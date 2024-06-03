Производство без них остановится
ОБЩЕСТВО
Н.В. Вяткина, К.М. Симонова, Е.В. Шуракова, О.В. Резвых, Я.А. Протопопова, Д.А. Крапивина, Г.С. Рябова, О.В. Шереметьева (слева направо).
Когда мы слышим слово «производство», то обычно представляем большой цех с ровными рядами станков. Спросите любого: кто здесь главный? И вам ответят: рабочие. И это верно. Но у каждого большого и маленького производства есть иная сторона. Этакий незаметный глазу, но очень важный тыл. Эти люди помогают организовать производственную цепочку, обеспечивают цех всем необходимым и делают всё, чтобы работа не останавливалась.
Традиционно на этих должностях работают женщины. В цехе № 1 кировского завода «Сельмаш» они составляют всего около десяти процентов коллектива. Давайте знакомиться.
Незаменимые распреды
Инженер по подготовке производства Ксения Симонова пришла на завод «Сельмаш» в январе 2024 года. В прошлом - инженер-технолог. Девушка она быстрая и смекалистая, осталось только опыт наработать. Ее задача - обеспечить цех всеми сопутствующими материалами и вести документооборот, связанный с ними. Также Ксения ведет учет деталей и следит за порядком использования поступающих материалов. Это ответственный фронт работы, от которого зависят в том числе результаты госприемки.
Распределители работ Дарья Крапивина и Елена Шуракова в цехе уже три месяца. Даша была распредом на заводе «Маяк». У Елены есть опыт работы на производстве и на станках. По мнению заместителя начальника цеха Ольги Шереметьевой, распреды играют главную роль в работе цеха.
- Для инженера по подготовке производства это как левая и правая рука, - считает Ольга. - Через них происходит движение всех деталей. Распреды ведут учёт, помогают с документами и с логистикой. Также следят, чтобы заготовки вовремя поступали из других цехов. От этого зависит выполнение плана.
Чтобы процесс не останавливался ни на минуту, распреды работают в две смены. Единственные из всего женского коллектива. Не дай бог, задержка деталей! Они начинают звонить во все колокола. В любое время могут сесть в кар и доехать до другого цеха. Главное - не допустить простоя.
Нормировщик и кладовщик
Инженер по нормированию труда, или нормировщик. Этот человек ведет учет рабочего времени и рассчитывает заработную плату. Он же отвечает за делопроизводство. От грамотной работы нормировщика зависит материальное благополучие работников. Сейчас в этой должности в цехе работает Яна Протопопова, она заменила Ольгу Резвых, которая уволилась в связи с переездом в другой город.
Кладовщик Галина Рябова - самый опытный работник в коллективе, перешла сюда из 24-го цеха. Поначалу в цехе № 1 не было собственного склада. Двумя помещениями с коллегами поделился инструментальный цех. Одно из них почти готово к работе, во втором идет ремонт. Но, несмотря на это, кладовщик выполняет весь необходимый объем работ: получает со складов материалы и средства индивидуальной защиты, выдает их рабочим. Параллельно помогает новеньким освоить азы профессии. У Галины есть чему поучиться.
Два заместителя
У начальника цеха № 1 целых два заместителя. Ольга Шереметьева начинала работать мастером по инструменту в 24-м цехе. Наталья Вяткина более 16 лет проработала маляром на заводе «Авитек». На «Сельмаше» работает с ноября 2023 года начальником смены, а 1 марта ее назначили заместителем начальника цеха.
- У нас разные обязанности, - объяснила Ольга Шереметьева. - Я курирую работу мастера по инструменту, старшего механика и инженера по подготовке производства. Наталья Вяткина работает непосредственно в цехе и курирует сдачу изделий. В её подчинении - операторы, начальники смен, технологи.
Получается четкое разделение: одна занимается подготовкой производства к работе, а другая - ее результатами. Но если нужно, замы решают проблемы вместе. Здесь важна командная работа.
Если этого требует дело
Экономист цеха ведет документальный учет всего, что происходит в цехе: выполнение плана, зарплата, материалы, одежда. Вся информация стекается к экономисту. Он ее обрабатывает, анализирует и подводит итоги работы в целом. Благодаря работе экономиста начальник цеха всегда может понять, где у него слабые места. Пока эта вакансия вакантна.
Девчонки признаются: работать среди мужчин приятно и хлопотно одновременно. С одной стороны, они оказывают знаки внимания. С другой - не всем нравится, когда женщина командует. Однако иногда этого требует дело. Бывают конфликты. Но стоит взять их работу на себя, и мужчины сами спешат им на помощь. Женщины по природе более гибкие и стараются найти подход к каждому. Кто-то поругает или шутя кулачок покажет. Но лучше спокойно поговорить, по-человечески. Девушки считают, что с ребятами работать проще. Они любой конфликт сводят на улыбку, шутку. И всегда подбодрят, скажут приятные слова.
Между собой девчонки дружат, поддерживают друг друга. А любые разногласия решают быстро, без ругани. Когда бывает тяжело, поговорят, посмеются - и снова за работу. Они считают, что только командная работа приводит к результату.
Екатерина Панкратова.
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