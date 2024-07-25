Привет из Китая!

Я родилась и выросла в Глазове, а высшее образование отправилась получать в Киров. Сейчас учусь в Вятском государственном университете и каждый месяц езжу домой в Удмуртию, чтобы увидеть свою семью и отдохнуть от общажной суеты. Мне повезло, ведь мой Глазов находится всего лишь в четырёх часах езды от Кирова.

Моя школьная подруга предпочла учиться на своей второй родине. Расстояние не позволяло нам увидеться раньше, чем через год. Всё потому, что она получает образование в Поднебесном государстве, или же попросту в Китае.

Ван Паулина Мэй Юэ родилась в многодетной семье. Её мама русская, а отец - чистокровный китаец. Всю жизнь папа приобщал своих детей к восточной культуре и учил китайскому языку. Кроме того, уже длительное время их семья занимается чайным бизнесом. Многие жители нашего маленького городка приходят в чудесную чайную, чтобы купить насыщенный пуэр, молочный улун или медово-цветочную габу.

Мы встретились впервые за 12 месяцев, и, попивая пуэр из пиалы, Паулина рассказала мне, почему уехала в Китай.

Тернистый путь к звёздам

В 11-м классе Паулина решила связать свою жизнь с лингвистикой. Несмотря на то, что её второй родиной считается Китай, у подруги не было возможности часто посещать эту страну. «Мне очень нравится Россия. Я люблю её, но в какой-то момент поняла, что здесь я провела всю свою осознанную жизнь. Мне не хватало Китая».

Тогда-то они с мамой и обратились в компанию, которая помогает абитуриентам из России и Казахстана поступить в вузы Азии. В выборе города для обучения Паулине помог руководитель организации. «По его рекомендации я поступила в Шаньдунский политехнический университет.

Цзыбо очень милый город. В нём не чувствуется суета мегаполиса, хотя население достигает четырёх миллионов человек», - рассказывает Паула. Для того чтобы мечта об обучении стала реальностью, девушке нужно было всего лишь предоставить аттестат о среднем общем образовании и внести оплату за первый курс.

- Что было самым сложным при поступлении? - спросила я.

- Ожидание для меня было самым страшным и тяжёлым испытанием. Мы с семьёй начали подготавливать документы ещё в январе 2023 года. Дело в том, что от компании было несколько потоков студентов, отправляющихся в Китай. Я улетела на учёбу только третьим потоком в середине сентября. Приглашение от университета я получила по почте ещё в начале осени, но визу сделала чуть позже. 22 сентября я уже была на месте, - ответила одноклассница.

Китайский в совершенстве

Из рассказа подруги я поняла, что процесс самого обучения на первом курсе в России и Китае значительно отличается. По словам Паулины, первый год у неё был языковой курс, во время которого она изучала только четыре основных дисциплины: слушание и говорение, разговорный китайский, элементарный китайский и китайскую культуру. На втором курсе студентка будет обучаться на направлении «Бизнес-китайский». «Особенность моей специальности заключается в том, что я буду переводчиком на китайско-российских конференциях, бизнес-встречах и официальных приёмах», - поясняет студентка.

Для того чтобы перейти на следующий курс, нужно сдать два экзамена. Первый семестр заканчивается в конце декабря промежуточным экзаменом. Второй семестр длится до лета, но экзамен уже носит название «Финальный». Система оценивания в Китае стобалльная. Студент, сдающий вовремя домашние задания, посещающий занятия и проявляющий на них активность, имеет возможность в итоге получить высокий балл за всю учебную дисциплину.

Подруга поделилась своими успехами и рассказала, что каждый из трёх экзаменов ей удалось сдать более чем на 90 баллов. Самым сложным считается HSK, иначе говоря, квалификационный экзамен по китайскому языку для иностранных граждан. Именно этот тест определяет уровень знания китайской грамматики. Всего выделяется шесть показателей. Последний из них предполагает способность использовать язык в профессиональной деятельности. «Сейчас у меня третий уровень, но я нацелена сдать тест на шестой, потому что хочу знать китайский язык в совершенстве», - говорит Паулина.

