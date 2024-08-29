Простые вещи. Уже скоро театры Кирова войдут в очередной театральный сезон. Первым распахнёт свои двери для зрителя Театр на Спасской

89-й театральный сезон Театра на Спасской откроется премьерой спектакля «Простые вещи» (16+). Накануне этого события мы встретились с режиссёром спектакля Константином Соей (г. Санкт-Петербург).

- Константин, есть ли у вас, как режиссёра, основная тема, которую хочется раскрывать из спектакля в спектакль?

- Мне кажется, что у каждого режиссёра есть основные темы, и вопрос в том, насколько они их осознают или, наоборот, стараются от них уйти. Я думаю, что, по сути, режиссёры ставят спектакли на одну и ту же тему. Спектакли могут быть очень разными, но тебя беспокоят какие-то вещи, и тема - это ты сам. У меня есть такая тема. Возможно, со временем я смогу её лучше понять, хоть мне в такие темы входить и не хочется. С одной стороны, это тема болезней и понимания причины их появления изнутри. А в большом, общечеловеческом, социальном смысле: почему мы себя ведём в определённых ситуациях так или иначе и чего мы хотим на самом деле. Так что пока для меня главная тема - это познание мира изнутри.

- Основная тема спектакля «Простые вещи» в целом совпадает с тем, о чём вы говорите. Расскажите немного о самом спектакле.

- Многие, вероятно, помнят, что спектакль вырос из «Разбора вещей-2024» - театральной лаборатории Театра на Спасской. Так получилось, что с автором пьесы Лизой Булаевой я познакомился как раз накануне лаборатории, и, когда обозначили условия, мы стали думать о том, что нас волнует. А волнуют сейчас больше всего не те вещи, которые можно исправить, поменять, на которые можно повлиять. Сегодня самые большие наши страхи в том, что мы не можем ничего изменить. Исходя из этого и родилась идея: тема деменции, но деменции изнутри. Того, что происходит с самим человеком, который постепенно утрачивает связь с окружающим миром. Когда мир изменился, а ты относишься к нему как к прежнему. А потом вдруг осознаёшь, что ты оказался в другом пространстве. К Лизе как автору у меня безграничное доверие: она - большой талант на грани гениальности. Она умеет описывать те вещи, на которые мы порой не обращаем внимания. У неё очень развит дар описания обыденности в метафорическом ключе.

- Насколько сильно будет отличаться то, что зритель видел на лаборатории, от того, что увидит в спектакле?

- Это сложный вопрос. Конечно, фундаментальных отличий не будет, потому что главное - не уничтожить то хорошее, что у нас получилось, благодаря чему спектакль «Простые вещи» смог попасть в репертуар театра. Это момент вдохновения, момент волны, в которой ты живёшь в период создания эскиза лаборатории. Поэтому сейчас я просто занимаюсь подробностями, уточняю. Также к работе над спектаклем подключился художник, который привносит свой мир, и этот мир тоже в какой-то мере изменит эскиз. Я очень надеюсь, что самое главное мы сохраним.

- Что бы вы пожелали зрителю перед просмотром?

- Я очень надеюсь, что этот спектакль отзовётся в душе, возникнет диалог. Хочется пожелать от всей души, чтобы ситуаций, которые мы не в силах изменить, было в нашей жизни как можно меньше.

- Премьера спектакля «Простые вещи» состоится 30 и 31 августа. Вам, как говорится, ни пуха, ни пера, а театру желаем яркого театрального сезона!

Юлия ВОЛКОВА.

Фото автора и Театра на Спасской.