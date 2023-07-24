Притяженья больше нет. Посетителей всё меньше и меньше на пешеходной Спасской в Кирове.

Фото: kirzil.ru

В уже почти далеком октябре 2022 года президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко выступил от лица представителей малого и среднего бизнеса с предложением начать переводить в пешеходный режим участок улицы Спасской от ул. Володарского до ул. Ленина по выходным и праздничным дням начиная с весны 2023 года.

- На данном участке можно организовывать культурные мероприятия, проводить ярмарки, устанавливать быстровозводимые торговые конструкции на всю ширину улицы, - предлагал Усенко.

Губернатор Александр Соколов идею одобрил и поручил разработать концепцию мероприятия. В итоге 7 марта, после очередного заседания оргкомитета по подготовке к юбилею Кирова, было озвучено официальное решение продлить пешеходную часть улицы Спасской.

Предполагалось, что пеший маршрут от театра кукол, областного почтамта, с заходом на территорию парка «Аполло», дома Витберга до Спасского собора позволит охватить множество интересных объектов. Правда, какие достопримечательности, кроме перечисленных, попадают в этот список, не уточнялось. Ну да, об этом расскажут местные путеводители.

Кроме этого, пешеходная зона должна была стать торговой площадкой для местных производителей, площадкой для проведения всевозможных ярмарок, фестивалей, различных мастер-классов и прочих развлечений для гостей города и кировчан. В рамках проекта «Пешеходная Спасская» предлагалось проводить Дни районов Кировской области - с концертами самодеятельности и с продажей товаров.

Ну и, естественно, с помощью этого проекта появлялась возможность отработать организационные моменты к предстоящим мероприятиям к 650-летию города. В конечном итоге всё это своей целью имело «повышение туристической привлекательности Кирова». Ведь на юбилейный год поставлена задача принять в гости миллион туристов. Казалось бы, всё логично и правильно. Запускаем.

И 13 мая, вместе с объявлением о начале туристического сезона, в Кирове состоялось праздничное открытие пешеходного проекта. Это помпезное мероприятие собрало в тот пасмурный день практически всех чиновников областного правительства, городской администрации и большое количество кировчан и гостей города. Восторгу гулявших среди сувенирных лавочек людей не было предела, равно как и радости детей, сновавших среди ростовых фигур. Соцсети вмиг запестрели фотографиями с дымковскими барышнями, новостные издания отчитывались об успешно реализованной идее. Первые лица города и области наперебой рассказывали в соцсетях своим подписчикам, какой успешный успех имеет «Вятский Арбат».

Провал огурца

И вот со дня открытия «Пешеходной Спасской» и закрытия движения транспорта по ней прошло уже почти два месяца. Но такого восторга уже никто не наблюдает. Посетителей на улице становится всё меньше и меньше. А порой она и вовсе пустует. И негативное отношение к идее и к её реализации растёт у кировчан с каждым днем.

Хорошим показательным примером может послужить недавно прошедшая презентация фестиваля «Истобенский огурец». Официальный яркий, веселый и необычный праздник народного творчества и юмора проводится ежегодно в Оричевском районе в старинном селе Истобенск на берегу реки Вятки в последнюю субботу июля. Соленые огурцы - гордость Истобенска. Выращивание, засолка и хранение огурцов - одна из уникальных особенностей этой местности.

И организаторы «Пешеходной Спасской» предлагали познакомиться с небольшой частичкой этого фестиваля, дабы привлечь внимание к официальному празднику. С 11 до 15-30 обещали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов огуречного плодородия «Огуречная семейка», соревнования по огуречному хрусту, игру в огуречные шашки, детскую игровую программу «Огуречные супергерои», выступление ансамбля русской песни «Вятские родники». Ну и, естественно, анонсировалась дегустация истобенских огурцов.

