Проголосовали. Что дальше? Промежуточные итоги проекта «Дорожный миллиард»

Фото: usolie-raion.ru

Есть такая грустная советская песня о военном времени - «Эх, дороги... Пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян». И слова эти до сих пор будят в воображении бесконечные военные проселочные дороги, летом - пыльные, а весной и осенью - непролазные от грязи.

Та война давно кончилась, даже страна, которая тогда воевала, кардинально изменилась, а попадаешь на какую-нибудь дорогу до условного села Кукуево - и вспоминаешь слова этой песни. И Вятская земля таких поводов дает, пожалуй, больше, чем многие другие регионы европейской части страны.

Отрадно, что нынешнее руководство Кировской области уделяет большое внимание вопросам приведения дорог в нормальное состояние. Нельзя не приветствовать то, что в его поле зрения попадают не только федеральные и региональные трассы, но и местные пути сообщения, которые связывают деревни и сёла с райцентром или между собой. И особенных оваций заслуживает выделение миллиарда полновесных бюджетных рублей муниципалитетам на эти цели. Вот только впрок ли пошли эти деньги?

На последнем оперативном совещании заместитель председателя правительства области Алексей Жердев заверил, что проблем с ремонтом муниципальных дорог нет. Но так ли это?

Голосуют люди

С первых своих шагов на Вятской земле нынешний губернатор Кировской области столкнулся с жалобами жителей райцентров и сёл на плохие дороги. Их было так много, что даже обычных для таких встреч обещаний не хватило. Пришлось придумывать, как снять если не весь, то хотя бы часть негатива, который накопился у народа по поводу плохих дорог. Так и возникла идея выделить на ремонт муниципальных путей сообщения один миллиард руб­лей. Она получила название «Дорожный миллиард».

Эти деньги были выделены на все муниципальные образования области. Но «фишкой» программы стало то, что определить наиболее актуальные участки улиц и дорог предлагалось самим жителям. Для этого решено было провести онлайн-голосование.

В голосовании за миллионы из «Дорожного миллиарда» приняло участие население 85 муниципальных образований области в количестве 10 тысяч человек (из 1,2 миллиона проживающих в области). Деньги, как водится, дали не всем. Комиссия при отборе муниципалитетов учитывала протяженность там дорог с твердым покрытием и численность населения.

После того как прошло голосование, работа закипела, и к сезону начала дорожных работ большинство муниципалитетов уже знало, как потратить выделенные им деньги. Некоторые к этому времени имели на руках даже подписанные муниципальные контракты с подрядчиками.

По данным регионального минтранса, средства из «Дорожного миллиарда» получили 70 муниципалитетов Кировской области, в том числе 14 муниципальных районов, 15 муниципальных округов, три городских округа, 29 городских поселений и девять сельских поселений. Всего для ремонта было выбрано 164 участка улиц и дорог. Их общая протяженность составила 119 км. Но, как это обычно бывает, в результате торгов возникла экономия средств, за счет которой число объектов выросло до 177-ми, а километраж - до 135-ти.

Много это или мало, можно судить по общей протяженности муниципальных дорог, которая в нашей области составляет свыше 21 тысячи километров. Но, как говорят, дареному коню в зубы не смот­рят. Дали на 135 километров - и то радость. Хоть какой-то шаг вперед.

Как любят выражаться чиновники, законтрактованы были все объекты, подлежащие ремонту. Следовательно, к 31 августа чиновники надеются увидеть дружное окончание всех дорожных работ, которые велись в рамках «Дорожного миллиарда».

Всё идет по плану

Начало августа - как раз то время, когда уже можно подводить промежуточные итоги. И Жердев о них рассказал.

По словам зампреда, работы сейчас идут в 37 муниципальных образованиях на 121 объекте. Выполнен и даже оплачен ремонт на 34 участках протяженностью 33 км в 19 муниципалитетах. Полностью на всех объектах закончены работы в 13 муниципальных образованиях.

Среди «отличников» числятся Верхнекамский, Свечинский, Унинский и Кикнурский муниципальные округа, Вятскополянский, Зуевский, Кумёнский, Оричевский, Сунский и Тужинский районы, Сосновское, Кильмезское, Кумёнское, Омутнинское, Советское, Уржумское, Фалёнское и Яранское городские поселения, Косинское сельское поселение.

По оперативным данным, работы закончены еще на 62 объектах в 29 муниципалитетах, но они пока не приняты. Идет оформление документов.

Таким образом, физический объем выполненных на 7 августа работ составлял более 700 миллионов рублей.

И лишь в 13 муниципальных образованиях к работам только-только приступают. Но Жердев уверен, что и там дорожники уложатся в срок, то есть до 31 августа.

Будет решена также проблема, обнаружившаяся при голосовании за участки дорог, которые будут отремонтированы в 2024 году. Малые населенные пункты имеют при стандартном количественном подходе очень мало шансов на победу. Как заметил региональный министр транспорта Алексей Петряев, этот вопрос может быть разрешен при следующем голосовании: будет учитываться процент проголосовавших, а не общее их число.

