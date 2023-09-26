При поддержке «КЧХК» в Кирово-Чепецке прошел турнир по греко-римской борьбе

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке 23-24 сентября прошли областные соревнования по греко-римской борьбе на призы от предприятия.

Соревнования проходили среди юношей 2008-2009, 2012-2013 годов рождения. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов страны: республик Удмуртия, Марий-Эл, Коми, Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Нижегородской, Свердловской, Оренбургской и Кировской областей.

На торжественном открытии участников соревнований приветствовал Виктор Медведков, директор представительства АО «ОХК «Уралхим» в Кирове, депутат Законодательного собрания Кировской области. Он поздравил кирово-чепецкую школу греко-римской борьбы с 70-летием и пожелал спортсменам достойных выступлений.

Кирово-чепецкие борцы показали хорошие результаты. Они завоевали три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.