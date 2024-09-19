Просветитель, учёный, писатель. К 200-летию со дня рождения П.В. Алабина

В 2024 году в почтовое обращение выпущена марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина города Вятки Петра Алабина.

Церемония гашения марки прошла 6 сентября в Кирове, в здании Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина. Видео-конференц-связь была установлена с городами, где также жил и работал Пётр Владимирович, - Москвой, Подольском (Московская область), Самарой, Севастополем, Софией (Болгария).

Во все времена Россия была богата талантливыми людьми. К их числу, несомненно, относится Пётр Владимирович Алабин, некогда включённый современниками в плеяду прогрессивных общественных деятелей России второй половины Х1Х столетия, а в советское время незаслуженно забытый.

А ведь это был поистине разносторонний и талантливый человек. Его в равной мере можно назвать писателем, ботаником, археологом, этнографом, историком-краеведом, библиографом, музейным работником, организатором и учредителем школ.

В этом здании жил П.В. Алабин с семьей. На 1 этаже располагалась Вятская удельная контора.

Прибытие в Вятку

8 октября 1857 года в Вятку из Москвы прибыл титулярный советник Алабин. Петру Владимировичу в это время было 33 года. Позади у него - учеба в Санкт-Петербургском Императорском коммерческом училище на бухгалтерском отделении, служба в армии, в которой он прошел путь от юнкера до капитана, участие в Венгерском походе русской армии 1849 года, в Дунайском походе русской армии 1853 года, сражения с турками в битве при Ольтенице, Крымская война и оборона Севастополя. У него семь боевых наград. После освобождения Болгарии П.В. Алабин с февраля по сентябрь 1878 г. являлся первым гражданским губернатором Софии и софийского санджака. В печати имеются его публикации - несколько очерков о минувшей войне. Алабин женат, у него любящая жена Варвара Васильевна и четверо детей: сыновья, Василий и Иван, и дочери - Елена и Варвара. В общем, в Вятку прибыл не юноша, а человек, имеющий определенный жизненный опыт, свое мировоззрение, знавший свои способности.

В Вятке Пётр Владимирович занимал высокие должности: сначала был помощником управляющего, а затем и управляющим Вятской удельной конторой. Большую группу крестьян Вятской губернии составляли удельные крестьяне, управление которыми и осуществлялось удельной конторой. Это были царские крепостные, то есть крестьяне, принадлежавшие непосредственно императорской фамилии.

В «Статистических сведениях о деревнях Вятского удельного имения и о количестве земли при оных», подписанных П.В. Алабиным, сообщается, что в 1862 году в Вятском удельном имении (Котельничский, Малмыжский, Нолинский, Уржумский, Яранский уезды) имелось 605 селений, где проживало 68 тысяч 743 души обоего пола. Для сравнения: население Вятской губернии тогда составляло свыше двух миллионов человек.

Деятельность Петра Алабина в Вятской губернии пришлась на нелёгкий период: 1860-е годы стали временем преобразований. Одним из важнейших направлений его служебной деятельности было проведение в жизнь крестьянской реформы, в частности «Положения о крестьянах, водворённых на землях имений государевых, дворцовых и удельных», подписанного 26 июня 1863 года Александром Вторым.

Реформу эту Пётр Владимирович встретил с нескрываемой радостью. В «Вятских губернских новостях» была опубликована статья под названием «Крестьяне - братья». Далеко не все дворяне называли крестьян братьями, а Алабин это сделал: «Великое дело свершилось! Помещичьим крестьянам дарованы гражданские права! Самое слово «крепостной» уничтожилось: все сделались одинаково любимыми, равноправными детьми одного общего любезного Отца!»

Вятский губернатор В.Н. Струков отмечал, что Пётр Владимирович умел заслужить любовь, доверие и уважение здешних крестьян.

В 1865 году Вятская удельная контора была ликвидирована, и Алабин уехал на службу в Самару, где и прожил до конца своих дней.

Просветитель

Дела Петра Алабина на Вятке не были забыты. Спустя 22 года после его отъезда, в 1887 году, наш земляк, знаменитый археолог А.А. Спицын писал: «В Вятке же память об Алабине жива до сих пор не только в близком ему городском кружке, но, как мы убедились лично, и у местных крестьян». Это был главный итог деятельности Петра Владимировича Алабина в Вятском удельном имении.

Алабин твёрдо верил, что между благополучием народа и его просвещением есть прямая связь. Поэтому, желая России только блага и процветания, он сделал просвещение народа целью своей жизни.

До прихода к управлению Алабина в Вятском удельном имении имелось шесть школ для обучения детей грамотности - по одной на каждый удельный приказ. Пётр Владимирович же решил, что школы должны быть в каждом крупном селе. И только за первый год своего руководства он открыл 19 школ для крестьянских детей в сёлах Троицкое, Ишлык, Липово, Ижевское, Шевнино, Колобово, Лебяжье, Архангельское, Шошминское и Салобеляк. Он внёс немалый вклад в дело женского образования. При Петре Владимировиче в имении было открыто несколько учебных заведений для девочек. До этого женского образования в удельном имении вообще не было.