За первый год обучения семья заплатила примерно 70 тысяч рублей. Общежитие, в котором разместилась девушка, обошлось ещё в 34 тысячи, но такая цена вполне оправдана. В одной комнате живут два человека, и, как правило, они одной национальности. В просторном помещении с высокими потолками созданы все удобства для студентов: санузел, две раковины, спальные и рабочие места, шкафы и тумбы для личных вещей. Кровать располагается на втором уровне, а под ней - стол для занятий. «Мне очень нравится наше общежитие. Оно новое, чистое. Я живу с русской девочкой Алисой из Краснодара. Мы с ней быстро нашли общий язык», - рассказывает Паула.

Оказывается, в Шаньдунском университете очень много студенческих активностей. Например, ежегодно между студентами проводятся спортивные соревнования. Паулина же состоит в поэтическом кружке. В этом объединении ребят учат выразительно читать китайские поэмы. Особое внимание уделяется четырём тональностям, которые существуют в языке. Паулина отметила, что каждый тон придаёт разный смысл слову: «Мы вкладываем особое значение в выражение. Учимся читать без акцента, с красивой и правильной тональностью».

Страна добрых людей

Трудности адаптации у Паулины были из-за необычного климата. Жаркая осень, пронизывающие ноябрьские ветра, влажная зима и палящее летнее солнце повлияли на её физическое состояние. Девушка, редко болевшая в России, в Китае простудилась не меньше шести раз за год.

«Психологических проблем у меня не было. Возможно, из-за того, что люди в Китае очень добродушные. Они нейтрально относятся к другим иностранцам, но к русским у них особое притяжение. Чувствуются давняя дружба и уважение между двумя странами», - сообщает девушка.

Дольше всего студентка привыкала к блюдам, предлагаемым в столовых. Соевая, солёная и жирная еда совершенно не устраивали Паулу. Лишь на зимних каникулах, оказавшись в гостях у своих родственников в городе Шицзяджуан, девушка смогла вдоволь наесться. «Папа у меня всегда готовил китайские блюда, но домашние угощения сильно отличались от того, что нам предлагают на фудкортах в университете».

Китайцы, как сказала Паула, очень ценят свою страну. Этот народ отличается безграничной любовью и благодарностью к своей родной земле. Паулина часто становилась свидетелем проявлений патриотизма местными жителями: «Когда я слышу, с какой гордостью они поют гимн своего государства, у меня начинают слезиться глаза. Это такая непередаваемая атмосфера единения всей нации».

Имея музыкальное образование по классу фортепиано, девушка планирует выступить в дуэте со своим знакомым из России. Всё потому, что китайцы очень любят и уважают российских музыкантов. Они убеждены, что в России одна из сильнейших музыкальных школ мира. К слову, китайская музыка тоже нашла свой отклик в сердце Паулы. По её словам, древнекитайская флейта и скрипка эрху создают неповторимое звучание, пробирающее до глубины души.

Красивая Луна

Я удивилась, когда узнала, что каждому иностранному студенту нужно подобрать своё китайское имя. Второе имя подруги Мэй Юэ, что означает Красивая Луна. «Самое главное - это подобрать себе имя. Зачастую русские имена переводятся на китайский язык смешно. К примеру, ты можешь обозначаться иероглифом, который переводится как бамбук или лес. В любом случае китайское имя у тебя должно быть», - объясняет студентка. По хорошему произношению и звучному имени преподаватели быстро поняли, что у Паулины есть китайские корни.

Кстати, старательные студенты, показывающие хорошие результаты в учебной и внеучебной деятельности и сдавшие экзамен на четвёртый уровень китайского языка, могут подать на грант. Получаемая финансовая поддержка идёт на оплату обучения и общежития, а также таким студентам начисляется стипендия. «Я хочу попробовать подать на грант. Думаю, у меня есть все шансы», - уверена Паула.

Всем, кто хочет учиться в другой стране, Паулина советует тщательно обдумать своё решение, и если у вас присутствуют некие сомнения, то лучше отказаться от задумки. Девушка предупреждает, что можно столкнуться с огромным количеством трудностей: «Человеку, который никогда не был в чужой стране, будет очень сложно. Присутствующая нерешительность не бывает беспочвенной».

Когда неуверенности в успехе затеи нет, стоит ехать. «Будьте коммуникабельными. Постарайтесь найти свой круг общения. Важно чувствовать себя в своей тарелке. У вас всё получится!» - подытоживает свой рассказ Ван Паулина Мэй Юэ.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Ван Паулины Мэй Юэ.