При поддержке компании «Уралхим» в Кирово-Чепецке открыт сезон танцевальных вечеров

В Кирово-Чепецке 12 июня открылся летний сезон танцевальных вечеров под открытым небом, которые проводятся при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». Проходить они будут в сквере за дворцом культуры «Дружба» раз в две недели по воскресеньям с июня по сентябрь.

На открытии собралось более сотни горожан: парами, семьями и компаниями. Все желающие могли потанцевать под популярную музыку и песни вокально-инструментального ансамбля «Континенталь». Большую часть собравшихся на мероприятии составляли ветераны. Живая музыка и удобная локация в историческом центре города привлекли также молодежь и людей среднего возраста.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Сегодня здесь собрались люди разных возрастов. Они прекрасно проводят время, общаются, танцуют. Благодаря «Уралхим у » мы возродили хорошую и добрую традицию, а место проведения танцевальных вечеров стало точкой притяжения для жителей города. Приходите и проводите время с пользой и для души.

Следующий танцевальный вечер пройдет 25 июня с 18.00 до 20.00.