Засилье питерских

Всем известно, что самыми доходными и одновременно самыми коррупциогенными сферами экономики являются строительство и дорожные работы. Уменьшив выравнивающий слой асфальта всего на полсантиметра, можно заработать миллионы и даже миллиарды. Чаще всего о таких делах узнают лишь по косвенным признакам, когда фирма, получившая подряд, исчезает, ничего не сделав или сделав не то и не так, прихватив с собой бюджетные миллионы.

В этом плане Кировская область не исключение. И у нас случалось, что подрядчик «накосячил», а найти его не могут. Так было, например, при ремонте трассы от Кирова до села Русское в 2019 году. Его осуществляла московская компания «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ). Из 16 км дороги 5,5 оказались сделанными так халтурно, что даже покладистые городские чиновники не смогли их принять. Но к тому времени подрядчик уже успел унести ноги. Кто привел этих москвичей на вятскую землю и кто им покровительствовал - глава администрации города Илья Шульгин или кое-кто повыше, - остается только догадываться.

Вот и в этом году к работам в рамках реализации проекта «Дорожный миллиард» приступила питерская компания «Возрождение», учредителем которой является гражданин Израиля. На ее деятельность, а точнее, бездеятельность обратил внимание руководитель группы общественного контроля за ремонтом дорог при Общественной палате Кировской области Константин Ситчихин.

«Возрождение» должно сделать улицу Екатерининская в г. Слободском, четыре километра автомобильной дороги в Сунском районе, а также улицу Партизанская в п. Уни.

И везде будет использоваться один и тот же способ обновления дорожного покрытия - «с применением устройства основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной до 20 см».

В Сунском районе один квадратный метр такой дороги обойдется муниципалитету в 4448 рублей, что в общей сложности составит 146 млн. В Унях за два километра улицы заплатят 50 миллионов, то есть по 3,4 тысячи за «квадрат». А Слободской выложит 34 млн. рублей за почти километровый отрезок (почти шесть тысяч за «квадрат»).

Деньги вложены огромные, а гарантий, что работы будут выполнены качественно и в срок, нет пока никаких, считает общественник. Более того, он полагает, что нужно готовиться к худшему.

В Орловском районе люди также задают вопросы о качестве ремонта дороги Калиничи - Чудиново - Коробовщина. Фрезерование дороги не выполнено, подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии не производят. По всей вероятности, асфальт укладывают без производства работ по устранению выбоин.

Интересно, пишет Ситчихин, что фрезерование не предусмотрено контрактом по рекомендации министерства транспорта Кировской области. Так сообщили ему в администрации Орловского района. А главное, подрядчиком работ выступает опять же питерское предприятие - ИП Чупракова Любовь Евгеньевна. И это вызывает вопрос: а не слишком ли много нынче на Вятской земле гостей из славного города Санкт-Петербурга?

И это лишь та часть «странностей», которая вскрылась на сегодняшний день при реализации «Дорожного миллиарда». А сколько их еще будет?

Москва денег не жалеет. А региональная власть?

Дороги Кировской области по-прежнему остаются ее слабым местом. Достаточно вспомнить недавний рейтинг регионов, опубликованный «РИА Новости», в котором наша область стоит на одном из последних мест.

Переломить эту ситуацию пытается уже не первый губернатор, но пока российское правительство не запустило нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дело продвигалось крайне медленно. В час по чайной ложке, как говорят в народе.

Федеральное финансировало ускорило процесс приведения дорог в надлежащее со­стояние, и благодаря не только указанному нацпроекту, но и включению путей сообщения в другие федеральные программы. Так, программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 - 2025 годы включает в себя ремонт сельских дорог. Есть также ряд других программ, в рамках которых можно приводить региональные трассы в нормативное состояние.

В общем, взялись федералы всерьез за наведение порядка в дорожной сфере. А за центральной властью начало подтягиваться к этому процессу и региональное руководство.

Команда нынешнего губернатора уже приняла пятилетнюю программу по ремонту дорог и мостов в Кировской области. Но в ней, по большому счёту, больше внимания уделяется приведению в нормативное состояние тех путей сообщения, которые находятся в ведении областного правительства.

И здесь было бы неплохо вспомнить, что в Кировской области общая протяженность дорог составляет почти 25 тысяч километров, из которых на федеральные и регио­нальные трассы приходится всего лишь 800 и 2600 км соответственно. При этом на региональную сеть за пять лет собираются выделить почти 50 млрд. рублей, тогда как на местную - всего 30 млрд.

«Дорожный миллиард» - это лишь дополнение к этой «дорожной пятилетке», но пока, при учете общей протяженности муниципальных дорог, далеко не самое существенное. Сколько лет нужно выделять из областного бюджета по миллиарду, чтобы сделать проезжими хотя бы половину из таких путей сообщения? Даже трудно себе представить. Как говорится, так долго не живут. Хотя и отрицать положительное значение «Дорожного миллиарда» тоже нельзя.

Думается, принципиальным решением всех дорожных бед была бы ликвидация деления дорог на региональные и муниципальные. Его и придумали-то люди с нездоровой фантазией в стремлении подражать тем же США. Вот только не учли они, что вместе с передачей дорожной сети на муниципальный уровень нужно и местные бюджеты наполнять не так, как сейчас.

Иван ТРОФИМОВ.