Школы были временно открыты в общественных зданиях или домах учителей, и Алабин хлопочет перед департаментом уделов о разрешении построить для школ отдельные здания. Помещения под школы чаще всего предоставлялись бесплатно. Расходы на оборудование, «учебные припасы», частичные наём и отопление удельная контора взяла на себя.

Подводя итоги своим первым шагам в области народного образования среди крестьян, Пётр Владимирович докладывал в Департамент уделов: «Таким образом, в 1859 году число учащихся в Вятском имении увеличилось на 160 мальчиков и на 133 девочки, и учреждением семи мужских и 12 женских постоянных школ положено прочное основание будущему нравственному образованию крестьянского населения в Вятском удельном имении».

Высоко оценили труды Алабина на ниве просвещения церковные власти. В октябре 1862 года Святейший синод издал указ, которым Петру Владимировичу было преподано его благословление: «Святейший правительственный синод… предписал Вам, управляющему Вятской удельной конторою г. Алабину, за попечение Ваше об устройстве храмов в удельных имениях и образовании поселянских детей преподать благословение Святейшего синода. О чём Вятская духовная консистория имеет честь уведомить Вас». Это благословление Пётр Владимирович ценил выше множества своих орденов.

Работу по расширению сети учебных заведений Алабин проводил всё время, пока был управляющим удельной конторой. В декабре 1864 года он докладывал директору училищ Вятской губернии И.М. Глебову: «…в вверенном мне удельном имении сельских училищ, приходских и частных школ - 77. В них обучалось 1314 мальчиков и 588 девочек».

Важность библиотек

В своей просветительской деятельности Алабин не ограничился только открытием школ для детей. Он взялся за распространение книг и учебников, чтобы крестьяне могли заниматься самообразованием, и создал целую сеть книжных магазинов. Занялся также издательской деятельностью, опубликовав «Сборник русских стихотворений для чтения простолюдинам», был составителем хрестоматии, участвовал в проведении литературно-музыкальных вечеров. Им была открыта воскресная школа в слободе Кукарка, открыта там же библиотека (сейчас - Советская центральная районная библиотека имени П.В. Алабина), вновь воссоздана библиотека в городе Вятке, создан первый музей.

Всю жизнь его волновали состояние народного образования, проблемы отечественной истории и культуры. Эта созидательная деятельность ярко проявлялась у Алабина и в Вятке, и в Самаре, и в Софии. Всюду он стремился зажечь очаг культуры: открывал школы, библиотеки и музеи.

Особой заботой П.В. Алабина всегда были библиотеки. Он высоко оценил их роль в культурной жизни: «Хорошо устроенная библиотека полезнее городу высокого училища». Он не уставал пропагандировать свою мысль о том, что знания через книги и журналы нужны всем людям, как обеспеченным, так и бедным. Это была любимая идея Петра Владимировича.

На протяжении нескольких лет он опекал открытую в 1861 году по его инициативе и при деятельном участии публичную библиотеку в Кукарке.

Являясь одним из директоров Вятского губернского попечительного о тюрьмах комитета, Алабин писал: «…главнейшим занятием для арестантов, самым полезным для них и удобным для большинства, я считаю изучение грамоты и чтение книг». И он предлагает завести во всех уездных тюрьмах библиотеки, а в городе Вятке организовать центральную. Идея о библиотеке в тюрьме привилась.

В 1861 году Алабин был избран управляющим делами Вятской публичной библиотеки. По его инициативе приобретено теперешнее здание библиотеки, составлен первый печатный каталог её книг, существенно обновлён и расширен книжный фонд. Значительно возросло число читателей, библиотека приобрела большое общественное значение в губернии, ей старались помочь пожертвованиями граждане, на страницах «Вятских губернских ведомостей» стали регулярно появляться летописи и отчёты о работе библиотеки.

Таким образом, в вятский период Петром Владимировичем были созданы две библиотеки: Кукарская и тюремная, возобновилась деятельность Вятской публичной библиотеки.

П.В. Алабин в годы Крымской войны. 1853-1856 гг.

Археология Вятки

В вятский период жизни Алабин с увлечением занялся археологией. В 1858 году он произвёл раскопки древнего могильника у села Ананьино близ города Елабуга, положив начало археологическим исследованиям Вятской губернии. Отчёты о раскопках и о находках с могильника были отправлены в Санкт-Петербург. Вышедшая там в 1860 году работа «Ананьинский могильник» сделала имя Алабина известным в научном мире. По названию Ананьинского могильника открытая Петром Владимировичем культура эпохи раннего железного века стала называться ананьинской.

Алабину повезло: его археологический дебют увенчался значительным открытием. Это прибавило ему энтузиазма, и он приступил к раскопкам Пижемского городища, находящегося в пяти километрах от Кукарки. Здесь Алабину, по его словам, удалось найти «довольно значительное количество различных костяных вещей, медный перстень, черепки горшков, глубокий колодезь, следы печищ…».

