга Павловна работала в школе учителем русского языка и литературы, а потом решила сменить профессию и пришла в Горьковку. Достигнув пенсионного возраста, она ушла на заслуженный отдых, но ни в коем случае не забывает библиотеку.

- Расскажите, какие запоминающиеся события происходили в этих стенах, когда вы здесь работали?

- У нас было и есть очень много прекрасных мероприятий. Например, «Библионочь», «Ночь искусств», «Неделя детской книги». Каждое лето было незабываемым. Наступали летние каникулы, и за одну рабочую смену приходило больше ста читателей!

Ольга Павловна до сих вспоминает юных посетителей с теплотой в сердце. «Бывают ребятки, которые любят читать. Некоторые малыши любили просто приходить в библиотеку, сидеть и смотреть за другими читателями. У нас здесь своя, приятная атмосфера», - рассказывает бывшая сотрудница.

Самые искренние, добрые и любознательные, конечно же, ученики начальной школы. Они, по словам Ольги Павловны, ко всему открыты душой. «Они разговаривали со мной не только про книги. Рассказывали про свою учёбу, про кружки, секции, и в целом делились всем тем, что происходило в жизни».

- Как вы считаете, может ли электронная книга полностью заменить бумажную?

- На мой взгляд - нет. Для большинства ребят бумажная книга интересна тем, что её можно полистать, почувствовать запах страниц, рассмотреть вблизи все картинки. Глаза не так сильно напрягаются, как при чтении электронной книги.

Библиотеке Ольга Павловна желает только процветания и, конечно, хороших, добрых читателей.

Такой тёплый, семейный вечер получился в библиотеке имени А.М. Горького. Торжество закончилось чаепитием, разговорами и обсуждением планов на будущее, а оно у Горьковки точно будет светлым!

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото библиотеки имени А.М. Горького.