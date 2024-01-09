Продукт филиала «КЧХК» — в «Золотой сотне» лучших товаров страны

Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» отмечена наградами премии «100 лучших товаров России». Итоги всероссийского конкурса были подведены в Кировской области.

Звание лауреата конкурса получил нитрат кальция безводный марки «Оптимум плюс», «Премиум». Продукт вошел в «Золотую сотню» лучших товаров страны. Дипломантами конкурса стали нитроаммофоска марки NPKS 22-7-12-2 и селитра известково-аммиачная гранулированная. Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.

На церемонии подведения итогов конкурса награждались и лучшие сотрудники предприятий региона. Почетный знак «За достижения в области качества» вручен руководителю управления по отгрузке готовой продукции «КЧХК» Надежде Турушевой. Почетным знаком «Отличник качества» награждена начальник лаборатории по производствам фосфорной (минеральной) кислоты, нитратных (минеральных) солей, нитрата кальция Екатерина Тюлькина.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Наше предприятие постоянно развивается, осваивает производство новых видов удобрений. Эти награды являются признанием качества нашей продукции, соответствия ее высоким требованиям экологичности и безопасности. Наши потребители это подтверждают: удобрения «КЧХК» востребованы в Российской Федерации и за рубежом. Мы намерены и впредь работать над внедрением самых передовых стандартов качества.

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