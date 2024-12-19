Продукция филиала «КЧХК» — в числе лучших товаров России

Продукция филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» отмечена наградами премии «100 лучших товаров России». Итоги всероссийского конкурса были подведены в Кировской области.

В этом году в конкурсе приняли участие пять марок кирово-чепецких удобрений. Звание лауреата конкурса получила нитроаммофоска марки NPK 17-6-18+MgO. Продукт вошел в «Золотую сотню» лучших товаров страны. В номинации «Новинка года» отмечены азофоска марки NPK 19-4-19 и нитроаммофоска марки NPK 17-6-18+MgO. Дипломантами конкурса стали нитрат кальция концентрированный, азофоска марки NPKS 27-6-6-2 и сульфонитрат марки NS 30-7.

Филиал «КЧХК» получил право маркировки этих продуктов логотипом «100 лучших товаров России» на два года.

На церемонии подведения итогов конкурса также были отмечены лучшие сотрудники предприятий региона. Почетным знаком «Отличник качества» награждена начальник производственной лаборатории филиала «КЧХК» Дарья Северюхина.

Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

Получение такой высокой награды общероссийского уровня является признанием качества нашей продукции и заслугой всего коллектива филиала «КЧХК». У предприятия большой научный и производственный потенциал. Мы стремимся к постоянному развитию, занимаемся разработкой новых, востребованных на рынке видов удобрений, а также активно внедряем новые технологии в производственный процесс.

Справка:

Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России» организован МОО «Академия проблем качества» и реализуется при активном участии региональных Центров стандартизации, метрологии и испытаний на основе общественно-государственного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Росстандартом. Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи предприятий практически всех субъектов РФ.

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