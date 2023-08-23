Прокуратура Кировской области. Итоги работы в первом полугодии 2023 года



Фото: Прокуратура Кировской области

Заседание в формате видео-конференц-связи провел облпрокурор Андрей Оборок. Отчет о проделанной работе главе ведомства представили заместители прокурора Кировской области, руководители структурных подразделений региональной прокуратуры, прокуроры городов и районов.

Было отмечено, что в ходе надзорной деятельности за исполнением федерального законодательства в первом полугодии 2023-го сотрудники прокуратуры выявили более 30 тыс. 200 нарушений. Это на 200 нарушений меньше, чем за первое полугодие 2022 года.

По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено более 500 человек (в предыдущий аналогичный период было привлечено 900 лиц), а также 5100 человек понесли дисциплинарную ответственность. Кроме того, по материалам прокуроров в первом полугодии было возбуждено 116 уголовных дел, что на 10 меньше, чем в 2022-м.

Сотрудники прокуратуры отслеживают и проверяют качество нормативно-правовых актов (НПА). За отчетный период было проанализировано девять тысяч проектов НПА, поступивших в ведомство от органов публичной власти регионального и муниципального уровней. В изученной нормативке выявлено, что 494 проекта содержат несоответствия федеральному законодательству и коррупциогенные факторы.

По обращениям граждан

В первом полугодии кировчане стали чаще жаловаться в прокуратуру - поступило 24,5 тысяч жалоб, что почти на девять процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А на личный прием к прокурорам пришли 7,3 тысячи жителей области.

Конкретная помощь прокуратуры позволила ликвидировать задолженность по оплате труда на сумму свыше 12,3 млн. рублей.

Так, после вмешательства прокуратуры Нагорского района 18 работникам лесопромышленного предприятия была выплачена заработная плата. В течение полугода сотрудники получали её несвоевременно. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате людям была полностью погашена.

В целом за полугодие было пресечено почти шесть тысяч нарушений трудовых прав граждан.

В сфере исполнения законодательства о градостроительной деятельности сотрудникам прокуратуры удалось пресечь 311 нарушений, о налогообложении - 112 нарушений.

Например, в Кирове была пресечена попытка незаконного получения налогового вычета по НДС на сумму более 1,2 млрд. рублей. Юридическое лицо представило в налоговую декларацию с указанием данных о заключении сделки на сумму 7,2 млрд. рублей, в том числе о налоге на добавленную стоимость в размере 1,2 млрд. рублей. Именно эту сумму рассчитывал получить учредитель. Однако в прокуратуре проверили финансово-хозяйственную деятельность юрлица и установили, что никаких крупных сделок не проводилось, а в предыдущие годы оборот компании не превышал 50 тысяч рублей. В итоге суд признал сделку незаконной.

Минздрав и минобр на контроле

Не остается без внимания и сфера здравоохранения, в которой прокуроры пресекли почти 500 фактов нарушений закона. Они связаны с несоблюдением сроков обеспечения граждан лекарствами, несвоевременным оказанием медицинской помощи. К дисциплинарной ответственности привлекли 88 должностных лиц.

В числе последних - пример десятилетней девочки, родители которой вынуждены самостоятельно покупать ей дорогие лекарства.

Прокуратура Первомайского района г. Кирова подготовила исковое заявление в суд об обязательстве регионального министерства здравоохранения обеспечить ребёнка всем необходимым за счёт средств областного бюджета.

А прокуратура в Слободском рассмотрела обращение 54-летней местной жительницы, страдающей редким заболеванием. Женщина нуждается в постоянном применении дорогостоящего лекарства. Покупка его по закону должна быть, однако лекарство не выдавали несколько месяцев. Больная пожаловалась в прокуратуру, ей пришли на помощь. Лекарство получено, а его системная выдача находится «на карандаше» у прокурора.

В сфере исполнения законов об образовании пресечено более 1,2 тыс. нарушений, привлечено к административной и дисциплинарной ответственности свыше 170 должностных лиц. Слободская прокуратура проверила, как исполняются национальные проекты. «Попался» на неисполнении Вятский аграрно-промышленный техникум, в котором были заключены контракты на поставку оборудования для обслуживания и ремонта автомобилей. Приобреталось оборудование в рамках нацпроекта «Образование» на сумму 2,4 млн. рублей. В прокуратуре установили, что оборудование некачественное, есть недопоставка некоторых позиций, недокомплект. В итоге предписано устранить все замечания, а руководство привлечено к административной ответственности.

На контроле в прокуратуре вопросы профилактики безнадзорности, школьного и детсадовского питания, получение мер социальной поддержки. В правах восстановлены более ста детей-сирот, которым были приобретены квартиры.

