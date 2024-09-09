При поддержке «Уралхима» в Кирово-Чепецке прошли «Чистые игры»

В Кирово-Чепецке в минувшие выходные прошли «Чистые игры». Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером мероприятия.

«Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории. Проект существует в Кирово-Чепецке с 2019 года, «Уралхим» неизменно поддерживает его проведение.

В этом году в мероприятии приняли участие порядка 100 человек. Участники приводили в порядок лесной массив за культурным центром «Янтарь». Они собрали и рассортировали 1,9 тонны мусора: 50 мешков пластика, 56 мешков стекла, 3 мешка алюминиевых банок и 186 мешков со смешанным мусором.

Сергей Завьялов, участник «Чистых игр», депутат городской Думы, руководитель направления по ОТиПБ филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Приняли участие в соревнованиях вместе с семьей и коллегами по Думе. Радует, что такое большое количество людей поддерживают проект и делают город чище и лучше. Спасибо организаторам за невероятную атмосферу: живая музыка, чаепитие и интерактивы со взрослыми и детьми, несомненно, сплачивают горожан.

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