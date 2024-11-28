Профдуэт в профсоюзе. 25 октября педагогические семьи КО приняли участие в областном фестивале «Профдуэт-2024»

«Профдуэт» - ещё очень молодой фестиваль. Кировская областная организация общероссийского профсоюза образования организовала его только во второй раз, но уже многим он полюбился. В соответствии с темой года в России «Профдуэт» приобретает свои черты. Так, например, в 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника, в фестивале участвовали дуэты: молодой педагог и его наставник. В Год семьи участниками стали педагогические семьи. Команды демонстрировали свои профессиональные навыки, правовые компетенции, творческие способности. Это был настоящий праздник педагогических семей!

Областной фестиваль проходил в два этапа. Первый, заочный, состоялся в сентябре. Участники готовили видео­визитки на тему «Мы - профдуэт». В них участники рассказали о себе и пытались убедить жюри конкурса в том, что именно их учительская семья может называться профдуэтом и, несомненно, должна пройти в следующий этап фестиваля.

Победители фестиваля.

По итогам конкурса видеовизиток в очный этап прошли пять семей:

• семья Алдущенковых, преподавателей Лицея информационных технологий № 28 города Кирова: Николай Сергеевич, учитель технологии, и Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования;

• семья Батуевых (Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий): Илья Леонидович, руководитель физического воспитания, и Ирина Владимировна, преподаватель физической культуры;

• семья Поповых: Данил Владимирович, преподаватель информатики Вятского государственного колледжа профессиональных технологий управления и сервиса, и Елена Алексеевна, преподаватель математики Кировского педагогического колледжа;

• семья Рычковых: Владимир Владимирович, учитель физики и основ религиозных культур и светской этики основной общеобразовательной школы № 19 г. Кирова, и Ольга Сергеевна, учитель биологии средней общеобразовательной школы № 14 г. Кирова;

• семья Богатырёвых: Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы п. Пиляндыш Уржумского района, и Екатерина Михайловна, учитель начальных классов и английского языка средней общеобразовательной школы № 3 г. Уржума.

Семья Алдущенковых.

Видеовизитки победителей были представлены на фестивале перед выступлениями семейных команд. Это очень интересный способ познакомиться с конкурсантами членам жюри, зрителям, а главное, самим участникам конкурса. Конкурсанты рассказывали о том, как решили посвятить свою жизнь педагогике, о своих главных профессиональных достижениях, о цели участия в конкурсе. И всем было понятно, что каждый семейный дуэт говорит: «Мы - педагоги! Мы любим свою работу! Мы - профдуэт! Педагогика - дело семейное!» Команды увидели себя со стороны, оценили соперников, получили поддержку своих болельщиков.

Впереди участников ждало еще два конкурсных испытания. Правовой конкурс должен был проверить участников на знание трудового законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности. Профдуэтам была предложена ситуация из жизни семьи педагогов. Организаторы конкурса заранее дали участникам подсказку, предложив им подписаться на группу «Правовая инспекция труда Кировской областной организации общероссийского профсоюза образования» в соцсети «ВКонтакте» и ознакомиться с материалами. Несколько ситуаций, рассматриваемых в рубрике, оказались в задании.

Семья Поповых с группой поддержки.

Группы поддержки конкурсантов также не остались без внимания организаторов. Для них был проведён квиз о деятельности Профсоюза образования. Интересный момент: приз достался победителю фестиваля «Профдуэт» 2023 года. А это значит, что «Профдуэт» даёт фундаментальные знания в области защиты прав педагогов, охраны труда, и не только.

Следующим испытанием стал конкурс домашних заготовок команд на тему «Что можно принести из своей педагогической деятельности в семью». Это был фейерверк знаний, профессионального и методического мастерства, опыта, оригинальности, артистизма. Профдуэт Алдущенковых поселил в своей семье искусственный интеллект (ИИ) и подарил фестивалю песню «Профдуэт», написанную ИИ. Семья Батуевых не может жить без физкультуры, и весь зал выполнял вместе с ними зарядку. Семья Поповых поделилась секретами психологии и увлекла зажигательным танцем. Профдуэт Рычковых перенёс в свою семью законы физики и биологии. А профдуэт Богатырёвых показал, что принципы организации урока, требования к современному уроку и структура урока соответствуют организации и жизнедеятельности семьи. Именно эта команда стала победителем фестиваля.

Семья Батуевых.

Это был необычный конкурс, атмосфера педагогической семьи была во всём. Организаторы конкурса, как гостеприимные хозяева, никого не оставили без внимания, начиная с этапа подготовки фестиваля и заканчивая совместным семейным чаепитием с конфетами и разнообразной выпечкой. Председатель Кировской областной организации общероссийского профсоюза образования Таисия Алексеевна Макеева поздравила участников конкурса, вручила сладкие подарки самым юным гостям фестиваля, произнесла тёплые слова и подарила букет самому возрастному участнику группы поддержки. Получился отличный праздник, праздник педагогических семей!

Семья Рычковых.

Татьяна БОГАТЫРЁВА.

Фото предоставлены Кировской областной организацией общероссийского профсоюза образования.