Природа и человек

Как прекрасен мир в золотых красках осени! Красными, желтыми, оранжевыми листьями усыпаны улочки Кирова. Какими новостями из мира экологии порадует нас красочная осень? Будем разбираться!

Добро пожаловать, малёк

17 сентября в реку Вятку выпустили пробную партию мальков стерляди, которых вырастили на одном из предприятий Кирова.

«Пока выпуск небольшой, всего порядка 700 особей, но для нас очень значимый, поэтому мы посвятили его историческому событию - 650-летию города Кирова», - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации регионального министерства охраны окружающей среды (минэкологии) Михаил Черёмухин. Михаил Николаевич отметил, что вырастить малька, который в будущем приживётся в дикой природе, - непростая задача: «Необходимо соблюдать температурный режим, следить за количеством кислорода и за жёсткостью воды. И мы с этой задачей справились».

Черёмухин сообщил, что раньше стерлядь и щуку для выпуска завозили из других регионов. Теперь, если Кировская область сможет самостоятельно выращивать мальков, её водные ресурсы будут обновляться и поддерживаться непрерывно.

Средний вес малька составляет шесть граммов. Всего в этом году будет выпущено в Вятку более 300 тысяч мальков. В начале сентября состоялся выпуск 15 тысяч особей в городе Орлове. 18 сентября в Уржумском районе выпустили еще 40 тысяч мальков стерляди.

«Лес Победы»

В рамках проекта «Лес Победы» в Кочуровском парке города Кирова были высажены голубые ели.

Мероприятие объединило более 50 неравнодушных граждан - представителей регионального минэкологии, министерства лесного хозяйства Кировской области, горадминистрации, региональных отделений «Движения первых» и движения «Экосистема», АО «Куприт», молодежного правительства, школьного лесничества и экологического отряда «Эколята» гимназии № 46. Участники мероприятия высадили 25 голубых елей, почтили память героев, благодаря которым удалось одержать победу в Великой Отечественной войне, а самое главное - сделали хорошее дело на благо экологии Кировской области.

Саженцы выращены у нас в области, в Советском районе, в питомнике при Суводском лесхоз-техникуме.

Впервые акция «Лес Победы» была проведена в 2022 году. Ее цель - высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По итогам проекта будет сформирован мемориальный реестр «Лес Победы», содержащий информацию о каждом дереве и о герое войны, в память о котором оно посажено.

Идём сдавать макулатуру

С 23 сентября по 15 ноября любой желающий может принять участие в пятом сезоне Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Главная цель проекта заключается в формировании экологических привычек и культуры бережного отношения к природе.

Бумагу сдают в детских садах, школах, вузах, колледжах, на крупных предприятиях, а также в общественных организациях.

Ежегодно количество участников акции растет. В прошлом году Кировская область вошла в топ-10 регионов по количеству собранной макулатуры, и это говорит о повышении экологической культуры населения региона.

Также в честь открытия акции представители Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» провели открытый экоурок для учеников школы № 37 города Кирова. На занятии ребятам рассказали об истории бумаги, о способе переработки макулатуры, а также о том, где используется полученная из вторсырья бумага.

Юбиляр «Нургуш»

Федеральному природному заповеднику «Нургуш» исполнилось 30 лет. Организаторам юбилейной конференции, посвящённой памятному событию, вручён приветственный адрес министра охраны окружающей среды Кировской области Тимура Абашева.

Одна из важнейших функций «Нургуша» - сохранение нетронутых таежных лесов севера области, природных комплексов поймы Вятки, а также местообитаний редких видов животных и растений. Огромное значение для региона имеет ведение научной работы на территории заповедника, а также экопросвещение, особенно среди детей и подростков.

Единственный в Кировской области государственный природный заповедник создан в 1994 году в Котельничском районе на месте охотничьего заказника, учрежденного в 50-х годах прошлого столетия. В 2010 году заповедный статус также получил участок «Тулашор» в Нагорском районе, благодаря чему площадь федеральной особо охраняемой природной территории увеличилась.

Это дятел

Желна, или черный дятел, - самый крупный из наших дятлов. Окраска у него - блестяще-черная, на голове имеется ярко-красное пятно. У самцов пятно в виде шапочки занимает весь верх головы, а у самок оно только на затылке. Глаза у желны светло-серые или чуть желтоватые, вес - 250 - 450 граммов, длина тела - 42 - 49 сантиметров, размах крыльев - 64 - 80 см.

Крик желны очень запоминающийся, похож на крик птеродактилей из фантастических фильмов. В период выведения птенцов птицы, создавшие пары, ведут себя гораздо спокойнее. Желны делают дупла вытянутой формы, преимущественно в толстых осинах, соснах, елях или липах. Потом их используют как убежище или для выведения потомства белки и многие крупные птицы, например совы и лесные виды голубей.

В рацион этого вида дятлов в основном входят муравьи и насекомые, которые питаются древесиной. Например, тля, короеды, усачи, златки и многие другие. Дятлы поедают насекомых-вредителей, поэтому их часто называют санитарами леса.

Как и всем другим птицам, черному дятлу требуется влага. Именно вода нормализует метаболические процессы и помогает восстанавливать энергию. Но где её взять, если желна не долбит молодые деревья? Пернатые сумели адаптироваться к условиям. Когда наступает весна, а ближайшие родственники - пёстрые дятлы - начинают активно барабанить по берёзам, желна держится рядом. Как только сородич отопьёт своё, «черныш» подлетит к стволу и утолит жажду берёзовым соком.

Чёрный дятел не боится человека, но увидеть его в дикой природе сложно: «маскхалат» желны весьма качественно сделан. Выдать её присутствие может место трапезы. Обычно от дерева не остаётся ровным счётом ничего.

Немецкий естествоиспытатель Карл Фогт задокументировал интересный случай: желна заняла его покои. Птица услышала в недрах деревянного дома насекомых и буквально выселила людей из строения.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Подготовлено по материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.