Такое точно каждый день не увидишь! И правда, не увидели. Благодаря анонсам, многие хотели принять участие в празднике. Но, к большому разочарованию, уже в полдень ничего из перечисленного не было. Отзывы и комментарии в соцсетях - тому подтверждение. И никто из кировчан не похвастался участием в состязании по огуречному хрусту.

Устройство ярмарки

Восторг от «Пешеходной Спасской» сменился полнейшим разочарованием для большинства посетителей проекта и, как следствие, снижением пешеходного трафика.

Однако для местных жителей это несомненный плюс. Тишина и никаких толп под окнами. И несомненная возможность полноценного отдыха в выходные дни. Хотелось верить на старте пешеходной задумки, что перекрытием дорог им не навредят. Но этого, конечно же, не случилось. И жильцы домов остались так и не услышанными чиновниками.

Граждане, проживающие в этом районе, вынуждены были обратиться в прокуратуру для защиты своих прав и интересов. Из-за перекрытия движения они были лишены проезда к своим домам. Альтернативные пути подъезда к жилым домам людям не предложили. Попросту из-за их отсутствия. Кроме этого, не предусматривалась возможность проезда и транспорта экстренных служб. Кировская прокуратура подтвердила неправомерность ограничений конституционных прав граждан на свободу передвижения.

В ходе проведенной проверки установлен факт отсутствия проекта организации дорожного движения вопреки нормативам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при проведении «Вятской ярмарки» на улице Спасской. То есть о людях, проживающих в этих домах, вообще никто не подумал. И лишь после вмешательства прокуратуры разработали, согласовали и утвердили проект организации дорожного движения. А ведь при запуске этого туристического чуда и Вячеслав Симаков, и Андрей Усенко заверяли, что все претензии жителей и предпринимателей улицы Спасской разрешены.

Гулять так гулять

Только представьте: каждое субботнее утро нанятые кировской администрацией подрядные организации доставляют и устанавливают на ул. Спасской бетонные блоки, чтобы перекрыть движение транспорта. А в воскресенье вечером забирают эти блоки обратно. Привлекаются охранные предприятия для обеспечения безопасности. Какими статьями расходов и так в дефицитном городском бюджете предусмотрены расходы на подобные действия? Кто принимал такие решения? Насколько целесообразны такие трудозатраты? Ведь культурно-массовые мероприятия и гулянья проводятся лишь несколько часов в сутки, а в оставшееся время улица попросту пустует.

В каждом городе должна быть своя пешеходная улица. Это место притяжения для жителей и гостей. Каждый метр этой улицы должен быть продуман. Продажа сувениров, кафе, фотозоны, малые архитектурные формы, лавочки, туалеты, пространства для творчества, фонари. Но пешеходной улица должна быть в любое время года в любой день недели, а не несколько часов в сутки по выходным. Тогда сформируются особая аура и обстановка пешеходного пространства. И пешеходная улица будет жить всегда и будет являться знаковым местом.

Позитивным примером служит улица Баумана в Казани. Достаточно прогуляться по Бауманке и увидеть, что улица полностью вымощена тротуарной плиткой, установлены скамейки, фонари и арт-объекты. Постоянно проводятся активности не только под эгидой правительства или администрации города, но и в частном порядке общественными организациями, творческими коллективами. Да выступают вообще все желающие, кто хочет порадовать жителей и гостей Казани. Очень атмосферно.

Почитав анонсы запланированных на ул. Спасской мероприятий, жители Кирова и области с большим интересом приезжают сюда. Но представляющаяся их взору картина не оправдывает ожиданий. В следующий раз они сюда уже не приедут. Нет ничего хуже разочарования семьи, желающей насыщенно, интересно и с пользой провести свой выходной. Поверят ли простые люди, о которых так любят вспоминать чиновники, когда им в следующий раз что-то пообещают. И это не вопрос. Это снижение доверия к власти, что всегда негативно сказывается как на настроениях, так и на общих результатах деятельности региона.

Анна КРЫЛОВА.