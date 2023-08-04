Прощай, УДПИ! Ваше мнение

Фото: киров.рф

Администрация областного центра создала новое казенное учреждение - «Дирекцию благоустройства города Кирова». Собрана дирекция из двух ранее существовавших организаций - МКУ «Кировсвет» и управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ).

В мэрии пояснили, что «решение принято в связи с необходимостью более эффективного использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов и повышения уровня заработной платы сотрудников». Более того, в новую дирекцию уже дополнительно набирают ведущих инженеров и специалистов (5 вакансий).

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли реорганизация УДПИ в Дирекцию благоустройства сделать Киров комфортнее?

- Да, в новой структуре соберут все мощности для благоустройства

- Нет, переименование и объединение не решит городских проблем

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Во Владивостоке прошел Всероссийский форум благоустройства малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны». В его рамках подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

От Кировской области заявки подавали Кирс, Котельнич, Слободской, Омутнинск, Советск и Нолинск. Победителями стали проекты благоустройства Слободского «Благоустройство городского парка» и Омутнинска «Заводной Омутнинск-2». На их реализацию будет выделено федеральное финансирование.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли благоустройство райцентров привлечь туда туристов?

- Да, гостям приятно гулять по красивым улицам и набережным – 10 голосов (14,5%)

- Нет, нужно создавать полную туристическую инфраструктуру – 17 голосов (24,6%)

- Комфортная среда создается в первую очередь для местных жителей – 42 голоса (60,9%)

Статью «Уют малых городов» читайте в субботнем номере «Вятского края».