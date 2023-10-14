Про технику и людей. Что производит Кировский машзавод 1 Мая

Если вас спросят, что производит Кировский машзавод 1 мая, вы без раздумий скажете: железнодорожные краны. Ответ очевидный, но не исчерпывающий.

На самом деле ассортимент продукции предприятия гораздо шире и разнообразнее. Одних только кранов насчитывается пять модификаций. Разобраться в тонкостях железнодорожной техники помог главный инженер АО «Кировский машзавод 1 мая» Николай Коробейников.

Краны

- Всю нашу профильную продукцию можно разделить на две группы: путевая техника и грузоподъёмные краны на железнодорожном ходу, - объяснил Николай Валерьевич. - Самые популярные из них - это лёгкие краны грузоподъёмностью от 16 до 32 тонн. Технику используют для ремонта железнодорожных путей и погрузочных работ. Эти краны просты в эксплуатации, их можно легко отремонтировать, что называется, в чистом поле, и они очень работоспособны. Есть образцы, которые работают уже 40 лет. В советское время завод ежемесячно выпускал их по несколько десятков, а сейчас - от двух до пяти в месяц.

Отдельная линейка - краны грузоподъёмностью от 80 до 150 тонн. Их используют для аварийно-восстановительных работ на железной дороге. Эти мощные машины способны поднимать целые вагоны и даже локомотивы. Если вагон сошёл с рельсов, но остался стоять, тогда подойдёт 80-тонник. Кран поднимает вагон за один край и аккуратно ставит на рельсы. Если с рельсов сходит локомотив, понадобится 150-тонный кран.

- Первый 80-тонный кран КЖ-971 выпустили в 1999 году, - продолжает Николай Коробейников. - С тех пор их выпустили 68 штук. Но за эти годы потребности заказчиков изменились, а вместе с ними менялась и техника. Именно так появились краны грузоподъёмностью 150 тонн. Всего на железных дорогах страны работает 28 таких машин. А первая модель 150-тонника КЖ-1473 вышла в 2005 году. Его можно смело назвать техникой нового поколения. Кран свободно передвигается вместе с грузом и перевозит на крюке до 60 тонн. Но главное - он имеет инновационную систему выравнивания платформы, которая просто незаменима при ремонте железнодорожных путей. Если, к примеру, произошла авария на кривом отрезке пути, то обычный кран туда не заедет. На таких участках рельсы укладывают на разной высоте, чтобы уменьшить центробежную силу поездов при движении. Уклон может доходить до 16 сантиметров. Система автоматического выравнивания удерживает машину в горизонтальном положении. Кстати, за разработку этой системы завод получил диплом финалиста конкурса «Успешный патент 2022 года» и вошёл в двадцатку лучших по России среди участников.

Благодаря короткой платформе, кран способен подъезжать к вагону на близкое расстояние, брать максимальный груз в 150 тонн и перемещать его по кругу. Ещё плюс - он небольшой по высоте и может легко работать под контактным проводом. Важно, что почти все детали этого крана российские. При ремонте Крымского моста использовали обе модели - грузоподъёмностью 80 и 150 тонн. Отзывы о них только положительные.

Путевая техника

Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные (ВПРС) начали выпускать на машзаводе в 80-х годах прошлого века. Последние несколько лет заказов не было. А сейчас спрос на эту технику начал расти. В текущем году выпустили четыре машины.

- ВПРС используют для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожных путей, - объясняет Николай Коробейников. - Когда уложены рельсы и шпалы, к работе приступают ВПРС: уплотняют насыпь, укрепляют рельсы и шпалы - в общем, готовят дорогу к эксплуатации. По сути, машина работает над качеством железнодорожных путей. Там, где эти машины не работали, поезд трясёт и подкидывает. О комфорте можно забыть.

Кировский машзавод 1 мая выпускает несколько модификаций ВПРС, в том числе с цифровой системой управления. Система контролирует работу самой машины, а также оценивает и выводит на экран информацию о качестве выполняемых работ. Недавно ВПРС впервые попробовали использовать в метро. Результат понравился, так что будут ещё заказы.

Кран КЖУ-571 создан для укладки рельсошпальных решеток. Всего выпустили четыре машины, все они работают за границей. В паре с ним действует моторная платформа МПД-2М1, которая перево­зит рельсошпальные решетки, двигаясь за краном.

- Мы не просто возобновили производство, - добавляет главный инженер, - но и переработали технологию изготовления в соответствии с новыми требованиями. Другой дизайн, другие двигатели. Это была интересная работа для наших конструкторов.

Путевая очистительная машина сделана на базе 32-тонного крана. В России, где снежные и долгие зимы, она ох как нужна. Эти машины работают по много лет и пользуются постоянным спросом.

Круг поворотный используют в депо веерного типа. Он помогает перемещать с одного пути на другой локомотивы массой до 300 тонн. Как это работает? К поворотному кругу подходит несколько железнодорожных путей. Локомотив подъезжает с одного пути, заезжает на платформу, которая поворачивается на 360 градусов. Она останавливается у нужного пути, на который выезжает локомотив. Поворотные круги, сделанные на машзаводе 1 мая, работают по всей России и за границей.

Завод - это люди

В следующем году Кировский машзавод 1 мая будет отмечать 125-летие. Как все-таки здорово, что удалось сохранить такое уникальное предприятие.

Николай Валерьевич работает на заводе 20 лет. Здесь трудились его бабушка, отец, мать, сестра. Общий стаж династии составляет 300 лет. И таких династий на предприя­тии много. Первомайцы смот­рят в будущее с оптимизмом.

- У нас есть подъём, - говорит Коробейников. - Мы развиваемся, возобновляем производство техники, которую не изготавливали долгие годы, и разрабатываем новую. Например, кран грузоподъёмностью 200 тонн должны закончить в следующем году. В перспективе - разработка новой машины для метро. Также осваиваем производство мостовых кранов разной грузоподъёмности. Два таких крана мы уже сделали для завода «Сельмаш».

- Коллектив здесь особенный, как семья, - уверен Николай Валерьевич. - Но специфика завода такова, что у нас работают в основном узкие специалисты. Нет серийного производства, партии небольшие. И рабочие-универсалы могут делать быстро и качественно более сотни наименований деталей, не глядя в чертежи. В следующем году мы планируем закупать новое оборудование и уже сейчас набираем рабочие кадры. Заводу также остро необходимы инженеры-конструкторы, инженеры-технологи. Мы готовы принять на работу иногородних и обеспечить их жильём. Есть семейные общежития и квартиры. Для молодых специалистов предусмотрены доплаты на период обучения, помимо сдельной оплаты труда.

Что ж, завод с богатой историей и с большими производственными перспективами дает хорошую возможность заняться интересным делом. Используя творческий и профессиональный потенциал, здесь вполне можно вырасти в высококлассного специалиста. Чем не план на жизнь?

Екатерина ПАНКРАТОВА.