В августе 1864 года - раскопки Нижневотского городища. Алабин нашёл здесь стрелы и копья, черенок железного ножа, обрывок медной цепочки, черепки и другие предметы. В своём описании он упоминает об огромных ступенях, «называемых народом богатырскими, охватывающими всю каменную косу и, по-видимому, сделанных, чтобы предохранить её от обвалов и упрочить тем дальнейшее существование самого городища».

Во время своих поездок по Уржумскому и Яранскому уездам он осматривал городища как уже известные по источникам и литературе - Подчуршинское, Никулицкое, Чижевское («Марьин кокошник»), так и ещё не описанные, но, вероятно, известные местному населению. П.В. Алабин осмотрел, описал и ввёл в научный оборот три городища: Лебяжское, Пижемское, Нижневотское, упомянул о существовании Ижевского (Жеребцовского) городища. Итогом археологической деятельности П.В. Алабина явилась его книга «Заметки относительно некоторых древностей Вятского края», именно в ней он описал свои раскопки, свои мысли по поводу обнаруженного.

Алабин также опубликовал статью «Относительно обнародования некоторых исторических документов». В ней Пётр Владимирович дословно привёл тексты документов, найденных им, о споре Вологодской и Вятской епархий по поводу Усть-Вымской пустоши в 1659 - 1676 годах. А через месяц появилась новая публикация из истории Вятки - «Марьин кокошник», названная так по имени городища.

П.В. Алабин. 1870-е гг.

Организатор музеев

Анализируя работы Петра Алабина, можно прийти к выводу: именно на Вятке родился археолог и историк Алабин, позднее блеснувший своими работами «Двадцатипятилетие Самары, как губернского города» и «Трёхвековая годовщина Самары», капитальными трудами по истории. Археологические находки вместе с предметами старины, которые Алабин собирал многие годы, составили большую и интересную коллекцию. Мысль о создании на её основе музея пришла сама собой: музеи, как и библиотеки, должны просвещать народ, давать ему положительные знания из области естественных наук и истории.

В июле 1863 года П.В. Алабин выступает на страницах «Вятских губернских ведомостей» с идеей о создании в городе Вятке музея. Он организовал сбор пожертвований, и менее чем за три года удалось собрать интереснейшую коллекцию экспонатов и открыть публичный музей. Это знаменательное для Вятки событие произошло 22 января 1866 года.

Уже будучи в городе Самаре, в 1869 году, Пётр Владимирович опубликовал в первом номере газеты «Русский инвалид» статью, в которой выступил с инициативой создания музея в Севастополе. Он предложил превратить это в акцию всероссийского масштаба, руководимую главным комитетом в Петербурге. Так и получилось.

Созданный всего за несколько месяцев, музей в Севастополе открылся в сентябре 1869 года.

В Самаре Алабин повторил свой опыт создания публичного музея. Как и в Вятке, ему пришлось начинать с нуля. Создать музей удалось - постепенно, с большими хлопотами и благодаря неустанному труду Алабина. Целый зал был отведён истории царствования Александра Второго. Этот зал, как и публичная библиотека, стал достопримечательностью Самары. Спустя десятилетия Самарский публичный музей стал областным историко-краеведческим музеем и ныне носит имя его основателя - Петра Алабина.

«Походные записки»

Военная карьера Алабина сложилась так, что ему пришлось пройти четыре войны. Однако он был не только их участником, но и летописцем. Его литературное наследие составляют около 30 трудов, опубликованных отдельными изданиями, и множество корреспонденций, помещённых в местной и центральной прессе.

Позже на основании своих военных дневников Алабин выпустил трёхтомную книгу «Четыре войны. Походные записки». Сам автор в предисловии к первому тому «Записок» отмечал: «…мы оставили нетронутым всё, что писалось в нашем дневнике во время четырёх кампаний, в которых мы имели счастье участвовать».

В «Записках» поражает обилие экскурсов в историю тех стран, где Алабин побывал в составе действующей армии. Они органично переплетаются с этнографическими зарисовками о быте, хозяйственном укладе и нравах народов, живущих на Балканах.

Его корреспонденции в газету «Северная пчела» с театра Крымской войны вызвали живой интерес у читателей. Академик Е.В. Терле высоко оценил воспоминания Алабина об обороне Севастополя, назвав их «правдивыми и драгоценными для историка». Не случайно некоторые сюжеты Алабина о героизме русских воинов были включены в школьные учебники. Они написаны ярким, образным языком. В них достаточно высока степень достоверности описываемых событий. Алабинские военные корреспонденции по духу близки к «Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого.

Пётр Владимирович Алабин относится к той категории просветителей, которые, обладая многогранным талантом, внесли большой вклад во многие дисциплины. На его надгробном памятнике выбито: «Пётр Владимирович Алабин. Воин и летописец 4-х войн (1849, 1853, 1877, 1878). Всецело посвятившему свою деятельность с достоинством и честью на пользу государству, земству и городу».

Н. ЖАБКИНА.