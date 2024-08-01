Проголосовали за участие. Из почты «Вятского края»

У всех есть огромное желание, приезжая домой, в то место, где восстанавливаешь силы, отдыхаешь душой, заехать во двор по хорошей, красивой дороге, а не по бесконечным бездонным ямам.

Увы, проезжая часть на придомовой территории у дома № 19 на ул. Производственной в г. Кирове в настоящее время находится в плачевном состоянии: дорога с многочисленными ямами размером два на два метра и глубиной до 20 см и огромной ямой на въезде во двор размерами четыре на четыре метра и глубиной 20 см. Здесь постоянно скапливается вода и разливаются бескрайние лужи. Зимой образуется огромная колея. По такой дороге затруднительно проехать не только легковому автотранспорту, но и грузовому. Особенно остро стоит вопрос проезда автотранспорта экстренных служб (скорой помощи, МЧС, полиции и др.).

Никакого, тем более капитального, ремонта дорожного полотна дворовой территории не проводилось с момента постройки дома. От дорожного покрытия двора за это время почти ничего не осталось.

Двор нашего дома находится в непосредственной близости от школы. Также он является проходным: большое количество автомашин срезает свой путь через наш двор по дороге домой, на работу, в школу, в магазин или детский сад. Очень много пожилых людей проходят через этот двор по своим делам, а дорожное покрытие является непригодным для пешеходов.

Отсутствие асфальтового покрытия делает двор некомфортным для жителей нашего и близлежащих домов, а также не красит наш город в целом. Подчеркну ещё раз: капитального ремонта дорожного покрытия не было более 35 лет.

Не теряя надежды и веря в победу, жильцы приняли решение произвести ремонт дорожного покрытия на придомовой территории своего дома, в частности, асфальтирование дороги, устройство бордюров. Для этого мы подаём заявку на участие в проекте по поддержке местных инициатив 2025 года. Выполнение работ по благоустройству придомовой территории будет способствовать здоровому образу жизни, демографическому развитию и в целом сохранению социальной жизни проживающих в нашем и соседних домах жителей.

Инициативной группой был проведён опрос всех проживающих в доме. Результат опроса показал, что большинство проголосовало за создание ТОС, за участие в ППМИ-2025 и готовность софинансировать заявку.

Андрей Молотов,

председатель МКД № 19 на ул. Производственной г. Кирова.