В этом году должны получить жилье 517 детей-сирот, но на сегодняшний день оно приобретено только для 89 из них. Особо остро вопрос получения жилья стоит в Кирове.

На страже экологии

Традиционно много нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. За полугодие зафиксировали две тысячи замечаний. Заведено 20 уголовных дел, инициированных прокурорами.

В сфере исполнения законов об охране вод и атмосферного воздуха пресечено почти 400 нарушений, по актам прокурорского реагирования привлечены к административной и дисциплинарной ответственности более 70 виновных должностных лиц.

Например, в п. Мурыгино (Юрьянский район) предприятие сбрасывало сточные воды в реку Медянка. После вмешательства прокуратуры на юрлицо возложена обязанность обеспечивать требования к содержанию загрязняющих веществ в месте сброса сточных вод.

После вмешательства прокуратуры потребителям коммунальной услуги произведён перерасчёт платы за вывоз ТКО на общую сумму более двух миллионов рублей, ликвидированы 224 несанкционированные свалки. Жители Зуевского района пожаловались в прокуратуру на свалки, которые должен ликвидировать муниципалитет. Администрация в итоге организовала уборку, а также оборудовала контейнерные площадки дополнительными баками.

Продолжена практика взыскания ущерба за причинение вреда окружающей среде с недобросовестных арендаторов лесных участков. 47 исков прокуроров, рассмотренных в первом полугодии, содержат требования о взыскании с них почти 31 млн. рублей. В бюджет уже вернулось более 8,5 млн. рублей.

Прокуратура Кировской области выявила, что в период с сентября 2019-го по март 2022 года трое мужчин в сговоре вели незаконную рубку леса в Уржумском районе. Далее дерево продавали. Подсчитано, что ущерб составил пять миллионов рублей. На данный момент деньги уже возвращены.

Важная часть работы прокуроров - защита прав граждан в сфере ЖКХ. Вскрыто более пяти тысяч нарушений. Последний пример - капремонт в доме № 3 на ул. Московской города Кирова. Работы на сумму 3,6 млн. рублей были выполнены некачественно. Результатом стали протечки во время дождя и повреждение имущества в квартирах жильцов. Сейчас заведено уголовное дело (злоупотребление полномочиями).

В сфере дорожного движения выявлено более 1,9 тыс. нарушений закона. Это на 200 больше, чем за полугодие 2022 года.

Прокурор Ленинского района города Кирова, действуя в интересах четырехлетнего ребёнка, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда, причинённого малышу. В декабре прошлого года водитель «Тойоты» в мкр. Чистые Пруды г. Кирова столкнулся со встречным автомобилем «Хонда». Ребёнок, сидевший в «Хонде», получил травмы. Виновнику аварии назначили административное наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Надзор за нацпроектами

На особом контроле находится реализация в Кировской области национальных проектов. Выявлено 1,3 тыс. нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены 287 должностных лиц, к административной - 20. Предостережения вынесены 38 гражданам. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются семь уголовных дел о преступлениях, совершённых при реализации нацпроектов.

В Слободском районе предприниматель незаконно обратилась в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия за финансовой поддержкой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Она завысила результативность сельхозпредприятия и получила меры господдержки в виде субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнических работ. Сумма ее преступного дохода превысила 2,6 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мерами прокурорского реа­гирования удалось добиться завершения строительства и монтажа модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов во многих районах области, строящихся по нацпроекту «Здравоохранение», спортивных катков в Яранске и Слободском (нацпроект «Демография»). ФАПа должен был появиться в д. Большой Порек Кильмезского района. На данный момент благодаря вмешательству прокуратуры конструкция ФАПа поставлена.

Прокуроры проверяют и деятельность коммерческих организаций, в этой среде допущено 1,6 тысячи нарушений. Благодаря прокурорскому вмешательству 220 млн. рублей вернулись юрлицам и предпринимателям, работаю­щим по государственным и муниципальным контрактам.

Отдельное внимание работники прокуратуры уделили усилению работы по борьбе с коррупцией. Принимались меры реагирования, направленные на привлечение винов­ных к административной и уголовной ответственности, проверялось исполнение чиновниками обязанностей, соблюдение ими запретов и ограничений. Число выявленных прокурорами нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции в истекшем полугодии 2023 года составило почти две тысячи.

В завершение заседания коллегии Андрей Оборок определил задачи сотрудников ведомства по защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечению интересов общества и государства. Выработаны конкретные меры, направленные на совершенствование прокурорского надзора, укрепление законности и правопорядка на территории нашего региона.

Подготовила Л. Семёнова.